Après la fin du premier mois des opérations militaires russes en Ukraine, leur deuxième phase a commencé. Les militaires russes ont déclaré que le principal objectif militaire était la libération complète des territoires de la RPD et de la RPL du groupement des FAU. Afin d'accomplir cette tâche, les troupes conjointes de la Russie, de la RPD et de la RPL poursuivent leur offensive sur les lignes de front du Donbass, et les missiles de croisière russes ciblent les installations militaires des FAU tout autour de l'Ukraine afin de perturber le ravitaillement militaire ukrainien vers les lignes de front. Jusqu'à présent, l'un des champs de bataille les plus importants dans l'est de l'Ukraine a été la ville de Marioupol . La moitié des forces nationalistes de la ville auraient été détruites. Les militaires ukrainiens, y compris les membres du bataillon nationaliste Azov, ont été repoussés de tous les faubourgs et la plupart d'entre eux ont été bloqués dans les installations de l'usine Azovstal. Dans le même temps, le grand assaut des installations industrielles n'a pas encore été lancé. Les opérations de ratissage se poursuivent dans les régions centrales de la ville. Un grand nombre de militants ukrainiens se cachent dans des immeubles résidentiels en se faisant passer pour des civils, certains tentent de quitter la ville en empruntant les couloirs humanitaires.

Sur les lignes de front du Donbass, aucune avancée n'a été signalée le 26 mars. Au cours du briefing du matin, le ministère de la Défense de Russie a indiqué que les unités des Forces armées de la Fédération de Russie continuent de se battre près des localités de Novobakhmutovka et Novomikhailovka, infligeant des dommages par le feu à l'ennemi dans les points forts et sur ses réserves. Au cours de la journée, aucune avancée n'a été signalée. L'armée russe tente toujours d'infliger le plus de pertes possibles aux positions ennemies en utilisant son artillerie et son aviation. Lors du briefing du soir, le ministère de la Défense a indiqué que plus de 30 militaires de la 54e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, 6 véhicules blindés et une batterie d'artillerie de campagne du 46e bataillon d'assaut séparé ont été détruits près de Novomikhailovka au cours de la journée. À son tour, la RPD a affirmé que 132 localités de la république ont été libérées. Les batailles pour Marinka se poursuivent et Verkhnetoretsky est en cours de ratissage. Des batailles ont également lieu dans la zone de Troitsky qui est sous le contrôle de la RPD. Dans la RPL, la milice populaire continue d'attaquer les positions des militaires ukrainiens aux abords de Severodonetsk et Lisichansk, ainsi que dans la région de Popasna. Aucune avancée des forces de la RPL n'a été signalée depuis plusieurs jours. Alors que les FAU maintient ses positions près des zones civiles de la RPD et de la RPL, les bombardements sur les civils se poursuivent quotidiennement. En RPD, les tirs ont été ouverts en direction de Donetsk, ainsi que des localités d'Elenovka, Yasinovataya, Gorlovka, Zaitsevo Yuzhnoye, Alexandrovka, Staromikhailovka, Makeyevka. Suite à ces bombardements, un civil a été tué, 54 personnes ont été blessées, dont quatre enfants. Des dommages ont été causés à l'infrastructure civile. Dans la RPL, des tirs ont été ouverts sur deux localités, dont Pervomaisk, où 9 bâtiments résidentiels et le bâtiment de la bibliothèque centrale ont été endommagés. Dans la direction de Zaporozhye, la ligne de front n'a pas changé entre Vasilyevka et Volnovakha -. Des combats ont lieu dans la zone entre Velikaya Novoselka et Ugledar qui sont sous le contrôle des FAU....