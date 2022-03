La France convoque l'ambassadeur de Russie pour un tweet offensant / Poutine compare les sanctions de l'UE contre le monde culturel russe à des "autodafés nazis"(Reuters/ AFP)

L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué vendredi au ministère des Affaires étrangères après la publication d'un tweet de ses services qui reproduisait une caricature offensante pour l'Europe, indique le Quai d'Orsay. La caricature représentait l'Europe en malade allongé sur un lit, recevant des injections de "russophobie", "néonazisme" et "sanctions" de la part du "docteur EuroReich" et du "docteur Empire des mensonges" ...

Guerre en Ukraine: Poutine compare les sanctions contre la culture russe aux autodafés nazis

AFP, 25.03.22



Le président russe a comparé ce vendredi les sanctions prises contre la culture russe après l'invasion de l'Ukraine à la destruction de milliers livres d'auteurs juifs organisée par les nazis en Allemagne en 1933.

Un autre aspect des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine a comparé ce vendredi les déprogrammations dans les pays occidentaux de personnalités et d'événements culturels russes aux autodafés orchestrés par les nazis. Faisant référence à la campagne contre l'esprit "non allemand" lancé par le parti nazi et la destruction de milliers de livres d'auteurs juifs ou marxistes en 1933...

..."On efface des affiches de concerts les compositeurs Piotr Tchaïkovski, Dmitri Chostakovitch, Sergueï Rachmaninov. On interdit les écrivains russes et leurs livres, a-t-il affirmé....

