Joe Biden est prêt à utiliser les armes nucléaires en premier dans des "circonstances extrêmes" (The Telegraph)

Joe Biden est prêt à utiliser les armes nucléaires en premier dans des "circonstances extrêmes".

Article originel : Joe Biden ready to use nuclear weapons first in ‘extreme circumstances’

Par Nick Allen et Rozina Sabur,

The Telegraph, 25.03.22

Le président étatsunien abandonne son projet d'atténuer la politique de "représailles uniquement", alors qu'il craint que Vladimir Poutine ne déploie un arsenal nucléaire.



Joe Biden est prêt à n'utiliser les armes nucléaires que dans des "circonstances extrêmes", après avoir abandonné son projet d'atténuer radicalement la politique étatsunienne.

La volte-face du président étatsunien fait suite à la pression exercée par ses alliés et le Pentagone, alors que l'on craint que Vladimir Poutine n'ait recours au déploiement d'armes de destruction massive dans les mois à venir.

Les États-Unis se permettent actuellement d'utiliser des armes nucléaires pour "défendre les intérêts vitaux des États-Unis, de leurs alliés et de leurs partenaires", ainsi qu'en réponse à des "attaques stratégiques non nucléaires importantes".

Toutefois, depuis des années, Biden s'efforce de limiter cette possibilité, affirmant que le "seul objectif" de l'arsenal nucléaire américain devrait être la dissuasion contre une attaque nucléaire.

Exposant sa position en 2017, le président a déclaré : "Le seul but de notre arsenal nucléaire est de dissuader et, si nécessaire, de riposter, à une attaque nucléaire contre les États-Unis et leurs alliés."

Biden a inclus sa volonté de minimiser le rôle des armes nucléaires dans sa campagne présidentielle de 2020.

Il envisageait d'annoncer cette démarche plus tôt cette année, mais la décision a été retardée dans le contexte de la montée en puissance de la Russie à la frontière ukrainienne, croit savoir The Telegraph.

"Dans la situation actuelle, il est très difficile d'argumenter en faveur d'un 'objectif unique'", a déclaré un expert en contrôle des armements qui a consulté les responsables de la politique nucléaire de M. Biden.

"L'image est très mauvaise lorsque la Russie se montre aussi menaçante qu'elle l'est. Vous ne voulez pas avoir l'air faible. Le projet était sur le bureau du président et attendait sa décision, puis l'Ukraine est arrivée.

Avant l'Ukraine, il y avait une chance pour que le président aille de l'avant et fasse une déclaration "à but unique". Il voulait le faire, mais il n'avait pas beaucoup de soutien au Pentagone."

La décision de M. Biden est intervenue alors qu'il était sous pression pour fixer une "ligne rouge" sur la manière de réagir à toute utilisation d'armes chimiques par Poutine en Ukraine.

S'exprimant à Bruxelles jeudi, il a déclaré que l'Occident répondrait "en nature", mais a refusé de dire si cela conduirait à une intervention militaire...

