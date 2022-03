Kiev a tenté de dissimuler de toute urgence les traces d'un programme biologique militaire financé par le département de la Défense des États-Unis selon le Ministère de la Défense russe (IFX)

Pentagon Biolaboratories - Investigative Documentary The US Embassy to Tbilisi is involved in the trafficking of frozen human blood and pathogens as diplomatic cargo for a secret military program / Biolaboratoires du Pentagone - Documentaire d'investigation L'ambassade des États-Unis à Tbilissi est impliquée dans le trafic de sang humain congelé et d'agents pathogènes en tant que fret diplomatique pour un programme militaire secret.