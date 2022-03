Les principaux développements militaires en Ukraine ont lieu dans les régions orientales et autour de la capitale Kiev. Alors que dans la périphérie de Kiev, les forces russes renforcent leurs positions sans avancer de manière significative, dans la région du Donbass, la RPL et PPD et les forces russes progressent lentement mais sûrement. Toutefois, la guerre terroriste ukrainienne pourrait les obliger à modifier leur tactique. Les forces russes et de la RPD poursuivent leurs opérations de nettoyage dans la ville de Mariupol. Le 14 mars, le ministère russe de la Défense a indiqué que les forces spéciales avaient éliminé les principales positions des nationalistes ukrainiens dans les zones résidentielles autour de la ville. Cela a permis de sécuriser les couloirs humanitaires pour les civils et de commencer l'évacuation massive de la population qui était tenue en otage par les néo-nazis ukrainiens depuis longtemps. Les unités d'assaut de la RPD se dirigent vers le centre de la ville en avançant progressivement. Les principaux succès ont été obtenus dans la partie ouest de la ville. Le renforcement des forces russes à Mariupol a été signalé. 5 000 soldats de la Garde nationale de la Fédération de Russie seraient arrivés dans la ville. En général, la situation sur les lignes de front du Donbass reste la même. Les forces conjointes de la Russie et de la RPL/ RPD sont toujours en tête, mais elles sont encore loin d'avoir résolu la principale tâche stratégique consistant à encercler et à vaincre le principal groupement des FAU dans la région. Les deux parties subissent des pertes sensibles. Quelques avancées ont été signalées dans le sud, où les forces conjointes ont atteint les villages de Vodyanoe, Sladkoe, Stepnoe, Taramchuk et Slavnoe. Les troupes russes se dirigent vers la ville de Kurakhovo, où de violents affrontements pourraient bientôt éclater, car la ville est un grand nœud fortifié situé à l'arrière du groupement des FAU qui opère près de Donetsk.

Après le massacre insensé de civils à Donetsk le 14 mars, l'artillerie de la RPD, avec le soutien des forces aérospatiales russes (VKS), a sévèrement pilonné les positions des FAU dans le village d'Avdeevka. Il s'agit d'un signal clair de l'offensive massive à venir. Jusqu'à présent, certains des groupes d'assaut de la RPD ont tenté d'avancer à travers les positions des FAU près de Donetsk, mais presque sans succès. Les positions des FAU y sont bien fortifiées et tout assaut frontal entraîne des pertes importantes pour les deux parties. C'est pourquoi les forces conjointes tentent d'encercler le groupement des FAU dès que possible. Cependant, les bombardements réguliers sur les civils à Donetsk, y compris la récente attaque sanglante au missile tactique Tochka-U équipé de munitions à fragmentation, pourraient obliger la RPD à repousser les forces ukrainiennes hors de la périphérie de la ville. Des combats acharnés se poursuivent dans la région de Popasnaya et de Severodonetsk. Un succès décisif n'a pas encore été obtenu. Les villes de Severodonetsk et Lisichansk sont encerclées dans les trois directions, mais les troupes de la RPL ne semblent pas pressées de bloquer complètement les villes. Il s'agit plutôt d'un manque de forces pour supprimer les FAU à la périphérie, ou d'une tentative d'éviter un autre désastre comme celui qui se produit à Mariupol. Certains succès tactiques des forces russes ont été signalés dans la ville d'Izyum, où les combats se poursuivent pour le contrôle de la périphérie sud et le franchissement de la rivière Seversky Donets. Les unités d'assaut russes auraient progressé dans les banlieues ouest et sud-ouest d'Izyum et atteint la zone située au nord de Barvenkovo. Aucun changement significatif n'a été signalé sur les lignes de front Kharkov - Tchernigov. Le 14 mars, les VKS russes auraient été moins actifs au-dessus de Kharkiv, mais les violents tirs d'artillerie se poursuivent à la périphérie. Les Forces armées de la Fédération de Russie n'y mènent aucune opération d'assaut. Les affrontements se poursuivent près de la ville de Chuguev, qui est toujours sous le contrôle des FAU. Les forces armées de la Fédération de Russie ont remporté des succès tactiques locaux dans les banlieues est et ouest de la capitale. Cependant, elles sont loin d'avoir pris le contrôle des routes du sud de Kiev. La résistance farouche des forces ukrainiennes et de leurs alliés étrangers déployés autour de la capitale bloque toute percée des militaires russes.

Dans les régions du sud, la situation reste stable. Des affrontements ont été signalés à l'est d'Orekhov et dans les zones de Gulyai-Pole. Cependant, aucune avancée n'a été enregistrée par aucune des parties.

Les médias ukrainiens font état de combats à la frontière des régions de Zaporozhye et de Dnepropetrovsk, au sud de Krivoy Rog. Un autre missile ukrainien Tochka-U a été intercepté au-dessus de la région de Kherson. Le 14 mars, les militaires russes ont débarqué à la base des garde-côtes de l'Ukraine près de Berdyansk. La base navale de la marine ukrainienne à Berdyansk est passée sous le contrôle total des forces armées russes. Dans le cadre du programme de développement de la flotte ukrainienne, la principale base navale de la mer d'Azov devrait y être construite sur les dons et sous le contrôle des militaires britanniques. Dans l'après-midi du 14 mars et dans la matinée du 15 mars, le nombre de sorties de combat de l'aviation russe a augmenté. Des groupes importants des forces armées ukrainiennes dans l'Est de l'Ukraine continuent la défense active de leurs positions. Le nombre de forces armées russes en Ukraine est objectivement insuffisant pour une couverture rapide et décisive des flancs et l'encerclement de milliers de soldats des FAU sur des positions fortifiées. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a été contraint de modifier sa tactique initiale de "charge de cavalerie" pour passer à la destruction systématique des forces et moyens ennemis en utilisant son avantage en aviation et en artillerie.