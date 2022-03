Guerre russe en Ukraine : Boris Johnson rencontre Bin Salman, silence sur le génocide au Yémen

Selon The Guardian, Boris Johnsons'est rendu en Arabie saoudite aujourd'hui pour persuader le royaume saoudien de pomper davantage de pétrole et de contribuer à réduire la dépendance aux combustibles fossiles russes. Il s'agirait selon Patrick Wintour, d'une "gigantesque partie d'échecs géopolitique". Ce journaliste a publié un article visant à déterminer si l'Occident peut réellement se sevrer des approvisionnements russes, qu'il appelle la "vache à lait sacrée" de Vladimir Poutine.

Rappelons qu'au Yemen le prince Salman organise avec le soutien de la Grande-Bretagne, des USA, de la France et d'Israël un génocide à ciel ouvert en imposant un blocus aérien, terrestre et naval des populations yéménites sous contrôle des rebelles Houthis et en bombardant les civils créant ainsi la plus grande catastrophe humanitaire au monde selon l'ONU. Tandis que les médias atlantistes comme The Guardian, France 2, CNN, Le Monde... omettent volontairement de parler de la situation au Yémen et se focalisent sur l'ennemi russe en Ukraine. Une vision sélective des droits de l'homme auxquels on était habitué mais qui apparaît sous un jour plus criant que jamais et pose en filigrane la question d'un racisme médiatique ou du moins d'une vision suprémaciste de l'actualité à l'aune de ses intérêts politico-économiques faisant voler en éclat la prétendue universalité des droits humains dont se targue l'Occident.