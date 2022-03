Les piliers du régime de Kiev sont les formations nationalistes telles qu'Azov, Aidar, Secteur droit et d'autres reconnues en Russie comme des organisations terroristes. Rien qu'à Marioupol, elles comptent plus de 7 000 militants qui se battent sous l'apparence de civils, les utilisant comme "bouclier humain".

L'opération militaire spéciale est menée strictement selon le plan approuvé. En général, les principaux objectifs de la première phase de l'opération ont été atteints. Les capacités de combat des forces armées ukrainiennes ont été considérablement réduites, ce qui permet aux militaires russes de concentrer les principaux efforts sur la réalisation de l'objectif principal - la libération du. Avec le début d'une opération militaire spéciale, la suprématie aérienne a été gagnée au cours des deux premiers jours. Les troupes russes ont bloquét la majeure partie de la région desont sous contrôle total. Ces actions sont menées dans le but de causer de tels dommages à l'infrastructure militaire, à l'équipement, au personnel des Forces armées de l'Ukraine, dont les résultats permettent non seulement d'enchaîner leurs forces et ne leur donnent pas la possibilité de renforcer leur regroupement dans le, mais ne leur permettront pas non plus de le faire jusqu'à ce que l'armée russe libère complètement les territoires de la RPD et de la RPL. Actuellement, les forces aériennes ukrainiennes et le système de défense aérienne ont été presque entièrement détruits. Les forces navales du pays ont cessé d'exister. 16 principaux aérodromes militaires ont été détruits. 39 bases de stockage et arsenaux ont été détruits, qui contenaient jusqu'à 70 % de tous les stocks d'équipements militaires, de matériel et de carburant, ainsi que plus de 1 million 54 mille tonnes de munitions. Le remplacement des pertes est empêché par l'isolement du groupement de troupes ukrainiennes dans le, la prise de contrôle des gares et des principaux axes routiers par la puissance de feu. La fourniture de missiles et de munitions, de carburant et de nourriture aux forces ukrainiennes a été presque totalement interrompue. Les dépôts de missiles, d'armes d'artillerie et de munitions, ainsi que de carburant situés directement dans la zone de l'opération des forces conjointes sont touchés. À l'heure actuelle, 30 entreprises clés du complexe militaro-industriel ont été touchées par les missiles de croisière X-101, Kalibr, Iskander, ainsi que le complexe aéronautiquequi a effectué des réparations sur 68 % des armes et équipements mis hors service pendant les opérations de combat. Les 24 formations des forces terrestres qui existaient avant le début de l'opération ont subi des pertes importantes. L'Ukraine n'a plus de réserves organisées. Au moment du début de l'opération militaire spéciale, les Forces armées de l'Ukraine, avec la Garde nationale, comptaient 260 mille 200 militaires. Au cours du mois d'hostilités, leurs pertes se sont élevées à environ 30 mille personnes, dont plus de 14 mille - irrécupérables et environ 16 mille - sanitaires. À ce jour, 1 351 militaires russes ont été tués et 3 825 blessés. Plus de 23 000 étrangers de 37 pays ont exprimé leur volonté de se battre aux côtés des républiques populaires. Nous avons proposé aux dirigeants de la RPL et de la RPD d'accepter cette aide, mais ils ont déclaré qu'ils défendraient eux-mêmes leur territoire.Sur les 2 416 chars et autres véhicules blindés de combat ukrainiens qui étaient au combat le 24 février, 1 587 unités ont été détruites ; 636 unités sur 1 509 canons d'artillerie de campagne et mortiers ; 163 sur 535 MLRS ; 112 avions sur 152, 75 hélicoptères sur 149 ; 36 drones Bayraktar TB2 - 35 ; 180 systèmes de défense antiaérienne S-300 et Buk M1 sur 148 ; 300 radars à usages divers sur 117. Depuis le début des hostilités, les pays occidentaux ont fourni au régime de Kiev 109 canons d'artillerie de campagne, 3 800 armes antichars, dont des Javelin, Milan, Konkurs, NLAW ATGM, M-72, Panzerfaust-3, 897 Stinger et Igla MANPADS. Le véritable objectif de ces fournitures n'est pas de soutenir l'Ukraine, mais de l'entraîner dans un conflit militaire de longue durée "jusqu'au dernier Ukrainien". À l'initiative des dirigeants ukrainiens, le pays est devenu le foyer de 6 595 mercenaires et terroristes étrangers provenant de 62 États. Ils ne sont pas soumis aux règles de la guerre et seront impitoyablement détruits. Aujourd'hui, le nombre de mercenaires étrangers est en baisse. Cela a été facilité par des frappes de haute précision sur leurs bases et leurs camps d'entraînement. Le 13 mars, plus de 200 militants ont été tués et plus de 400 blessés rien qu'àet sur le terrain d'entraînement de Yavorovskii. Pas un seul mercenaire étranger n'est arrivé en Ukraine au cours des sept derniers jours. En une semaine, 285 combattants se sont échappés en Pologne, en Hongrie et en Roumanie.D'importants territoires des républiques populaires deont également été libérés. La milice populaire a pris le contrôle