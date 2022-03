Guerre en Ukraine. Lara Logan, journaliste de guerre, dénonce la désinformation et le soutien US et de l'OTAN aux néonazis ukrainiens. Elle déclare que Zelensky est une marionnette *sélectionnée" (Vidéo)

Selon la reportere de guerre, Lara Logan, il y aurait beaucoup de désinformation sur la situation militaire en Ukraine. Selon les dires, de cette ancienne journaliste de Fox News, sur la chaîne America's Voice, les Russes n'avaient pas l'intention de foncer sur Kiev mais de se saisir des laboratoires biologiques ukrainiens et leurs matériels. Le bataillon néonazi Azov serait financé par L'OTAN et les USA. Elle ajoute "Il y a une longue histoire des Etats-Unis et de nos agences de renseignements qui financent et arment les nazis en Ukraine...". Elle évoque l'exfiltration et la protection des nazis ukrainiens et d'autres par les Etats-Unis. Lara Logan évoque ensuite le coup d'état en Ukraine en 2014 financé et soutenu par les Etats-Unis en 2014. Elle évoque la conversation audio qui a fuité dans les médias entre la secrétaire d'Etat adjointe US Victoria Nuland et l'ambassadeur US à Kiev Geoffres Pyatt discutant des personnes à retenir dans le gouvernement ukrainien. Ensuite elle évoque le rôle de la famille Biden en Ukraine notamment du fils Hunter Biden impliqué dans des entreprises en Ukraine et dans des faits de corruption. Selon la journaliste, Zelensky est une marionnette qui a été "sélectionnée"- Puis elle ajoute que des milliards de dollars US ont été blanchis en Ukraine.

Lire aussi :

Lara Logan affirme que la "marionnette" Zelensky a été "sélectionnée" dans une diatribe indécente liant l'Ukraine aux nazis et à l'occulte.

Article originel : Lara Logan Claims ‘Puppet’ Zelensky Was ‘Selected’ in Unhinged Rant Linking Ukraine to the Nazis and the Occult

Mediaite

Lara Logan, l'ancienne correspondante de l'émission 60 Minutes et ancienne animatrice de Fox Nation, qui a été licenciée par son agent en janvier pour avoir comparé Anthony Fauci au médecin nazi Josef Mengele, est de retour avec d'autres commentaires controversés - qui incluent des nazis.

Mardi, Logan est apparue sur America's Voice AM, sur le réseau d'extrême droite Real America's Voice, et a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme une "marionnette" et a qualifié la plupart des nouvelles en provenance d'Ukraine de "désinformation".

L'interview a débuté avec Ed Henry, ancien correspondant en chef de Fox News à la Maison Blanche, qui a expliqué la situation en Ukraine. Henry a déclaré que Poutine "a causé beaucoup de destruction, je ne veux pas minimiser le fait qu'il y a plus de 2 millions de réfugiés. Mais cela ne s'est pas passé aussi bien que Vladimir Poutine l'avait prévu".

Logan a répondu : "Je n'y crois pas une seconde, et je vais être honnête avec vous. Je pense vraiment qu'il y a tellement de désinformation. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Je veux dire, je couvre les guerres depuis 35 ans maintenant."

"Et il y a tellement plus de choses qui se passent en Ukraine dont personne ne parle", a-t-elle poursuivi, dénonçant le bataillon Azov, un mouvement nationaliste ukrainien d'extrême droite, qui, selon elle, est financé par les États-Unis et l'OTAN.

"Je veux dire, vous pouvez trouver des photos d'eux en ligne brandissant le drapeau de l'OTAN et la croix gammée. Et en même temps, leur propre emblème contient le soleil noir de l'occulte, qui était un emblème SS nazi", a-t-elle poursuivi.

Logan a ensuite établi un lien entre l'ensemble de l'armée ukrainienne et le bataillon Azov, en déclarant que "dans toute l'armée ukrainienne, vous pouvez voir le soleil noir de l'occulte sur leurs armures, même sur les femmes soldats qui sont exhibées devant le monde entier comme étant, vous savez, un exemple de l'indépendance, de l'esprit et de la noblesse de l'Ukraine".

Elle a ensuite plongé dans une leçon d'histoire, en disant : "La CIA sous Allen Dulles a en fait donné l'immunité de poursuites aux nazis d'Ukraine lors des procès de Nuremberg."

"Il y a donc une longue histoire des États-Unis et de nos agences de renseignement qui financent et arment les nazis en Ukraine. Ce ne sont pas, comme, de nouveaux groupes néo-nazis qui sont apparus. Ce sont les vrais nazis", a-t-elle conclu à propos de l'armée ukrainienne.

"Ce qui me dérange dans le moment que nous vivons, c'est que nous avons une lecture si sélective et si étroite de l'histoire. Vous savez, le président Zelensky est peut-être juif, mais il n'est pas le seul ici à avoir souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, à avoir vu ses ancêtres souffrir, n'est-ce pas ?". Logan a demandé.

" Je veux dire, regardez Poutine - combien de parents a-t-il perdu lors du siège de Saint-Pétersbourg ? Les gens ne connaissent pas leur histoire", a-t-elle déclaré avant de faire remarquer : "Je ne le défends pas. Je n'ai pas besoin de défendre Vladimir Poutine. Mon travail de journaliste est d'essayer de comprendre, quelle est la vérité ici ?"



Elle a poursuivi et s'est lancée dans une longue diatribe contre Zelensky :

Je n'aime pas qu'on me mente. Et on nous ment à une échelle épique. Quand on nous dit que nos seuls choix sont d'être à cent pour cent avec Zelensky, qui est une marionnette que l'on peut trouver sur Internet en talons aiguilles noirs et pantalon de cuir, vous savez, torse nu, faisant une parodie de Dancing With The Stars sorte de vidéo de divertissement qui est une moquerie d'un groupe ukrainien qui fait ce genre de vidéo de musique satanique, occulte.

"Et je veux dire, Zelensky a été sélectionné, comme beaucoup de nos dirigeants. Et honnêtement, avec les technologies de pointe et la fraude électorale de nos jours, nous ne savons pas combien de dirigeants dans le monde ont été sélectionnés pour nous et n'ont pas été élus", a déclaré Logan sans fournir de preuves pour étayer ses affirmations.

Henry a répondu par un simple "Ouais".

La vidéo complète est disponible ici auprès de Media Matters for America.