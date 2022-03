L'OTAN va envoyer en Ukraine des "terroristes" formés dans la garnison syrienne d'Al-Tanf sellon des renseignements russes (SF)

Flash info J9 Ukraine. Censure sur des médias dans l'UE et en Russie / Lindsey Graham, sénateur US appelle à assassiner Poutine / L'armée russe aurait tiré sur la centrale nucléaire de Zaporijjia et s'en empare, la Russie dément avoir tiré sur la centrale et évoque un sabotage ukrainien/ Niveaux de radiation non affectés/ Bourses européennes et asiatiques en berne