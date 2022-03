La Radio France Info dénonce le bannissement de deux médias russes par Moscou mais ne critique pas le bannissement de RT et Sputniknews par l'UE et l'OTAN

Ce soir la radio d'Etat ou de service publique, c'est selon, France Info, a dénoncé dans un flash à 20h22 le bannissement par les autorités de régulation russes de deux chaînes russes car contraire à la propagande de l'armée russe mais n'a pas porté d'autocritique sur le bannissment par l'UE et les pays de l'OTAN du de RT et SPutniknews.

Il semble que les médias se radicalisent en fonction du camp auquel ils appartiennent dans une logique de guerre. L'ère de la propagande en temps de guerre est de retour et il semble bien que l'autocritique sur ses propres autorités n'a plus lieu d'être.

- RT 1.03.22 «Interdiction» de RT : des restrictions frappent RT France sur YouTube, Facebook et Telegram

- RT 1.03.22 Les 27 pays membres de l'Union européenne (UE) ont donné le 1er mars leur feu vert pour interdire la diffusion dans l'UE de RT et Sputnik (comme l'avait annoncé la président de la Commission européenne) et pour exclure «certaines banques russes» du système de messagerie Swift, rouage clé de la finance internationale, a annoncé la présidence française de l'UE. Les représentants des Etats membres à Bruxelles ont également approuvé l'interdiction pour les Européens de participer à des projets cofinancés par le fonds souverain russe RDIF. Selon l'AFP, ces mesures sont censées entrer en vigueur le 2 mars après publication de la décision au Journal officiel de l'UE.