[Vidéo] La bataille pour Marioupol touche à sa fin et les témoignages de civils sur les crimes du régiment AZOV se multiplient (Donbass Insider)

Une femme nous a également raconté que les combattants d'Azov se sont installés près d'une école pour bombarder les maisons ! Elle et son voisin de fortune dans l'abri anti-bombes ont décrit les combattants d'Azov comme de véritables nazis, expliquant qu'ils se promenaient avec des croix gammées et autres symboles nazis bien visibles sur eux. Un homme nous a également raconté comment les combattants d'Azov ont pris toute la nourriture qui était encore vendue aux habitants d'un quartier de Mariupol, les laissant sans rien à manger. Il a également rapporté que les familles des combattants d'Azov se trouvent dans des abris anti-bombes dans les usines métallurgiques de Mariupol, où ils utilisent les civils comme esclaves, qui doivent travailler pour eux pour obtenir un peu d'eau. Voir le reportage filmé à Volodarskoye, avec sous-titres françai s.

Ainsi, le 23 mars 2022, nous nous sommes rendus à Volodarskoye (rebaptisé Nikolskoye par les autorités ukrainiennes post-Maidan), où de nombreux civils fuyant l'ouest et le centre de Mariupol sont envoyés pour être enregistrés et d'où ils peuvent prendre des bus pour Berdiansk, Donetsk ou Rostov. Pendant qu'ils attendent dans la file d'enregistrement ou dans le bus qui les conduira à la destination choisie, je parle à plusieurs d'entre eux. Tous confirment que les combattants d'Azov expulsaient les civils de Mariupol de leurs appartements et les utilisaient comme postes de tir. Pire, ils s'installaient également près des abris anti-bombes où les femmes, les enfants et les personnes âgées devaient tirer, sachant qu'ils mettaient la vie de ces civils en danger !

Alors que la bataille pour Marioupol touche à sa fin et que l'armée russe et la milice populaire de la RPD (République populaire de Donetsk) ont désormais pris le contrôle de la majeure partie de la ville, les civils évacuent en masse et les récits des horreurs commises par les combattants du régiment Azov se multiplient .

Plusieurs de ces civils ont confirmé que les combattants d'Azov et les soldats de l'armée ukrainienne ne laissaient pas sortir les civils de Mariupol, les utilisant comme otages et boucliers humains. Une femme a déclaré que les soldats ukrainiens avaient tiré sur des voitures de civils qui tentaient de quitter Marioupol, un témoignage confirmé par un autre civil qui a vu sa voiture être prise pour cible par les unités ukrainiennes alors qu'elle tentait de fuir la ville, malgré le fait que le mot "Enfants" était inscrit en évidence sur le véhicule. Sa fille a été blessée par les tirs. Un autre civil a confirmé que les soldats ukrainiens tiraient même sur des enfants, et qu'ils n'ont rien fait pour aider les civils, qui n'ont pu être évacués que grâce aux soldats russes.

Hier, le drapeau de la RPD a été installé au sommet de l'administration municipale de Mariupol, et le chef de la République, Denis Pushilin, s'y est rendu avec des députés russes pour apporter de l'aide humanitaire, marquant ainsi la prise de contrôle de la ville. Selon les dernières données, 80 % de la ville est désormais sous le contrôle total des forces russes et de la RPD. Les combattants restants du régiment Azov se sont réfugiés dans les abris anti-bombes conçus par l'URSS dans les zones industrielles, qui leur offrent un dernier refuge. Les forces russes et la milice populaire de la RPD les éliminent dans ces zones afin d'achever la libération de Marioupol. La bataille de Marioupol devrait donc être terminée dans quelques jours, comme l'avait annoncé Denis Pushilin. À l'heure actuelle, plus de 82 000 civils ont réussi à évacuer Marioupol, et plusieurs milliers fuient chaque jour, ce qui a incité le ministère des Situations d'urgence de la RPD à installer un village de tentes chauffé à Bezymennoye pour accueillir le flux ininterrompu de réfugiés. Les voitures des civils qui ont fui la ville forment désormais une longue file d'attente à plusieurs kilomètres de l'entrée du village. Sur un plan plus général, l'armée russe a communiqué ses nouveaux chiffres de pertes militaires dans les deux camps. L'armée russe a annoncé qu'elle comptait 1 351 soldats morts et 3 825 blessés depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. De son côté, l'armée ukrainienne compterait 14 000 pertes irrémédiables (soldats tués), et 16 000 soldats blessés.



En termes de pertes matérielles, sur les 2 416 chars et autres véhicules blindés dont disposait l'armée ukrainienne, 1 587 ont été détruits, sur 1 509 pièces d'artillerie et mortiers, 636 ont été détruits, 163 lance-roquettes multiples (sur 535) ont été détruits, 112 avions (sur 152), 75 hélicoptères (sur 149), et 35 Bayraktars (sur 36) ont également été mis au rebut. En termes de défense anti-aérienne, 148 des 180 systèmes S-300 et Buk que possédait l'Ukraine ont été détruits, ainsi que 117 des 300 radars. Dans le Donbass, la RPL a désormais libéré 93 % de son territoire et la RPD 54 %.

Les milices populaires des deux républiques ont également récupéré 113 chars et autres véhicules blindés appartenant auparavant à l'armée ukrainienne, ainsi que 138 lance-roquettes antichars Javelin et 67 lance-roquettes antichars NLAW. L'armée russe a aussi enfin expliqué son choix tactique de ne pas attaquer uniquement dans le Donbass pour défendre la RPD et la RPL. Une explication qui va dans le sens de mes hypothèses sur les raisons de ce choix. La seule façon d'aider les républiques de Donetsk et de Lougansk était de leur fournir une assistance militaire. Ce que la Russie a fait. Il y avait deux options. La première était de se limiter au territoire de la RPD et de la RPL à l'intérieur des limites administratives des régions de Donetsk et de Lougansk, comme le prévoient les constitutions des républiques. Mais nous serions alors confrontés à un réapprovisionnement constant des troupes impliquées dans l'opération dite des forces conjointes par les autorités ukrainiennes. C'est donc la deuxième option qui a été choisie, celle d'une action sur l'ensemble du territoire ukrainien avec des mesures de démilitarisation et de dénazification. Le déroulement de l'opération a confirmé la justesse de cette décision", a déclaré le ministère russe de la Défense.



Après la bataille de Marioupol, les deux grandes batailles pour achever la libération du Donbass seront Slaviansk et Kramatorsk. Et vu le grand nombre de soldats ukrainiens rassemblés dans ces deux villes, ces batailles s'annoncent malheureusement potentiellement aussi terribles, sinon plus, que celle de Marioupol.