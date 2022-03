La découverte de ce laboratoire biologique fait suite à l’examen approfondi de la décision du gouvernement américain de financer à Wuhan des recherches risquées sur les « gains de fonction » dans un laboratoire chinois ayant des liens avec l’armée.



L’administration Biden s’efforce de supprimer les pages Web montrant qu’Obama a ordonné à des laboratoires biologiques ukrainiens de développer des « agents pathogènes mortels ».

Selon une page web qui a été discrètement supprimée, Barack Obama aurait dirigé une opération qui a abouti à la construction de biolabs en Ukraine chargés de créer des agents pathogènes mortels et dangereux.

Cette nouvelle intervient le jour même où la porte-parole de M. Biden, Victoria Nuland, a déclaré au Sénat que le gouvernement américain s’inquiète de voir les installations de recherche biologique en Ukraine glisser entre les mains des Russes.

L’article « Biolab Opens in Ukraine », publié le 18 juin 2010, décrit comment Obama a aidé à la négociation d’un accord pour créer un biolab de niveau 3 dans la ville ukrainienne d’Odessa.

C’est ce que rapporte Thenationalpulse.com : L’article, qui mettait également en avant le travail de l’ancien sénateur Dick Lugar, a également été inclus dans le numéro 818 de l’United States Air Force (USAF) Counterproliferation Center’s Outreach Journal.

« M. Lugar a déclaré que les plans pour l’installation ont commencé en 2005 lorsque lui et le sénateur de l’époque, Barack Obama, ont conclu un partenariat avec des responsables ukrainiens. Lugar et Obama ont également aidé à coordonner les efforts entre les chercheurs américains et ukrainiens cette année-là dans le but d’étudier et d’aider à prévenir la grippe aviaire », explique l’auteur Tina Redlup.

Un rapport de 2011 du Comité de l’Académie nationale des sciences des États-Unis sur l’anticipation des défis de biosécurité liés à l’expansion mondiale des laboratoires biologiques à haut niveau de confinement explique comment le laboratoire basé à Odessa « est responsable de l’identification d’agents pathogènes biologiques particulièrement dangereux ».

« Ce laboratoire a été reconstruit et mis à jour techniquement jusqu’au niveau BSL-3 grâce à un accord de coopération entre le ministère de la Défense des États-Unis et le ministère de la Santé de l’Ukraine qui a débuté en 2005. Cette collaboration vise à prévenir la diffusion de technologies, d’agents pathogènes et de connaissances susceptibles d’être utilisés pour le développement d’armes biologiques », poursuit le rapport.

« Le laboratoire mis à jour sert de laboratoire central de référence intérimaire avec un depozitarium (collection de pathogènes). Conformément à la réglementation ukrainienne, il est autorisé à travailler avec des bactéries et des virus des premier et deuxième groupes pathogènes », explique le rapport.

Un document distinct du BioWeapons Prevention Project, détaillant le réseau ukrainien de biolab, décrit plus précisément l’étendue des agents pathogènes sur lesquels l’installation a mené des recherches.

Parmi les virus étudiés par le laboratoire figurent Ebola et « les virus du groupe de pathogénicité II par le biais de méthodes virologiques, moléculaires, sérologiques et expressives ».

En outre, le laboratoire dispensait « une formation spéciale aux spécialistes sur les questions de biosécurité et de sûreté biologique lors de la manipulation d’agents biologiques pathogènes dangereux ».

La découverte de ce laboratoire biologique fait suite à l’examen approfondi de la décision du gouvernement américain de financer à Wuhan des recherches risquées sur les « gains de fonction » dans un laboratoire chinois ayant des liens avec l’armée.

