Le 30 mars, le ministère russe de la Défense a commenté la décision de réduire les activités militaires dans les régions de Kiev et de Tchernihiv, suite aux négociations entre Kiev et Moscou à Istanbul. Il a été précisé que les principales tâches des forces russes dans les directions de Kiev et de Tchernihiv ont été achevées. Les forces russes se regroupent afin d'intensifier les actions militaires dans d'autres zones prioritaires et, surtout, de mener à bien l'opération de libération complète du Donbass.

Selon le ministère de la défense russe : " La première étape de l'opération militaire spéciale menée par nos forces armées dans le Donbass et en Ukraine était prévue pour forcer l'ennemi à concentrer ses forces, ses moyens, ses ressources et ses équipements militaires pour tenir les zones fortement peuplées dans ces directions, y compris Kiev. Les faire tomber sur le champ de bataille et, sans prendre d'assaut ces villes pour éviter les pertes civiles, infliger une telle défaite aux formations armées du régime de Kiev qu'il ne pourrait plus utiliser ces forces dans la direction principale des Forces armées dans le Donbass . Tous ces objectifs ont été atteints. Dans le même temps, l'armée russe a également résolu une autre tâche, à savoir - en l'absence d'un afflux de forces ennemies fraîches en provenance des régions occidentales et centrales de l'Ukraine, par une action militaire professionnelle, en utilisant la domination aérienne absolue qu'elle avait acquise, en utilisant également des armes modernes de haute précision - créer toutes les conditions nécessaires pour la phase finale de l'opération de libération des républiques populaires du Donbass. À cette fin, les fortifications défensives à long terme créées par le régime de Kiev pendant huit ans ont été, et continuent d'être, continuellement visées. Toutes les principales lignes de communication, d'approvisionnement et d'approche de réserve sont prises sous contrôle total. Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine, l'infrastructure des aérodromes, les principaux dépôts militaires, les centres d'entraînement et de concentration des mercenaires ont été détruits. Les travaux à leur sujet se poursuivent. Ainsi, toutes les tâches principales des forces armées russes dans les directions de Kiev et de Tchernigov ont été achevées".

Dès que la décision du ministère russe de la Défense a été déclarée, de violents combats ont éclaté à la périphérie de la capitale. Des tirs d'obus massifs ont été signalés dans toute la région. Les échanges de tirs violents se sont poursuivis le 30 mars. Aucun changement n'a encore été signalé sur les lignes de front dans les régions de Kiev et de Chernihiv. L'autoroute Kiev-Zhytomyr est toujours coupée par les forces russes. Dans cette région, les affrontements se poursuivent près de la ville de Makarov, qui est sous le contrôle des FAU, et de la ville d'Irpen. Plus tôt, Kiev a déclaré contrôler Irpen. Le 30 mars, des responsables ukrainiens ont confirmé que de violents affrontements se poursuivaient dans la ville. À l'est de la capitale, l'autoroute Kiev-Poltava est toujours sous le contrôle des FAU. Les affrontements se poursuivent près de la ville de Brovary, aucun changement sur les lignes de front n'a été confirmé. La ville de Chernihiv est toujours bloquée par les forces russes. Aucune opération d'assaut n'a été menée dans les villes de Kharkiv et de Sumy. On s'attend à ce que les forces russes augmentent considérablement leurs opérations militaires dans la direction de Kharkiv. Jusqu'à présent, les tirs d'artillerie sur la périphérie de la ville se poursuivent sans qu'aucun changement n'intervienne sur les lignes de front. Le ministère russe de la Défense a déclaré que la situation humanitaire dans un certain nombre de villes sous le contrôle de Kiev continue de se détériorer rapidement, la situation la plus critique se développe à Kharkiv. Selon le ministère russe, les terroristes des forces de sécurité nationale ont créé des "escadrons de la mort volants" qui circulent dans les rues de la ville et tirent sans discernemen t. Pendant ce temps, les forces de la soi-disant défense territoriale ont miné les routes menant à Kharkiv, empêchant les civils de pénétrer dans les zones sécurisées. Le 30 mars, le chef du département des enquêtes de la direction principale de la police nationale de Kharkiv, Sergei Bolvinov, a indiqué que deux personnes avaient été tuées hier, après avoir sauté sur une mine, et que cinq autres avaient été blessées. Il a appelé les civils à ne plus essayer de quitter la zone de guerre. Jusqu'à présent, aucune