de 276 localités qui étaient auparavant sous le contrôle de l'armée ukrainienne et des bataillons nationaux. Les unités de la milice populaire de la République populaire deont libéré 93 % du territoire de la république. Les combats se déroulent actuellement à la périphérie deLa milice populaire de la République populaire de Donetsk contrôle 54 % du territoire. La libération dese poursuit. Au début de l'opération militaire spéciale, les milices populaires de la RPL et de la RPD ont été confrontées à un groupe de 59 300 personnes comprenant les unités les plus prêtes au combat des forces armées ukrainiennes, de la Garde nationale et des formations nationalistes. La priorité absolue des actions des forces armées russes au cours de l'opération est d'exclure les pertes civiles inutiles. Avant le début de l'offensive, les unités des FAU sont invitées à quitter la zone de combat et à se déplacer avec leur équipement et leurs armes vers le point de déploiement permanent. Ne pas résister lorsque l'offensive commence et ceux qui déposent les armes sont assurés d'être en sécurité. Au total, 5 043 tonnes de produits de première nécessité, de colis alimentaires, y compris des aliments pour bébés, de médicaments vitaux et de produits d'hygiène ont été livrés. Depuis le 4 mars, la Fédération de Russie fournit quotidiennement des couloirs humanitaires, à des fins exclusivement humanitaires, en direction dedont un couloir humanitaire vers la Russie et un autre à travers les territoires contrôlés par Kiev vers les frontières occidentales de l'Ukraine. Malgré l'opposition farouche des autorités officielles ukrainiennes, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 419 736 personnes, dont 88 373 enfants, ont été évacuées vers la Russie depuis les zones dangereuses d'Ukraine et des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. 49 362 unités de transport motorisé personnel ont franchi la frontière d'État de la Fédération de Russie. Sans aucune participation de la partie ukrainienne, neuf mille citoyens étrangers qui ont demandé de l'aide ont été assistés lors de l'évacuation. La partie ukrainienne n'a jamais confirmé un seul couloir humanitaire vers la Fédération de Russie pendant toute la période. Rien que cette semaine, 17 attaques contre des civils voyageant le long des couloirs humanitaires ont été enregistrées, dont le bombardement cynique d'un convoi de réfugiés en provenance deTous les prisonniers ukrainiens en Fédération de Russie sont traités comme l'exigent les normes du droit humanitaire international. Dans le même temps, les autorités ukrainiennes, dans le contexte général de l'anarchie qui règne partout en Ukraine, violent grossièrement les normes humaines élémentaires, sans parler des exigences des conventions de Genève, concernant le traitement des prisonniers de guerre. La criminalité galopante, les pillages, les maraudes et les décès de civils ont été causés par la distribution massive et incontrôlée par le régime ukrainien de dizaines de milliers d'armes légères à la population civile, y compris à des criminels libérés de prison. Le déroulement des hostilités, les témoignages de civils ayant quitté les localités sous blocus et de militaires ukrainiens capturés montrent qu'aujourd'hui, la capacité de résistance de l'AFU repose sur la peur des représailles des néo-nazis. Leurs représentants sont intégrés dans toutes les unités militaires. Les militants du bataillon Azov chassent les femmes et les enfants des sous-sols, en les menaçant avec des armes, et les envoient vers les unités de la RPD qui avancent afin d'entraver l'avancée de la milice populaire. C'est devenu une pratique courante pour eux. L'opération militaire spéciale en Ukraine, avec ses objectifs et ses tâches correspondantes, a été précédée par une période de huit ans de désastre humanitaire extrêmement grave dans le, qui a fait de plus de 6,5 millions de personnes des victimes de violations des droits de l'homme et a causé la mort de plus de 14,5 milliers de personnes. Les bombardements quasi quotidiens effectués par les forces armées ukrainiennes et les bataillons nationalistes ont provoqué la destruction de 4 115 bâtiments d'infrastructure et l'endommagement de 55 310 autres, dont des immeubles d'habitation, des établissements d'enseignement, des hôpitaux et de nombreuses autres installations sociales. Les télégrammes chiffrés secrets de la 4e brigade de la Garde nationale d'Ukraine et les documents classifiés capturés par les militaires russes ont révélé le plan de préparation des groupes de frappe pour des actions offensives dans la zone de la soi-disant "opération des forces conjointes" dans leToutes les mesures de la coordination de combat des nationalistes ont reçu l'ordre d'être achevées avant le 28 février. Afin de pouvoir commencer à effectuer des missions de combat dans le cadre de l'"opération des forces conjointes" ukrainiennes dans leen mars 2022. Depuis février 2022, les troupes ukrainiennes ont multiplié les attaques d'artillerie sur le Donbass avec des armes d'artillerie de gros calibre interdites.