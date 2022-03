La crise ukrainienne accélère l'essor des monnaies numériques des banques centrales (Off Guardian)

La crise ukrainienne accélère l'essor des monnaies numériques des banques centrales Article originel : Ukraine crisis accelerating rise of Central Bank Digital Currencies Par Kit Knightly Off Guardian, 19.03.22

Un projet conjoint entre la Banque centrale du Canada et le Massachusetts Institute of Technology va étudier la possibilité d'un dollar canadien entièrement numérique, a-t-il été annoncé hier.



Le dollar numérique serait une crypto-monnaie émise par l'État, ou " monnaie numérique de banque centrale " (CBDC). (Pour plus de détails sur les CBDC et leur fonctionnement, vous pouvez lire notre article précédent ici).

Ce n'est pas seulement le Canada - des pays du monde entier semblent accélérer la recherche et la mise en œuvre des CBDC alors que nous entrons dans le deuxième trimestre de 2022.

Dans notre billet du Nouvel An, OffG émettait l'hypothèse que l'introduction des monnaies numériques des banques centrales serait l'une des principales nouvelles de 2022, et cette prédiction semble se réaliser avant même que l'hiver ne se transforme en printemps.



Des projets pilotes de CBDC étaient déjà actifs aux Bahamas et au Nigeria avant la fin de l'année 2021, et la Jamaïque déploie le sien plus tard cette année après un projet pilote l'année dernière.

Des dizaines d'autres pays ne sont pas loin derrière, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l'ensemble de la zone euro. La "couronne électronique" de la Suède est actuellement en phase de test. Joe Biden a déclaré que la recherche sur les CBDC était une question de "la plus haute urgence".



L'Ukraine est à la pointe de la recherche sur les CBDC et s'y prépare depuis 2016. Il était prévu d'en mettre une en place plus tard cette année, mais il est possible que la guerre les ait changés.

La banque centrale russe développait un "rouble numérique" avant l'invasion de l'Ukraine, et il est maintenant suggéré comme un moyen de contourner les sanctions occidentales.



La Chine était déjà en tête de la course à la numérisation totale de sa monnaie, et a utilisé la "vulnérabilité aux sanctions occidentales" comme une excuse pour aller encore plus loin.

L'Inde, l'Afrique du Sud, la Malaisie... la liste est longue.



En bref, la quasi-totalité du monde a au moins envisagé le passage à une monnaie entièrement numérique.

En quoi cela devrait-il vous concerner ?

Eh bien, parce qu'une monnaie numérique signifie que chaque transaction que vous effectuez peut être surveillée et enregistrée par l'État, ainsi que par votre banque.

Les implications pour le droit à la vie privée sont évidentes, mais la vie privée n'est pas le moindre des problèmes.

La plupart des recherches effectuées sur les CBDC visent à les rendre programmables.

Cela signifie que l'État qui émet l'argent, ou l'entreprise qui le verse comme salaire, pourrait contrôler comment et où il est dépensé.



Pour citer un article du Telegraph de l'automne dernier :

L'argent numérique pourrait être programmé pour s'assurer qu'il n'est dépensé que pour des produits de première nécessité ou des biens qu'un employeur ou un gouvernement juge raisonnable.



Comme je l'ai écrit en octobre de l'année dernière :

Les gouvernements et les employeurs s'assurent que l'argent qu'ils émettent ne peut être utilisé que pour des choses "raisonnables", et non pour des utilisations "socialement nuisibles" ? Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir comment ce système pourrait évoluer et transformer la société en un véritable cauchemar dystopique.

...et c'était avant.



Ce n'était "pas difficile à imaginer" alors, maintenant nous n'avons pas besoin d'imaginer. Ils nous ont montré exactement comment ils utiliseraient ce pouvoir.

Il y a à peine un mois, le gouvernement du Canada traquait les manifestants du Freedom Convoy - et même ceux qui avaient simplement donné de l'argent pour les manifestations - et ordonnait aux banques de geler leurs avoirs.

Imaginez à quel point une monnaie entièrement numérique faciliterait ce processus.

Non seulement il serait plus facile de saisir les biens des gens, mais vous pourriez empêcher les gens de faire des dons aux "mauvaises" causes en changeant la "programmation" de votre monnaie numérique.

Les sites d'information alternatifs financés par les lecteurs - y compris OffG - pourraient être qualifiés de "désinformation nuisible" et placés sur la "liste noire des financements".

Les personnes qui refusent les vaccins, ou qui ne dénoncent pas publiquement la Russie (ou tout autre ennemi du moment), pourraient voir leurs comptes bancaires frappés de sanctions.