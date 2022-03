Le 21ème jour des opérations militaires en Ukraine a été marqué par des succès significatifs des forces conjointes de la Fédération de Russie, de la RPD et de la RPL. De violents combats de rue se poursuivent à Marioupol. Au cours de la journée, les forces de la RPD ont avancé de manière significative dans la ville. Les forces russes et de la LRPL avancent dans la direction de l'offensive principale visant à diviser les unités de défense des FAU en deux parties. Il y a des signes évidents de l'effondrement de la défense et de la perte du commandement général des unités de défense des forces armées ukrainiennes. Les combats se sont déjà approchés de l'usine métallurgique d'Azovstal. Les troupes de la RPD ont avancé depuis l'ouest dans la ville. L'ennemi cherche à ralentir leur progression. Il est rapporté que certaines unités de la RPD et de la Russie déployées dans la zone souffrent d'un manque d'armes lourdes. Par exemple, les unités de la République russe de Tchétchénie, ne sont arrivées qu'avec des armes légères et des véhicules légèrement blindés. On s'attend à ce que la nuit, de nouvelles tentatives décisives visant à diviser le groupement des FAU à Mariupol soient faites. Il est maintenant évident pour la partie défensive que le déblocage de la ville par le groupement des FAU dans le Donbass n'est plus possible. Certains militaires des FAU quittent leurs unités à Mariupol et se rendent aux soldats de la RPD. Vers le midi du 16 mars, il a été rapporté que les nationalistes du bataillon Azov des FAU préparaient une provocation dans le bâtiment du théâtre dramatique de Mariupol. Selon l'un des membres déserteurs d'Azov, les militants ukrainiens ont établi leur quartier général dans le sous-sol du théâtre de Mariupol, et la salle de théâtre était pleine de civils, qui étaient gardés par 12 militants d'Azov, afin qu'ils ne s'enfuient pas. Il fallait faire exploser le bâtiment et fournir aux médias occidentaux des images horribles avec de nombreuses victimes civiles, en accusant la Russie d'avoir effectué une frappe aérienne. Plus tard, dans la soirée du 16 mars, les rapports ont été confirmés. Les médias sociaux ukrainiens ont diffusé des informations selon lesquelles l'armée russe aurait frappé le théâtre dramatique de Mariupol. Il y avait environ 1 000 civils à l'intérieur. La version ukrainienne a été immédiatement reprise par les médias étatsuniens. D'autre part, l'information selon laquelle le quartier général d'Azov a quitté le bâtiment du théâtre dramatique cet après-midi a été confirmée par diverses sources . La version concernant la prétendue frappe aérienne russe semble peu plausible, étant donné que de violents combats de rue se poursuivent près du bâtiment. De telles frappes aériennes par les forces aérospatiales russes (VKS) sont impossibles sans le risque de toucher leurs propres militaires.

Malheureusement, des témoins oculaires de la région confirment que le bâtiment a été dynamité. Des réfugiés de Mariupol confirment que le théâtre a été détruit par les combattants d'Azov. Une femme qui a évacué Mariupol avec ses enfants a rapporté que les néonazis ont fait sauter le théâtre avant de se retirer. "En partant, ils ont détruit le théâtre, en partant, simplement, des gens nous ont été amenés avec des blessures par éclats d'obus, et c'est tout", a déclaré un résident local. Alors que la ville passe sous le contrôle de la RPD, la situation va certainement s'éclaircir. Une campagne d'information hystérique avec des appels à débloquer Mariupol afin de permettre aux unités nationalistes de quitter la ville se poursuit. Les unités de la RPD, développant une offensive au sud-ouest de Gorlovka, ont pris le contrôle des localités de Mikhaylovka, Stavki, Vasilevka et les combats de rue se poursuivent dans la grande localité de Verkhnetoretskoye. Au sud de Donetsk, dans la région de Dokuchaevsk, l'armée de la RPD a occupé les localités de Stepnoye et Taramchuk. Les lignes de front s'éloignent progressivement de Dokuchaevsk.

Les unités de la RPD se battent pour le contrôle de la colonie de Maryinka. Elles ont avancé de 2 kilomètres supplémentaires dans cette zone. Les FAU continuent leurs tentatives de rester au sud de l'autoroute Marinka-Kurakhovo et oppose une résistance opiniâtre. La progression dans cette direction est ralentie. Ugledar est sous le contrôle des FAU, tandis que le retrait de certaines unités ukrainiennes de la ville a été noté. Le long de l'autoroute E50, la fourniture d'armes et de munitions en renfort pour le groupement défensif des Forces armées ukrainiennes se poursuit depuis la ville de Dnipro. Les affrontements près d'Avdiivka se sont poursuivis toute la journée, sans qu'aucune des parties ne progresse.

Dans la zone de Severodonetsk-Lisichansk, le groupement de la RPL, poursuivant des actions offensives réussies, combat dans les périphéries nord-ouest, nord-est et est de la ville de Severodonetsk. Des attaques directes sur Lisichansk n'ont pas encore été constatées.