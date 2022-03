Interdire RT et Sputnik est une tactique soviétique (Daily Sceptic)

Interdire RT et Sputnik est une tactique soviétique Article originel : Banning RT and Sputnik is a Soviet Tactic Daily Sceptic / Unherd, 4.03.22 Note de SLT : Il se trouve que dans le cadre de la guerre russe en Ukraine, ce sont les Européens, cad l'UE, qui ont tiré les premiers en interdisant Sputniknews, RT, TASS... les Russes ont poursuivi de leur côté en interdisant Twitter, Facebook ainsi que deux médias indépendants russes. A Chacun sa propagande de guerre ? A noter que cet article a mis 10 minutes avant d'être publié sur notre page d'accueil après son envoi en ligne. Il n'a pas subi de modification ou de censure mais il s'agit d'un procédé de filtrage que nous n'avions pas rencontré depuis plusieurs mois.

Jacob Mchangana, auteur de Free Speech : A Global History From Socrates to Social Media, pense que l'interdiction de RT en Europe en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Poutine est une très, très mauvaise idée. (Et je suis d'accord.) Il a exposé son raisonnement dans UnHerd.



En 1922, l'URSS a créé la Direction générale pour la protection des secrets d'État dans la presse (connue sous le nom de Glavlit) afin d'éliminer la "propagande contre l'Union soviétique" qui "attise l'opinion publique par de fausses informations". La mission de Glavlit reflète l'opinion de Lénine selon laquelle la presse n'est "pas moins dangereuse que les bombes et les mitrailleuses" et que son rôle est de servir de "propagandiste collectif [et] d'agitateur" pour les idées bolcheviques.

Comme Lénine et Staline avant lui, Vladimir Poutine est obsédé par le contrôle de la sphère publique par la censure et la propagande. En 2022, le Glavlit a été remplacé par le régulateur des médias Roskomnadzor, qui, rien que la semaine dernière, a ordonné aux médias de n'utiliser que des sources russes officielles et a interdit des mots comme "invasion" et "guerre" dans les reportages sur les événements en Ukraine. Elle a également bloqué l'accès en ligne des médias pour "diffusion de fausses informations", un délit qui a valu à au moins dix médias des sanctions juridiques. En outre, la Russie cherche à diffuser sa propagande à l'échelle mondiale par le biais d'organismes tels que les radiodiffuseurs d'État comme RT et Sputnik.

Face à cette évolution, la Commission européenne s'apprête à interdire totalement RT et Sputnik dans toute l'Union européenne, tant en ligne que hors ligne, tandis qu'une mesure similaire a été proposée au Royaume-Uni par le leader travailliste Keir Starmer. Selon Ursula Van Der Leyen, l'initiative "sans précédent" de l'UE est nécessaire pour "interdire la désinformation toxique et nuisible [russe] en Europe".

Si les sanctions visant les oligarques russes et l'infrastructure kleptocratique de l'économie russe doivent être étendues, les démocraties européennes doivent veiller à ne pas copier-coller les tactiques de censure de Poutine. Une fois que le commandement et le contrôle centralisés de la liberté des médias dans 27 démocraties, basés sur des définitions intrinsèquement vagues de la "propagande" et de la "désinformation", ont été établis, le danger est qu'ils seront presque inévitablement utilisés pour cibler d'autres formes d'informations indésirables à l'avenir.

