Guerre en Ukraine - 7e jour : attaque de Mariupol, combats autour de Kiev, siège de Kharkiv (Vidéos 18+).

SF 3..03.22 7h30 War In Ukraine Day 7: Storm Of Mariupol, Fighting Around Kiev, Besiege Of Kharkiv (Videos 18+)

Le 2 mars, la situation près de Kharkiv reste difficile pour les deux parties du conflit. Les unités russes, ayant subi des pertes les jours précédents, ne cherchent pas à s'enfoncer plus profondément dans la ville. Dans le même temps, les forces russes effectuent des frappes ciblées sur les installations militaires et les cachettes des militaires ukrainiens dans la ville. Le 2 mars, une frappe de missile a détruit le quartier général de la défense territoriale de la ville. Deux missiles auraient touché l'installation, le bâtiment a été détruit. L'encerclement de Kharkiv n'a pas encore été réalisé. L'armée russe a entièrement occupé et contrôle la grande colonie de Balakleya dans la région de Kharkiv. Dans l'après-midi du 2 mars, Arsen Avakov, l'ancien ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, qui est à l'origine de la création des bataillons nationalistes, est arrivé à Kharkiv. À ce moment-là, certaines unités des FAU et certains bataillons nationalistes ont commencé à quitter Kharkiv. Apparemment, cela était dû à l'arrivée d'Avakov et au redéploiement de ces unités en direction de Kiev. La partie ukrainienne se rend compte de la futilité d'une défense prolongée de la ville. Dans la nuit du 3 mars, les forces d'opérations spéciales du ministère russe de la Défense ont poursuivi leurs activités dans la ville, visant à identifier les principaux nœuds de défense et à éliminer le personnel de commandement des FAU. Le 2 mars, la population locale de Kharkiv fuyait activement vers l'ouest. Les forces armées ukrainiennes ont cessé d'empêcher l'évacuation des civils. La ville de Mariupol reste bloquée par les forces conjointes de la Russie et de la RPD. Des combats se déroulent à la périphérie de la ville. Dans le même temps, les forces conjointes ne commencent pas l'assaut majeur, mais plusieurs affrontements ont été enregistrés dans les faubourgs de la ville. Le 2 mars, le maire de Mariupol Vadim Boychenko a confirmé le début des combats de rue dans la ville. Selon lui, Mariupol est prise d'assaut depuis les directions nord et nord-ouest.

Aucune tentative de contre-offensive des forces ukrainiennes n'a été signalée. Compte tenu du grand nombre de forces armées ukrainiennes et de combattants nationalistes présents dans la ville, il ne sera pas possible de la prendre rapidement. Le principal lieu de concentration des forces nationalistes ukrainiennes est le district d'Ordzhonikidze, sur la rive gauche de la rivière Kalmius. Cependant, les FAU n'ont pas de forces dans la région pour débloquer la ville. Les routes menant à Mariupol sont sous le contrôle des forces conjointes de la Russie et de la RPD. Le 2 mars, les unités de la RPD ont fermé le cercle autour de Mariupol et ont pris le contrôle des localités de Primorskoye, Priazovskoye, Shevchenko et Berdyansk. Comme l'a déclaré précédemment le représentant de la RPD, il est encore possible d'organiser l'évacuation des civils. Par exemple, le Consulat général de Grèce à Mariupol est en train de dresser des listes de résidents possédant leur propre véhicule, pour lesquels un "couloir vert" devrait être sécurisé, afin qu'ils puissent aller en Roumanie et ensuite en Grèce. L'évacuation des femmes et des enfants serait également en cours d'élaboration. Cependant, les bataillons nationalistes, qui se cachent en grand nombre dans les quartiers résidentiels de la ville, ne sont pas pressés de laisser partir leurs "boucliers humains". Le ministère russe de la Défense a indiqué qu'à Marioupol, les militants du bataillon Azov ont miné les ateliers du combinat métallurgique Azovstal. Les nationalistes sont prêts à faire sauter l'usine avec des personnes en cas de percée dans la ville. Par ailleurs, le représentant russe auprès de l'ONU Vasily Nebenzia a affirmé que la préparation de provocations avec des civils en otage, dont des femmes et des enfants, a été détectée dans les écoles locales.

Dans le même temps, contrairement à Kharkiv, la défense territoriale civile est inactive à Mariupol. La distribution d'armes est limitée. Pendant ce temps, la situation humanitaire dans la ville se détériore. Il n'y a pas d'approvisionnement en nourriture et en médicaments dans la ville, les gens commencent à mourir de faim. Dans de nombreuses zones, les réseaux électriques, les services d'eau et diverses infrastructures civiles ont été endommagés. Malgré le fait que l'assaut n'a pas encore commencé.

Dans la région de Kiev, les unités russes poursuivent leur encerclement réussi de la ville. Tout au long du 2 mars, des combats ont eu lieu dans la partie nord-ouest de Kiev, près d'Irpin. Au sud-ouest d'Irpin, des combats ont eu lieu pour le contrôle de l'autoroute E40 Kiev-Zhytomyr.