percée n'a été signalée dans la région d'Izyum. Les forces russes sont concentrées sur la rive gauche de la rivière Seversky Donets et se dirigent lentement vers le sud en direction de Slavyansk. Les villages de Kamenka et Staraya Kamenka seraient sous le contrôle des forces russes. Les FAU continuent d'amasser des forces dans la région. De rares avions ukrainiens tentent de frapper le groupement russe près d'Izyum et de Kamenka. Dans le même temps, l'offensive de la milice populaire de la RPL se poursuit, progressant lentement de l'est vers le groupement russe près d'Izyum. Le 30 mars, il a été confirmé que la RPL a pris le contrôle du village de Terny situé au nord-ouest de Severodonetsk. L'opération de ratissage a commencé dans la ville de Zhitlovka, dans la même région. Les combats se poursuivent dans la région de Severodonetsk-Lysychansk et dans la zone de Popasnaya. Aucune avancée n'a encore été signalée par l'un ou l'autre des belligérants. Des unités de la RPL soutenues par des combattants tchétchènes poursuivent l'opération de nettoyage dans la ville de Rubezhnoe. De violents affrontements se poursuivent dans les mêmes zones de la RPD. Le front Volnovakha-Debaltseve reste stable. Des affrontements violents se poursuivent dans le village de Novomikhailovka, au sud de la ville de Maryinka, et dans le village de Novoselovka, au nord d'Avdiivka. Dans la région de Gorlovka, de violents combats de position se poursuivent. Dans la région d'Ugledar, les troupes russes ont avancé de 8 km vers le nord et ont atteint la ville de Velikaya Novoselka. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que les troupes russes avaient traversé la rivière Shaitanka et combattaient aux abords de la ville, qui est un important centre de transport. Le contrôle de la ville est nécessaire pour le développement de l'offensive russe à l'arrière des groupements des FAU dans le Donbass. Après l'échec de l'offensive des FAU de Mykolaiv vers Kherson, les affrontements se poursuivent à la frontière entre les deux régions. Des affrontements ont également éclaté dans le village de Novovorontsovka, situé au nord de la région de Kherson, près de la rivière Dniepr. La destruction du régiment Azov et des forces restantes de l'AFU se poursuit à Mariupol. Les affrontements se poursuivent dans les quartiers de la ville. Les militaires de la RPD se concentrent sur le nettoyage de la zone de la rive gauche de Mariupol, où les unités Azov ont été divisées en deux parties, ainsi que sur la progression dans la partie sud-ouest de Mariupol. Les quartiers du centre et de Kalmius de la ville sont lentement ratissés. Les forces armées russes déclarent un régime de cessez-le-feu à partir de 10 heures, heure de Moscou, le 31 mars, afin d'ouvrir un couloir humanitaire supplémentaire pour les civils de Mariupol à Zaporozhye. Pendant ce temps, les frappes russes avec des armes guidées de précision se poursuivent quotidiennement. Des missiles russes ont récemment frappé les régions de Khmelnitsky, Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk, Mykolaiv, etc. Le 30 mars, une frappe de missile a touché un grand entrepôt à Brovary, près de Kiev. Du matériel militaire fourni aux forces de sécurité ukrainiennes par les pays occidentaux y était entreposé. Deux autres missiles russes ont détruit un dépôt de pétrole près de Dnepropetrovsk. Aucun civil n'a été blessé. Une défense ukrainienne aurait également été détruite dans la région, ce qui reste à confirmer. Les forces armées de la Fédération de Russie ont détruit le système de missiles anti-aériens S-300 des formations armées du régime de Kiev. La vidéo a été partagée par le ministère russe de la Défense. De leur côté, les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs bombardements sur les implantations civiles dans les républiques de Donetsk et de Lougansk. Suite à une frappe d'artillerie sur un bâtiment résidentiel de la rue Pinter, dans le district Kirovsky de Donetsk, 1 civil a été tué, 4 autres ont été blessés. Une église a été bombardée dans le village de Varvarovka (RPL), où des civils se cachaient. Parmi eux, il y avait un reporter militaire russe qui a partagé les images. De nouvelles victimes civiles ont été signalées à la suite des bombardements dans différentes régions de Donetsk et de Luhansk. Les civils de la RPD et de la RPL ont été constamment tués par l'AFU au cours de cette guerre qui dure depuis des années. Les attaques cruelles qui visent intentionnellement non pas des installations militaires mais des civils sont un autre exemple des tactiques inhumaines appliquées par les FAU.