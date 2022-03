Le 24 mars a marqué un mois d'opérations militaires russes en Ukraine. Après la poussée éclair russe des premiers jours et l'incapacité de Kiev à négocier avec Moscou, les troupes russes ainsi que les forces de la RPD et de la RPL sont passées à la mise en œuvre de leurs objectifs par des moyens militaires, en détruisant de manière ordonnée l'infrastructure militaire tout autour de l'Ukraine et en éliminant le groupement des FAU dans les régions orientales. La rapidité de l'avancée russe soulève des doutes quant au succès de la tactique russe. D'autre part, les FAU n'ont pas encore revendiqué de victoires stratégiques. Alors que les groupements les plus puissants des FAU sont encerclés ou risquent de l'être dans un avenir proche, la guerre d'attrition semble jouer en faveur de la Russie. Au matin du 24 mars, les unités de l'armée russe ont pris le contrôle de la ville d'Izyum dans la région de Kharkiv. Ces affirmations ont été confirmées par le ministère russe de la Défense. De violents affrontements se poursuivent dans le village de Kamenka, où les FAU tentent d'empêcher l'avancée russe vers la région de Slavyansk-Kramatorsk et la ville de Barvenkovo. Après avoir percé la défense ukrainienne dans la région, les forces russes pourraient couper la route et avancer de plusieurs dizaines de kilomètres en direction du sud. De leur côté, les forces de la RPL tentent d'encercler la région de Severodonetsk-Lisichansk, poursuivant leur offensive en direction de Popasnaya, Bakhmut et Soledar dans le but de flanquer le groupement des FAU à Severodonetsk par le sud et le sud-ouest. Après la prise par la RPL de la ville de Rubezhnoe, située dans la périphérie nord-ouest de Severodonetsk, aucun autre succès n'a été confirmé dans la région. Les unités de la milice populaire de la RPD avancent dans la ville de Maryinka. Elles avancent lentement, rue par rue, poussant les soldats ukrainiens vers la périphérie ouest de la ville. Les journalistes militaires locaux confirment que de nombreuses armes de fabrication étrangère, ainsi que des corps de mercenaires étrangers tués lors des affrontements, ont été découverts dans la zone . Le contrôle total de la ville par la RPD n'a pas encore été revendiqué. Un autre champ de bataille important pour les forces de la RPD est le village d'Avdiivka, d'où les FAU ont bombardé les civils de Donetsk et des villages voisins pendant des années. Compte tenu du fait que les positions des FAU dans la région ont été fortifiées au cours des années de guerre, les troupes de la RPD évitent d'entrer dans la ville et encerclent lentement Avdiivka par le nord. Pendant ce temps, les forces aérospatiales russes (VKS) et l'artillerie de la RPD continuent de bombarder les positions de l'AFU près d'Avdiivka sans interruption. Alors que les troupes russes encerclent l'ensemble du groupement des FAU dans la région du Donbass, les forces de la RPD déployées à Donetsk avec le soutien des VKS russes suppriment les positions ennemies à la périphérie de la ville afin d'arrêter les tirs des forces ukrainiennes sur les civils locaux. Selon le représentant de la RPD au sein de la JCCC, en 35 jours, 62 civils ont été tués, 466 autres ont été blessés, dont des enfants. Dans la ville de Mariupol , les forces de la RPD continuent l'opération de nettoyage. Jusqu'à présent, environ 70 % de la ville ont été placés sous le contrôle des forces conjointes russes et de la RPD . Dans les autres régions de l'Ukraine, les forces terrestres russes ne bougent pas activement. Dans la région de Kiev, les troupes russes mènent des opérations de niveau tactique afin d'épuiser le potentiel militaire des FAU dans la région. Le commandement des FAU est contraint de maintenir des troupes sur place et de tenter des contre-attaques, ce qui entraîne de lourdes pertes. Afin d'empêcher les FAU de déplacer ses militaires de Nikolaev, Odessa, Zaporozhie, les forces russes n'entrent pas dans les villes. Pendant ce temps, les installations militaires des forces armées ukrainiennes sont constamment détruites par des armes de haute précision à longue portée, navales et aériennes. Dans la soirée du 23 mars et la nuit du 24 mars, 13 lanceurs de systèmes de missiles anti-aériens ont été détruits à la suite des frappes, dont neuf S-300 et quatre Buk-M1 dans la colonie de Danilovka, au sud de Kiev, le siège du complexe et un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie dans la colonie de Bakhmut dans la région de Donetsk, ainsi qu'un point de déploiement temporaire du bataillon nationaliste dans la ville de Lisichansk. En général, cette nuit, 60 installations militaires ukrainiennes ont été touchées, dont deux postes de commandement, deux lance-roquettes multiples, quatre dépôts de munitions, 47 zones d'accumulation d'armes et d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes. Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit 2 drones ukrainiens dans les zones des villes de Staraya Markovka et Kharkiv. Selon le ministère russe de la Défense.