Au sud-ouest de Kiev, près de Vasylkiv, la situation est inchangée. Un corridor humanitaire est toujours ouvert. Les troupes russes qui encerclent Kiev depuis le sud-ouest sont repérées à la périphérie de Vasylkiv. Des échanges de tirs sporadiques ont lieu. Les deux parties s'abstiennent de frapper les zones résidentielles ou l'autoroute. Dans la direction de Chernihiv et Mena vers Kiev, les troupes russes sont à environ 40 km de la banlieue est de Kiev. Dans la direction de Priluki à Kiev, elles sont à moins de 15 km de la capitale ukrainienne.

Les FAU ont fait sauter un pont à Baryshevka. Cette localité se trouve à 10 km au nord de l'autoroute E40 Kiev-Boryspil-Poltava-Kharkiv. On peut supposer que les troupes russes sont proches de cette autoroute et qu'elles préparent une opération pour l'intercepter et poursuivre leur progression vers Boryspil. À l'intérieur de Kiev, la situation reste extrêmement difficile. Des bandes de pillards continuent d'opérer à l'intérieur de la ville. Aucune évacuation organisée de la population civile n'a lieu. Dans le même temps, des informations ont fait état de l'organisation d'évacuations pour les familles de militaires et de civils.

Le 2 mars, l'aviation et l'artillerie russes n'ont pas frappé Kiev. On a constaté que les forces spéciales tchétchènes des forces armées russes étaient actives dans la banlieue de Kiev, en provenance du nord. Des images ont été tournées montrant des militaires russes à l'accent tchétchène aidant à l'évacuation de résidents locaux.

En direction de Mykolaiv, des unités russes ont tenté d'encercler la ville afin de la bloquer et d'obtenir un passage vers Odessa. Le 2 mars, les Russes ne parviennent pas à couper l'autoroute Nikolaev-Krivoy Rog. Dans l'après-midi du 2 mars, les troupes aéroportées russes ont débarqué d'hélicoptères à la périphérie de Mykolaiv, le succès de l'opération ainsi que l'impact de l'opération sur la population.

Le débarquement amphibie à Odessa le 2 mars n'a pas eu lieu. Les navires russes sont apparus à l'horizon dans la matinée et, après une brève démonstration, se sont retirés. Cette action a provoqué un nouveau mouvement de panique dans la ville et parmi les commandants des FAU. En conséquence, un navire marchand a été la cible de tirs lors du raid sur le port d'Odessa. La panique coexiste avec l'euphorie et le crime de rue dans la ville. Les alarmes de raids aériens ont retenti la nuit, comme les jours précédents. Dans le même temps, de nombreux restaurants et bars de la ville continuent de fonctionner. Il n'y a pas eu de frappes aériennes russes contre Odessa



Malgré le fait que les forces principales de la Russie et de la RPD aient été envoyées pour percer à Mariupol, ce qui s'est terminé hier par un encerclement complet, le 2 mars, les troupes russes ont continué à renforcer leurs positions, se déplaçant vers le nord. L'armée russe a pris le contrôle de la ville de Kamenka-Dneprovskoye dans la région de Zaporizhia. Les militaires russes ont sécurisé les principales infrastructures de la ville. La ville de Vasilevka, dans la région de Zaporozhye, est également passée sous le contrôle des troupes russes.



Le 1er mars, il a été annoncé que la centrale nucléaire de Zaporozhye, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située dans la ville d'Energodar, était passée sous le contrôle des forces armées russes afin d'éviter les provocations de Kiev. Toutefois, selon des sources locales, des habitants armés continuent de bloquer la route menant à la centrale et les soldats russes n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur un contrôle conjoint de la centrale.



Dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et du sud de Kharkiv, les forces de la LPR poursuivent leur offensive vers le nord et le nord-ouest en direction de la jonction avec les unités russes près de Kharkiv. Le 2 mars, les localités de Svatovo, Starobelsk et Novoaidar sont occupées. Une couverture en profondeur de l'agglomération de Severodonetsk-Lysychansk, en fait le dernier bastion important sur cette ligne de front, est en cours.



Les unités russes du groupe militaire de Kharkiv ont occupé Balakleya et se sont approchées d'Izyum avec des plans ultérieurs pour avancer vers Slavyansk. Après la perte du commandement centralisé dans la région, les unités des FAU battent en retraite, abandonnant leur matériel. Les 2 et 3 mars 2022, la situation la plus menaçante pour les FAU se développe sur ce théâtre d'opération militaire. Des dizaines de milliers de militaires des FAU peuvent être complètement encerclés.



Les unités de la RPD mènent des combats de position à l'ouest et au nord-ouest de Donetsk. Le 2 mars, une tentative d'attaque des FAU en direction de Horlivka a échoué. Les deux parties ont subi des pertes importantes. Dans cette section du front, les unités de la RPD agissent comme une enclume, attendant un coup de marteau sur les flancs du plus grand groupement des FAU dans l'est de l'Ukraine.



D'une part, le septième jour du conflit a démontré une certaine fatigue des troupes russes en progression ; d'autre part, le commandement russe semble avoir pris en compte les erreurs des jours précédents et l'offensive russe est devenue une opération d'armée à part entière plutôt qu'une opération spéciale de cavalerie sur les arrières de l'ennemi. Le moral et l'état technique des unités les plus prêtes au combat des FAU se détériorent. Les militaires ukrainiens et les combattants des bataillons nationalistes dans toutes les parties est et sud-est du front se rendent.