Le 22e jour de l'opération militaire russe en Ukraine a suivi le chemin tracé par les développements des derniers jours. L'Ukraine et la Russie n'ont signalé aucune percée militaire majeure sous la forme de la prise de grandes villes ou d'opérations offensives. Néanmoins, les forces conjointes de la Russie, de la RPD et de la RPL ont une fois de plus resserré l'étau sur les forces de Kiev dans la région du Donbass. Dans le même temps, la Russie a renforcé ses gains autour de la capitale ukrainienne ainsi que dans le nord-est du pays, et a remanié ses unités dans la région de Mykolaiv, créant ainsi les conditions d'une avancée le long de la rive occidentale du fleuve Dnipro dans le sud de l'Ukraine. Comme les jours précédents, le 17 mars, les actions militaires les plus actives ont eu lieu dans la région du Donbass. Les forces de la République populaire de Lougansk soutenues par l'armée russe ont poursuivi leur opération visant l'élimination complète du groupement des forces de Kiev dans l'agglomération de Severodonetsk-Lysichansk. Selon les militaires russes, les troupes de la RPL sont déjà entrées dans Rubejnoe, au nord de l'agglomération, et dans la ville de Severodonetsk depuis plusieurs directions. Plus tôt, elles ont de facto coupé l'herbe sous le pied des forces de Kiev en atteignant le sud-est de Severodonetsk. Les unités pro-Kiev qui s'y trouvent sont directement menacées d'encerclement total et tentent maintenant de se retirer lentement vers Slovyansk et Kramatorsk sous les frappes des forces aérospatiales russes. Le principal objectif des unités de Kiev qui restent dans l'agglomération de Severodonetsk-Lysichansk est de gagner du temps et de ralentir l'avancée de la RPL, de la RPD et de la Russie dans la région.

Dans le secteur situé au sud de l'agglomération de Severodonetsk-Lysichansk, les forces dirigées par la Russie se sont efforcées de sécuriser la ville de Popasnaya. La ville elle-même reste en grande partie aux mains des forces qui avancent. Pendant ce temps, les unités de Kiev doivent encore être repoussées de sa campagne.

Les 16 et 17 mars, des unités de la République populaire de Donetsk ont mené des actions offensives pour capturer les localités de Maryinka, Slavnoe et Sladkoe dans le secteur d'opérations à l'est de la ville de Donetsk. Aucun gain majeur n'a été réalisé. Les zones de Maryinka, Peski et Adviivka sont des points forts bien fortifiés des forces de Kiev dans la campagne de la capitale de la RPD. L'élimination de ces points forts dans le cadre d'une attaque directe est une tâche complexe qui demande du temps. Le plus probable est qu'ils ne tomberont qu'avec l'effondrement général de l'ensemble de la ligne de défense des forces de Kiev. Dans la soirée du 17 mars, des unités des forces armées russes ont remporté des succès tactiques au sud-est de Maryinka en capturant les localités de Novomaiskoe et Prechistovka. Cette avancée menace de couper Maryinka du reste des unités des forces armées ukrainiennes restées dans le secteur. Quant à la RPD, ses autorités militaires ont déclaré que lors de l'avancée pour libérer Maryinka, elles ont éliminé 3 instructeurs militaires étatsuniens. Selon la déclaration de la RPD, pendant l'opération de libération de la colonie, les forces de la RPD ont éliminé un point fort du 1er bataillon mécanisé de la 54e brigade des forces armées ukrainiennes. Les unités de la RPD ont déclaré y avoir trouvé des armes étrangères et des effets personnels d'instructeurs militaires étatsuniens qui ont pris part aux hostilités du côté des bataillons nationalistes ukrainiens. La RPD a déclaré que les effets personnels trouvés ont permis d'identifier ces instructeurs comme étant le capitaine Michael Hawker, le lieutenant Logan Shrum et le lieutenant Cruz Toblin, "qui sont venus en Ukraine pour tuer des civils dans le Donbass en 2018 ".

Le 16 mars, le chef de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, Konstantin Gavrilov, a déclaré que les mercenaires étrangers qui viennent en Ukraine, ils partageront le sort de ceux qui ont été récemment éliminés dans une frappe sur la base militaire de la région de Lviv. Des combats intenses se poursuivent dans la ville de Mariupol, dans la région de Donetsk. Les forces conjointes de la Russie et de la RPD s'efforcent d'y éliminer les derniers membres des forces de Kiev. Selon des vidéos et des photos publiées en ligne, les troupes russes et de la RPD ont récemment avancé dans la partie nord de la ville, atteignant son district central.

Selon la partie russe, depuis le début de l'opération militaire spéciale, les forces russes ont détruit : 182 avions et hélicoptères, 177 véhicules aériens sans pilote, 1 393 chars et autres véhicules de combat blindés, 134 lance-roquettes multiples, 523 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 1 182 unités de véhicules militaires spéciaux. En plus de cela, la Russie a publié plus de détails sur le programme militaire biologique des États-Unis en Ukraine. Des documents (lien) et le discours complet (lien) du chef des troupes de défense nucléaire, biologique et chimique des forces armées russes, le lieutenant-général Igor Kirillov, ont été publiés à ce sujet sur le site Internet du ministère russe de la Défense...

Ces développements sont intervenus dans un contexte d'hystérie croissante des diplomates occidentaux et des médias de masse concernant l'opération militaire russe en Ukraine. Le président étatsunien a déclaré que la Russie "mène une guerre immorale". Apparemment, l'OTAN et en particulier Washington sont très mécontents de voir l'effondrement du régime anti-humain en Ukraine qu'ils ont créé, financé et soutenu au cours des années précédentes. Malgré les déclarations officielles selon lesquelles l'OTAN ne participera pas au conflit, les États membres de l'OTAN fournissent ouvertement à Kiev des armes, des renseignements et des mercenaires, et restent en permanence à la recherche d'autres astuces qu'ils pourraient utiliser pour s'immiscer dans le conflit. S'inspirant de ces actions, Kiev sabote activement un éventuel règlement diplomatique du conflit par des pourparlers avec la Russie au Belarus. Au lieu de cela, les autorités de Kiev font des "déclarations de victoire" et envoient des menaces aux Russes. Dans ces conditions, l'obtention d'une solution diplomatique à la situation actuelle reste la grande question. Cela oblige Moscou à poursuivre son opération militaire et prédétermine le sort des forces armées ukrainiennes.