Mariupol. Le 26ème jour du conflit s'est déroulé dans l'ombre des armes hypersoniques russes qui ont été vues pour la première fois en action pendant l'opération en Ukraine. En particulier, le 21 mars, le ministère russe de la défense a publié des détails sur la destruction des actifs de l'infrastructure militaire de l'Ukraine avec Kinzhal avec des missiles aérobalistiques hypersoniques. Les frappes Kinzhal ont détruit des entrepôts souterrains de l'aviation ukrainienne et des unités armées de systèmes de missiles Tochka-U à Delyatin, dans la région d'Ivano-Frankovsk, ainsi que d'importants dépôts de carburant à Konstantinovka, dans la région de Nikolaev. Selon le ministère russe de la Défense, les missiles Kinzhal ont été utilisés à une distance de plus de 1 000 kilomètres. "Le temps de vol du missile hypersonique était inférieur à 10 minutes. En raison de la vitesse hypersonique et de l'énergie cinétique très élevée, l'ogive du complexe de missiles Kinzhal a détruit un arsenal souterrain protégé situé dans une zone montagneuse, construit à l'époque soviétique pour stocker des munitions et des missiles spéciaux. La destruction d'un grand dépôt de carburant à Konstantinovka par le missile hypersonique Kinzhal est due à son invisibilité et à son invulnérabilité à tout moyen de défense aérienne et antimissile ennemi. L'utilisation au combat du système de missiles d'aviation Kynzhal a confirmé son efficacité à détruire des moyens spéciaux hautement protégés de l'ennemi. Les frappes sur l'infrastructure militaire de l'Ukraine par ce système de missiles se poursuivront dans le cadre de l'opération militaire spéciale", a déclaré le ministère de la défense. Les militaires russes ont rappelé que les missiles hypersoniques étaient utilisés avec des ogives conventionnelles. "Bien que les experts soient bien conscients des capacités de cette arme, non seulement en termes de portée, mais aussi en termes de type de charge", ajoute le communiqué.

En ce qui concerne les développements sur le terrain, les forces de la Russie, de la RPD et de la RPL continuent leur avancée progressive sur les positions des forces de Kiev. L'opération la plus active est en cours dans la région du Donbass. La situation dans le reste des zones d'opération reste à l'état de "pause tactique". Les forces russes évitent d'y prendre d'assaut les grandes villes. À leur tour, les forces de Kiev utilisent les zones résidentielles et les civils comme "boucliers humains" pour déployer leurs systèmes d'artillerie et effectuer des tirs massifs sur les militaires russes. Les Russes répondent par des frappes précises de l'artillerie et de l'aviation sur les unités ukrainiennes qui se cachent dans les villes. Un exemple de cette approche a récemment été observé à Kiev. Le 21 mars, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant une frappe précise sur le point de rassemblement des équipements militaires des forces armées ukrainiennes dans le district de Vynohradar, dans la région de Kiev. Selon le communiqué, des unités des forces de Kiev se cachaient derrière des bâtiments civils et utilisaient des lance-roquettes multiples contre les troupes russes. La zone du centre commercial voisin était utilisée comme une grande base pour stocker des munitions propulsées par fusée et recharger les systèmes de roquettes à lancement multiple. Dans la nuit du 21 mars, une batterie de lance-roquettes multiples ukrainiens et leur base de stockage de munitions dans ce centre commercial non fonctionnel ont été détruits lors d'une frappe avec des armes de longue portée de haute précision. "Nous souhaitons attirer une nouvelle fois l'attention des médias occidentaux. Nous avons présenté des preuves absolues de l'utilisation criminelle par le régime nationaliste de Kiev de biens civils dans les zones résidentielles de Kiev et d'autres villes d'Ukraine, comme positions de tir de systèmes d'artillerie et de roquettes", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un commentaire sur cette frappe. Néanmoins, il est difficile d'espérer que les médias de masse prêtent une réelle attention aux faits fournis. Pendant ce temps, les forces russes s'efforcent d'étendre le blocage de la ville de Kiev depuis les directions est et ouest. À l'ouest, les unités russes bloquent la ville d'Irpen par le nord, l'ouest et le sud et assiègent la ville de Makariv de trois côtés (également dans les directions nord, ouest et est). L'autoroute 'E40' menant de la ville de Kiev vers l'ouest est coupée à cet endroit. Le prochain point important dont la capture permettrait de bloquer Kiev par le sud-ouest est la ville de Boyarka. Les forces russes avancent sur elle depuis le nord et le nord-ouest. Sur la rive est du fleuve Dnipro, les combats de position se poursuivent près de Brovary. Les forces russes ont établi un contrôle total sur la ligne Velika Dmitriivka-Peremoga-Lukashi. Dans le secteur nord-est, Tchernihiv et Sumi restent entièrement bloquées et la situation y est stable avec des opérations locales occasionnelles des forces russes pour neutraliser les unités loyales aux forces de Kiev. La situation est la même autour de la ville de Kharkiv. Des combats positionnels sont signalés au nord et à l'est de la ville. La route de Kharkiv vers le sud-ouest, en direction de la ville de Dnipr, n'est toujours pas bloquée. Aucun progrès significatif n'a également été réalisé par les Russes dans la zone d'Izum, au sud de la région de Kharkiv.

