La Libye en proie au chaos, les milices de Dbeibah violent les ministres du gouvernement de Bashaga (SF)

Il est inutile d'utiliser des euphémismes. La communauté internationale met des bâtons dans les roues de la naissance d'un nouveau gouvernement libyen. Des Nations Unies à l'Unsmil, dirigée par la diplomate étatsunienne Stephanie Williams, le choix est fait.



Sans tenir compte du choix des forces politiques libyennes, le premier ministre Dbeibah doit rester à son poste. Les fruits empoisonnés sont déjà visibles. Les ministres des affaires étrangères et de la culture du nouveau gouvernement libyen de Fathi Bashagha ont été enlevés à Misrata. Il s'agit de l'ancien ambassadeur libyen en Italie Hafed Gaddour et du chercheur Salha al Drouqi. Le gouvernement dirigé par Fathi Bashaga aurait dû recevoir la confiance du Parlement de Tobrouk aujourd'hui. Il n'y a aucun doute sur la revendication de l'enlèvement des deux politiciens. Le convoi avec Gaddour et Al Droqui a été arrêté par la force conjointe de Misrata, une formation para-militaire restée fidèle au premier ministre en charge Dbeibah, qui dirige un gouvernement d'unité nationale, dont l'autorité n'est plus reconnue qu'à l'étranger.

Depuis des semaines, un accord avait été conclu entre diverses composantes politiques libyennes pour l'installation d'un nouveau gouvernement dirigé par Bashaga : l'ancien ministre de l'Intérieur, très proche de la Turquie, était parvenu - grâce à la médiation de l'ancien premier ministre Aguila Saleh - à un accord avec les forces qui contrôlent la Cyrénaïque et le Fezzan, formations politiques et militaires qui répondent au général Khalifa Haftar.

Le Premier ministre sortant Dbeibah a toujours refusé de reconnaître le nouveau gouvernement sur le point d'entrer en fonction. La Libye se trouve donc au carrefour d'une déchirure sensationnelle, avec deux gouvernements parallèles qui se disputent le pouvoir.



Pour empêcher l'installation du nouveau gouvernement, le Premier ministre Dbeibah avait fermé l'espace aérien libyen, accusant le parlement de Tobrouk d'avoir truqué les résultats de la sélection du nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre Bashaga avait répondu aux accusations de Dbeibah. S'adressant au procureur général, Al Siddiq Al Sour a dénoncé Dbeibah pour la fermeture de l'espace aérien, un comportement selon lui punissable "de la peine de mort en vertu de l'article 204 du code pénal libyen, qui prévoit la peine de mort contre quiconque commet un acte qui empêche le chef de l'Etat, l'autorité législative ou le gouvernement, en tout ou en partie, de mener à bien ses affaires ou d'exercer les pouvoirs qui lui sont légalement conférés, même si l'interdiction est temporaire".

En parlant de démocratie et de politiquement correct, l'Occident et les Nations Unies ont déjà fait leur choix : déstabiliser la Libye. Dans la nuit, avant l'embuscade qui a conduit à l'enlèvement des deux ministres désignés, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a pris une position plutôt tranchée contre le gouvernement naissant de Bashagha, exigeant de fait un nouveau vote de confiance plus transparent.