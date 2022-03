La Russie s'éteint (Unherd)

FlashinfoJ33. Futures négociations: La Russie renoncerait à la *dénazification" et accepterait que l'Ukraine rejoigne l'UE contre une neutralité du pays et une non adhésion à l'OTAN/ Biden "ne s'excusera pas" après avoir demandé la destitution de Putin/ Mariupol: catastrophe humanitaire, le bataillon Azov cerné. Les FAU auraient repris Irpin/ Crimes de guerre ukrainiens sur des prisonniers russes