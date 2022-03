La proportion de décès d'origine cardiaque chez les enfants et les jeunes augmente après chaque dose de vaccin, selon les données de l'ONS (Daiy Sceptic)

La proportion de décès d'origine cardiaque chez les enfants et les jeunes augmente après chaque dose de vaccin, selon les données de l'ONS. Article originel : Proportion of Heart Deaths in Children and Young People Increases After Each Vaccine Dose, ONS Data Show Par Dre Clare Craig Daily Sceptic 27.03.22

Une augmentation des décès ne peut être démontrée sans avoir un chiffre auquel la comparer, à savoir le nombre de décès qui devraient normalement survenir au cours de la même période. Comparer les décès de la population vaccinée à ceux de la population non vaccinée introduit un biais et l'ONS l'a évité. Hypothétiquement, l'idéal serait de comparer la période avant et après la vaccination. Cependant, personne n'est vacciné après son décès et il faudrait savoir quelles personnes décédées auraient été vaccinées si elles avaient survécu, ce qui est impossible à savoir. L'ONS a choisi de comparer la période de six semaines après la vaccination avec la période de sept à douze semaines après la vaccination pour les 12-29 ans. L'idée est qu'après un certain temps, le nombre de décès revient aux niveaux de base. Ils n'ont pas justifié ce choix de période. Il semble qu'il ait été entièrement arbitraire.

Après avoir offert à Judicial Reviw toutes les excuses pour ne pas publier les données sur les décès chez les hommes de 15 à 19 ans, l'ONS a produit un rapport et un document détaillant les décès des jeunes après la vaccination. La conclusion des deux est simplement que : "Il n'y a pas de preuve d'une association entre la vaccination COVID-19 et un risque accru de décès chez les jeunes." En y regardant de plus près, il est très difficile d'être d'accord avec cette conclusion.

On observe une nette diminution du nombre de décès au fil du temps. Cela s'explique en partie par un décalage de déclaration. L'ONS ne dispose que de données sur les décès enregistrés. Dans la tranche d'âge 15-29 ans, 57% des décès ne sont pas de causes naturelles et une partie de ceux qui sont naturels sont également inattendus. Tous ces décès sont transmis au médecin légiste pour enquête. Cette enquête peut ne prendre que quelques semaines, mais aussi des mois, voire des années. Les renvois au médecin légiste entraîneraient une sous-déclaration du nombre total de décès pour les semaines les plus récentes. Il est également probable que les taux plus faibles de décès dans la semaine suivant la vaccination soient dus au fait que les décès ont été transmis au médecin légiste car ils sont survenus dans la semaine suivant la vaccination et que tous les décès pour lesquels un médicament est suspecté d'avoir contribué doivent être transmis. En fin de compte, toute conclusion sur les décès à partir des données sur les décès enregistrés doit être accompagnée d'une énorme mise en garde : tous les décès pour lesquels on craignait un effet du vaccin ne seront pas inclus dans les données. Personne ne sait combien de décès ont été transmis au coroner.

L'ONS affirme que la raison pour laquelle le nombre de décès au cours de la première semaine suivant la vaccination est inférieur de moitié aux niveaux attendus est due à un effet "vacciné sain". Cela signifie que les personnes sur le point de mourir auraient choisi de ne pas se faire vacciner, ce qui fait que la population vaccinée a un taux de mortalité plus faible que prévu. Essayer de défendre cette position est vraiment très crédible. Le nombre de décès au cours de la deuxième semaine suivant la vaccination est beaucoup plus proche des niveaux attendus. Pourquoi ceux qui étaient destinés à mourir dans les deux semaines ont-ils continué à se faire vacciner alors que ceux qui n'avaient plus qu'une semaine à vivre ne l'ont pas fait ? S'ils étaient malades, comment savaient-ils combien de temps il leur restait ? Si la majorité des décès dans ce groupe d'âge ne sont pas naturels ou inattendus, comment peut-on les prévoir ?



Le problème de la période de latence après 12 semaines a été aggravé par le regroupement des trois doses de vaccin. Pour ce groupe d'âge, les premières doses ont été administrées à la fin du mois de juin 2021, les deuxièmes doses à la mi-août 2021 et les troisièmes doses en décembre. Étant donné que huit mois se sont écoulés depuis l'administration des premières doses, le retard dans l'enregistrement des décès après la première dose est probablement déjà minime. Pourquoi l'ONS n'a-t-il pas montré les données relatives à la seule première dose ?

L'ONS a reconnu devant le tribunal qu'il y avait une augmentation statistiquement significative des décès enregistrés chez les hommes de 15 à 19 ans depuis mai 2021, mais il n'a fourni aucune ventilation par âge ou par sexe dans cette étude. Pourquoi ?

Pourquoi les données permettant de répondre à ces questions n'ont-elles pas été fournies ? Quelle était la raison de la coupure arbitraire de 12 semaines ? A-t-on demandé à l'ONS de produire des preuves de l'innocuité du vaccin plutôt que de fournir une analyse impartiale ? Bien que les auteurs n'aient déclaré aucun conflit d'intérêts, l'un d'entre eux, Kamlesh Khunti, membre de SAGE, a précédemment déclaré qu'il avait "agi en tant que consultant, conférencier ou reçu des subventions pour des études initiées par des chercheurs pour AstraZeneca, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Lilly et Merck Sharp & Dohme, Boehringer Ingelheim, Bayer, Berlin-Chemie AG/Menarini Group, Janssen et Napp". Un autre auteur, Amitava Banerjee, a écrit sur l'importance de déclarer les conflits d'intérêts, mais a omis de déclarer, sur cet article, que ses recherches sont financées par AstraZeneca. Ces conflits ont-ils créé un biais dans la façon dont ces données ont été présentées ?

Compte tenu du risque connu de myocardite après la vaccination contre la Covid, l'ONS a présenté des données sur les décès d'origine cardiaque. Leur article sur la surmortalité dans ce groupe d'âge montre que les décès d'origine cardiaque représentent 7% de tous les décès. Dans la période de 12 semaines suivant un test positif pour Covid, ce chiffre passe à 10 % des décès, ce qui indique comment la pathologie de la protéine spike de Covid peut induire une mort cardiaque. La protéine spike induite par le vaccin semble avoir une forte relation avec la mort cardiaque qui s'aggrave avec chaque dose, avec 16% des décès d'origine cardiaque dans les 12 semaines suivant une première dose, 19% dans les 12 semaines suivant une deuxième dose et 27% dans les 12 semaines suivant une troisième dose (voir tableau 1).