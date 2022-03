La Russie a réitéré les allégations selon lesquelles les États-Unis ont soutenu un programme biologique militaire en Ukraine impliquant des agents pathogènes mortels tels que la peste et l'anthrax - des affirmations que le Pentagone a qualifiées d'"absurdes" (The Guardian)

La Russie a réitéré les allégations selon lesquelles les États-Unis ont soutenu un programme biologique militaire en Ukraine impliquant des agents pathogènes mortels tels que la peste et l'anthrax - des affirmations que le Pentagone a qualifiées d'"absurdes".

Article originel : Russia has repeated allegations that the United States supported a military biological programme in Ukraine involving deadly pathogens including plague and anthrax – claims that the Pentagon has described as “absurd”.

The Guardian, 9.023.22