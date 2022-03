Guerre en Ukraine : des internautes mettent en valeur leur « civilisation » face au racisme des médias (MEE)

Un des corollaires de l’invasion russe de l’Ukraine n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux : il s’agit du racisme qui ressort de la couverture médiatique des événements.

Le conflit, qui a débuté fin février, a provoqué le déplacement de plus de 2,3 millions de personnes jusqu’à présent, selon le secrétaire-général de l’ONU.

Leur calvaire a été couvert dans les moindres détails par les médias occidentaux, mais non sans controverse.

Dans diverses séquences télévisées devenues tristement célèbres, des journalistes et commentateurs politiques occidentaux ont tenu des propos soulignant la distinction supposée entre ces réfugiés et ceux qui fuient la guerre au Moyen-Orient et en Asie...



