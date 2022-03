La guerre en Ukraine : une évaluation géostratégique (SPR)

Après l'indépendance de l'ancienne république soviétique d'Ukraine en 1991, les États-Unis espéraient initialement acquérir pacifiquement l'Ukraine en tant qu'État client dans un délai d'environ 20 ans, à l'instar d'autres anciens États soviétiques ou du Pacte de Varsovie en Europe de l'Est. Dans l'organigramme ci-dessous, qui repose sur un modèle élaboré par les professeurs de sciences politiques David Sylvan et Stephen Majeski, une telle évolution aurait été le scénario J - le plus pacifique de tout l'organigramme.

L'invasion russe actuelle de l'Ukraine peut être considérée comme la dernière escalade de plus de deux décennies de tensions géopolitiques entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie. Plus précisément, elle peut être considérée comme une première réponse militaire russe à deux décennies d'expansion orientale de l'alliance militaire USA/OTAN.

La logique de la politique étrangère américaine. L'Ukraine peut s'avérer être le scénario C, E ou R. (Sylvan&Majeski)

Dans le cas de l'Ukraine, toutefois, cette entreprise s'est avérée plus difficile que prévu, notamment en raison de la résurgence des ambitions géopolitiques russes sous la présidence de Poutine. Ainsi, les États-Unis ont dû organiser deux changements de régime ou révolutions - la "révolution orange" en 2004 et l'"EuroMaidan" en 2014 - pour acquérir l'Ukraine en tant qu'État client ou mandataire (scénario L ci-dessus).

La Russie a répondu, en 2014, en annexant ou en réintégrant la Crimée (base de la flotte russe de la mer Noire) et en soutenant la sécession de facto des parties russophones de l'Ukraine orientale. En outre, la Russie a mis en garde contre l'ajout de l'Ukraine en tant que membre ou partenaire de l'OTAN, qui était perçu comme une menace militaire et stratégique directe pour la Russie - de la même manière que les États-Unis pourraient percevoir une alliance militaire russe ou chinoise avec le Mexique ou Cuba.

Pendant la présidence Trump (2017-2020), le conflit ukrainien s'est essentiellement arrêté (voir la discussion ci-dessous). Pourtant, avec l'avènement de la présidence Biden, qui poursuit à bien des égards une politique étrangère américaine plus traditionnelle, le conflit ukrainien s'est à nouveau réchauffé. En particulier, les discussions sur l'adhésion de l'Ukraine en tant que partenaire ou membre de l'OTAN ont repris et les projets de reconquête des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, voire de la Crimée, ont été réactivés. Plus récemment, le président ukrainien a évoqué la possibilité d'acquérir des armes nucléaires pour dissuader la Russie.

En décembre 2021, la Russie a publié une série de propositions ou d'exigences, adressées aux États-Unis et à l'OTAN, concernant les garanties de sécurité mutuelles. La Russie a notamment demandé aux États-Unis et à l'OTAN de retirer leurs forces et leurs infrastructures militaires des États membres qui ont rejoint l'alliance après 1997 (c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est), de ne pas admettre les anciennes républiques soviétiques dans l'OTAN (par exemple, l'Ukraine et la Géorgie), de retirer les armes nucléaires américaines d'Europe et de rétablir le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (suspendu par les États-Unis en 2019). Voir l'intégralité des propositions russes ici et ici.

En janvier 2022, les États-Unis et l'OTAN ont refusé ces propositions ou exigences, les jugeant irréalistes. "Cette alliance ne va pas remonter le temps et revenir à une époque complètement différente, où nous avions une alliance très différente avec une empreinte plus petite et très différente", a déclaré l'envoyé américain de l'OTAN le 11 janvier 2022. Six semaines plus tard, le 24 février 2022, la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine (voir la discussion plus détaillée dans la section suivante).

Si l'opération militaire russe atteint ses objectifs, cela conduirait à la perte de l'Ukraine en tant que client ou État mandataire des États-Unis (scénario C dans l'organigramme ci-dessus). Toutefois, plusieurs membres de l'OTAN ont déjà commencé à fournir des armes antichars et antiaériennes à l'Ukraine ou à envisager une "zone d'exclusion aérienne" au-dessus de certaines parties de l'Ukraine (scénario E : soutien militaire). En outre, il est prévu de soutenir une insurrection armée contre une Ukraine occupée ou contrôlée par la Russie (scénario R).

En réponse à l'invasion de l'Ukraine, les pays de l'OTAN ont frappé la Russie avec des sanctions économiques et diplomatiques sans précédent, et certains politiciens occidentaux ont appelé à un changement de régime à Moscou ou à l'assassinat du président russe (scénario L)...