Les développements militaires les plus intenses ont lieu dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Tout d'abord, tous les regards sont désormais tournés vers la ville de Mariupol. De violents combats de rue s'y poursuivent, avec une progression quotidienne des forces russes et de la RPD. Le groupement des forces de Kiev y subit des pertes quotidiennes. Comme prévu, le gouvernement de Kiev a rejeté la proposition de "corridors" pour ses unités qui veulent se rendre à Marioupol. L'objectif principal des dirigeants ukrainiens est de prolonger les combats avec autant de victimes civiles que possible (pour créer une image utile pour les médias de masse et les diplomates occidentaux). La ville d'Ugledar est en grande partie tombée sous le contrôle de la RPD et des forces armées russes après une série d'affrontements. Néanmoins, de plus petits établissements dans sa campagne doivent encore être sécurisés. L'avancée vers Kurakhov se poursuit lentement. L'avancée de la RPD sur Avdiivka et Maryinka, près de la ville de Donetsk, se poursuit sans que les forces de la RPD n'obtiennent de résultats significatifs. Dans le même temps, le gouvernement de Kiev fait ce qu'il fait le mieux - terroriser la population civile. Le 21 mars, les autorités locales de la ville de Makeevka (zone contrôlée par la RPD) ont signalé qu'au moins deux missiles balistiques Tochka-U ont été lancés sur les zones résidentielles par les forces de Kiev. Les deux missiles ont été interceptés par les forces de défense aérienne de la RPD. Néanmoins, les vestiges des missiles sont tombés dans les quartiers de la ville. Tant que les troupes de Kiev resteront près de Donetsk et de Lougansk, elles continueront à y frapper intentionnellement des cibles civiles. Pendant ce temps, les forces de la RPL et de la Russie ont progressé dans l'agglomération de Severodonetsk-Lysichansk. Après la chute de Rubezhnoe, les troupes de Kiev se sont concentrées sur la défense de la partie sud de Severodonetsk et du centre de Lysichansk.

La ville de Stepnoe (qui est maintenant aux mains des forces dirigées par la Russie) :

Dans le secteur sud, sur la rive ouest du fleuve Dnipro, le groupement des forces de Kiev dans la ville de Mykolaiv subit régulièrement des frappes précises sur ses équipements et ses sites de rassemblement. Les premières "déclarations victorieuses" des autorités locales ont été remplacées par des plaintes selon lesquelles les Russes ne se précipitent pas pour attaquer directement les positions fortifiées. Au contraire, les unités russes bloquent la ville par le sud, l'est et le nord-est et lancent des frappes sur les cibles détectées. En général, les unités des forces armées russes, de la RPD et de la RPL travaillent toujours pour atteindre l'objectif déclaré de la libération totale des régions de Donetsk et de Lugansk. Dans ces conditions, les avancées dans d'autres domaines jouent plutôt un rôle secondaire. Dès que cet objectif sera atteint, et si aucun accord diplomatique n'est conclu avec Kiev (ce qui est probable), le temps sera venu de mener d'autres actions.