Le 28 mars, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie n'a signalé aucune avancée des troupes russes sur le territoire de l'Ukraine. Alors que la situation sur les lignes de front reste relativement stable, les missiles de croisière russes continuent de cibler les installations militaires ukrainiennes

. L'armée russe continue de détruire des dépôts de carburant dans toute l'Ukraine. Au cours de la journée, des explosions ont été signalées dans des dépôts de pétrole et d'autres installations dans les régions de Rivne, Zhytomyr, Kharkiv, Kiev et Chernihiv. Les missiles de croisière de haute précision Kalibr basés en mer ont détruit d'importants dépôts de munitions près d'Ushomir et de Veselovka, dans la région de Zhytomir, à partir desquels un groupe de troupes ukrainiennes défendant la banlieue de Kiev avait été approvisionné. Le 28 mars, les moyens de l'aviation et de la défense aérienne russes ont abattu en vol 3 autres appareils de l'armée de l'air ukrainienne : 2 Su-24 à l'ouest de Korosten, dans la région de Zhytomir, et 1 Su-25 au-dessus de Druzhkovka, dans la région de Donetsk. Un hélicoptère Mi-8 ukrainien, qui se dirigeait vers l'évacuation d'urgence des commandants des bataillons nationaux d'Azov qui avaient abandonné leurs subordonnés, a été abattu près de Mariupol, à 5 kilomètres de la côte au-dessus de la mer d'Azov, selon le ministère russe de la Défense. Les opérations militaires les plus actives sont en cours à Marioupol, où les unités de la RPD, avec le soutien des forces russes, auraient accéléré leur progression. En remontant les rues de la ville, ils ont réussi à séparer les forces nationalistes après quoi les FAU auraient été contraintes de quitter plusieurs espaces. Le principal bastion ukrainien est la grande installation industrielle d'Azovstal, qui n'a pas encore été prise d'assaut. Une fois que les militants ukrainiens restants à Marioupol auront été neutralisés ou se seront rendus, la plupart des troupes russes et de la RPD pourraient être transférées vers la direction de Donetsk , où les réserves sont en train d'être rassemblées. Toutefois, le redéploiement des unités de Marioupol prendra également du temps. Pendant ce temps, les forces de la RPD et de la RPL souffrent apparemment du manque de renforts nécessaires à un assaut massif contre les groupements ukrainiens dans la région du Donbass . Dans la région d'Ougledar, les combats se poursuivent près des villages de Slavnoye et Novomikhailovka. Les forces russes déployées dans la région auraient été renforcées ces derniers jours. Cependant, aucune avancée sur l'autoroute Marinka-Kurakhovo n'a encore été signalée. Un groupe de troupes des forces armées russes, poursuivant une offensive réussie, a avancé de deux kilomètres supplémentaires dans la défense de la 95e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes et a atteint la périphérie sud de Novoselovka située au nord de Verhnetoretskoe. Les unités de la RPD n'ont pas encore attaqué le village d'Avdiivka. Des combats ont été signalés dans les villages de Novobakhmutovka et Novoselovka. De violents affrontements se poursuivent dans le village de Maryinka, mais aucune avancée n'a été confirmée par aucune des parties. À leur tour, les unités de la République populaire de Louhansk avancent de 5 kilomètres et prennent le contrôle des localités d'Ivanovka, Novosadovoe et atteignent la ligne de Novolyublino, Terny. Les lignes de front Severodonetsk-Lisischansk sont restées sans changement majeur. Dans la région d'Izyum, les SFU envoient des renforts sur la rive sud de la rivière Donets. Des affrontements ont été signalés au nord-est de Barvenkovo. Si cela se confirme, cela signifie que les forces russes ont réussi à percer la défense ukrainienne dans le village de Kamenka et ont poursuivi leur progression en direction du sud-ouest. Dans la périphérie de Chernihiv, les forces russes ont repris des actions militaires actives. Quatre avions des FAU ont été abattus dans cette zone aujourd'hui. Les FAU auraient été contraintes de reculer plus près de la ville. Dans la ville voisine de Slavutich, qui a récemment été prise sous le contrôle des forces russes, aucun affrontement n'a été signalé. La démilitarisation de la ville se poursuit, des points de contrôle ont été établis sur les routes. Si les FAU ne viennent pas dans la ville de Chernihiv et ne provoquent pas de combats de rue, la ville peut être prise sous le contrôle des militaires russes sans combat. Malheureusement, les unités des FAU sont susceptibles de résister, et la ville pourrait subir d'horribles destructions dans un avenir proche. La sécurisation de la ville de Tchernihiv permettrait le transfert en toute sécurité du renfort militaire russe vers les lignes de front de Kiev. Dans la région de Sumy, les combats se poursuivent au nord d'Akhtyrka, près de la ville de Trostyanets.