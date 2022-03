Les combats de rue se poursuivent à Mariupol. Le 19 mars, les troupes de la RPD ont poursuivi leur progression vers le centre de la ville. Dans la soirée, aucun développement majeur n'a été signalé. Les militants d'Azov et les autres formations ukrainiennes n'ont pratiquement aucune chance de sauver le contrôle de la ville. Le temps passe et les militants nationalistes sont à court de munitions. De nombreuses tentatives de soldats ukrainiens de s'échapper de la ville dans des tenues civiles ont été signalées. Cependant, beaucoup d'entre eux sont empêchés de quitter la ville par la RPD et les forces russes. L'évacuation massive des civils qui a été possible après la libération de la périphérie et de plusieurs régions de Mariupol des militants ukrainiens représente une grande menace pour les nationalistes ukrainiens, car les victimes témoignent maintenant des nombreux crimes de guerre commis par les membres d'Azov. La libération de la ville est désormais la tâche principale des unités de la RPD, car les civils qui sont toujours en otage à Marioupol pourraient être assassinés par les nationalistes. Des dizaines de vidéos montrant les témoignages des habitants qui ont survécu et se sont échappés de Mariupol sont partagées quotidiennement par les responsables de la RPD. "Ils rassemblent les gens dans un grand groupe, ils disent qu'il y aura un corridor humanitaire. Les gens se rassemblent. Ils les détruisent là, ils les tuent là. C'est l'Azov qui fait cela. Il n'y a personne d'autre. Nous n'avons pas de troupes russes, nous n'avons pas la RPD, nous n'avons personne. Ils et seulement eux. Avec des brassards bleus ." - a confirmé une femme. L'élimination des militants nationalistes à Mariupol permettra de libérer des forces importantes pour l'offensive sur le groupement des FAU déployé sur les lignes de front du Donbass, où les unités de la RPD et de la RPL avancent lentement dans plusieurs directions. Dans la soirée, les sources locales ont confirmé que la ville d'Ugledar a été prise sous le contrôle des forces russes. Les forces armées de la Fédération de Russie ont activement avancé en direction de Kurakhovo. L'autoroute vers Zaporozhye près du village de Bogatyr devrait être coupée dans un avenir proche. Cela coupera tout approvisionnement du groupement des FAU dans les villes de Kurakhovo et Maryinka. De violents affrontements se poursuivent à Maryinka. A Maryinka, après plusieurs jours de combats et de tirs d'artillerie lourde, les forces de la RPD ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi et ont avancé de plusieurs kilomètres, mais elles sont encore loin de la capture complète des fortifications des FAU dans la région. L'encerclement des FAU dans la ville depuis l'est pourrait avoir lieu bientôt. Pendant ce temps, à Avdiivka, aucune avancée de la RPD n'a été signalée, mais les tirs d'artillerie lourde et les frappes aériennes se poursuivent dans la zone. De nouveaux succès des unités de la RPL ont été signalés dans la région de Severodonetsk-Lisichansk. La ville de Rubezhnoye est sous le contrôle de la RPL, les opérations de nettoyage continuent. Les troupes de la RPL ont avancé jusqu'à la périphérie nord de Lisichansk. L'assaut sur la ville est attendu dans les prochains jours. Les affrontements se poursuivent à la périphérie de Popasnaya. Quelques affrontements éclatent encore dans la ville. Le 19 mars, les forces russes auraient avancé vers la ville de Kamenka, au sud d'Izyum. Des affrontements sporadiques se poursuivent à la périphérie sud d'Izyum. Kamenka est un bastion stratégique des FAU visant à entraver le développement efficace de l'offensive russe sur Slavyansk et Barvenkovo. De violents combats se poursuivent au nord et à l'est de la ville de Kharkiv. Les forces d'artillerie russes ont poursuivi le pilonnage des positions des FAU, sans entrer dans la ville. Les missiles hypersoniques russes Kinzhal (Dagger) ont détruit un grand entrepôt souterrain de missiles et de munitions d'aviation dans la région d'Ivano-Frankivsk. Le complexe de missiles "Bastion" a détruit les centres de radio et de renseignement radio des Forces armées de l'Ukraine dans la région d'Odessa. Dans la région de Kiev, une certaine expansion de la zone de contrôle des forces armées de la Fédération de Russie à l'ouest et au sud de la capitale a été signalée. Cependant, aucun contrôle sur de nouvelles implantations n'a été officiellement confirmé. Les combats se poursuivent dans les mêmes zones. Dans le sud du pays, les avions de guerre et l'artillerie russes infligent de lourdes pertes au groupement des FAU déployé à Nikolaev. Les FAU comptent toujours les victimes de la récente attaque au missile contre les installations militaires de la 79e brigade. Selon divers médias, le nombre de victimes pourrait atteindre 200 militaires. Aucun assaut sur la ville n'a eu lieu jusqu'à présent. À Odessa, les manœuvres de la flotte russe de la mer Noire distraient les forces armées déployées dans la ville. Alors que la ville attend l'assaut russe, les fortifications érigées par les forces armées ukrainiennes sur le littoral constituent une menace supplémentaire pour les civils locaux et la navigation dans toute la région. Les responsables russes ont averti que certaines des mines marines ukrainiennes plantées dans la mer Noire ont été arrachées par une tempête et emportées vers la Roumanie et la Bulgarie.