L’État français complice  de Total en Ouganda (BdA)

« Comment des institutions publiques censées représenter l’intérêt général peuvent-elles se mettre ainsi au service du pétrole et des intérêts d’une entreprise multinationale dont les actionnaires sont plutôt à chercher du côté de Wall Street que de Paris ? » [1]. Selon le rapport, cela résulte d’une stratégie classique d’influence de Total combinant lobbying, communication et greenwashing d’une part, et de l’utilisation d’une « arme secrète » : les portes tournantes.

Le petit manège de Total

La pratique des portes tournantes, également appelée pantouflage, renvoie à « la manière dont Total parvient à débaucher temporairement ou définitivement des hauts fonctionnaires ou des élus, ou l’inverse, à placer certains de ses anciens cadres au cœur de l’appareil d’État ». Parmi les cas les plus emblématiques, on retrouve Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui a officié dans plusieurs cabinets ministériels avant d’arriver au sein de la major, ou Jean-Claude Mallet, qui a longtemps travaillé au ministère de la Défense puis à celui des Affaires étrangères pour devenir directeur des affaires publiques à Total en 2019. Le rapport donne de nombreux autres exemples d’allées et venues entre Total et des institutions publiques, à toutes les échelles. C’est ainsi que l’on retrouve d’ancienn.e.s salarié.e.s de Total au cabinet de Macron, au ministère des Affaires étrangères, à l’Agence Française de Développement, dans différentes institutions financières publiques comme Bpifrance ou l’Agence des Participations de l’État… et inversement ! De ce brassage d’individus découle un mélange des genres toxique entre institutions publiques et intérêts privés.

Confusion des genres

Les conséquences désastreuses du projet de Total pour le climat, l’environnement et les droits humains sont largement documentées [2] et dénoncées de toutes parts, des communautés locales à des ONG internationales en passant par des rapporteurs spéciaux de l’ONU. Malgré un double discours sur un prétendu attachement au respect des normes sociales et environnementales, le soutien de la diplomatie française au projet de Total est franc et massif, de son ambassade à Kampala qui fait la promotion de Total dans le pays, jusqu’au plus haut sommet de l’État. En mai 2021, Emmanuel Macron écrivait une lettre à son homologue Yoweri Museveni, au pouvoir depuis plus de 35 ans, pour le féliciter de sa récente réélection, pourtant permise par une modification de la constitution ayant fait sauter la limite d’âge d’éligibilité, et marquée par des soupçons de fraude et la répression d’opposants. Dans la foulée, il l’assurait de son engagement à approfondir la présence économique française en Ouganda, faisant directement référence au projet pétrolier de Total comme « opportunité majeure d’intensifier les échanges entre nos deux pays et d’élargir encore notre coopération ». Ici, le soutien à des intérêts privés justifie un soutien aveugle à un régime autoritaire. Le régime ougandais a en effet la main dure avec les opposants au projet pétrolier. Les pressions, intimidations et arrestations ne font que s’intensifier. En août 2021, le gouvernement ougandais a suspendu une cinquantaine d’ONG, dont AFIEGO, une des associations opposantes au projet pétrolier, également impliquée dans l’action en justice menée en France contre Total [3]. En octobre, plusieurs arrestations, dont celles de 7 membres d’AFIEGO, ont eu lieu dans différentes régions d’Ouganda. Tandis qu’ils étaient retenus en prison, le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, Franck Riester, était en déplacement en Ouganda. Pourtant alerté de la situation, il affirmait fièrement dans un tweet sa détermination à intensifier les relations économiques entre la France et l’Ouganda.

Capture d’écran d’un tweet de Franck Riester, lors de sa visite en Ouganda (5/10/2021).

Des intérêts communs à « sécuriser »

La convergence des intérêts économiques entre Total et les pouvoirs ougandais et français se matérialise d’un point de vue sécuritaire. Total ne se contente pas seulement de faire appel à des sociétés privées pour sécuriser ses installations – Saracen, l’une d’entre elles, a d’ailleurs récemment annoncé le recrutement de 6500 personnels de sécurité supplémentaires pour protéger les installations pétrolières (Monitor, Uganda Edition, 8/10/21). La major coopère avec la police pétrolière ougandaise créée spécialement pour ce projet, ainsi qu’avec les forces militaires ougandaises déployées dans la zone, et dont les effectifs montent en puissance depuis quelques mois. Les équipes de Total forment la police et l’armée aux « principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme » d’un côté, et de l’autre elles les accompagnent dans leurs déplacements dans les communautés, à l’occasion desquels des pressions sont régulièrement exercées contre les opposants. Total, croyant rassurer des rapporteurs de l’ONU qui l’avaient interpellée, a reconnu avoir obtenu de Museveni que la police et les autorités locales informent systématiquement l’entreprise de toute activité d’ONG ou de journalistes dans la zone pétrolière. Total a également annoncé qu’un protocole d’accord avec les autorités policières et militaires ougandaises était en cours d’élaboration. Le pouvoir français apporte également son grain de sel à cet arsenal sécuritaire, notamment via la coopération militaire. En effet, l’armée ougandaise est formée depuis juillet 2016 par la 27e Brigade d’infanterie de montagne française. Une partie des troupes ougandaises, censées défendre l’ouest de l’Ouganda face à un groupe rebelle de la RDC, est mobilisée dans la zone pétrolière pour protéger les installations pétrolières de Total.

Pauline Tétillon