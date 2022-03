La Suisse va-t-elle renoncer à sa neutralité et rentrer dans l'OTAN ?

Selon le journal suisse, NZZ am Sonntag, Die Ruckkehr des Schweizer rüstungstraüme ("Le retour de l'armement suisse"), des partisans de l'armée suisse envisageraient que la Suisse intègre l'OTAN et renonce à sa neutralité.



"... aujourd'hui, en ces jours d'agitation et de peur, de nombreux partisans de l'armée se sentent confirmés et inspirés. Ils parlent de changement de paradigme, de retour de l'histoire. Et ils rivalisent d'idées sur la manière dont la Suisse doit réagir...".



On ne sait pas très bien ce que gagnerait la Suisse à rentrer dans l'OTAN si ce n'est à servir de cible en cas de conflit OTAN/Russie et à perdre son prestige et sa réputation internationale sur le plan diplomatique. Les va-t-en guerre socialistes suisseshttps://www.bernerzeitung.ch/schweizer-politiker-fordern-engere-militaerkooperation-mit-der-eu-520764309485 seraient favorables à un renforcement de la collaboration militaire avec l'Europe.



Toutefois, il faut savoir, selon Les Observateurs, que l'armée suisse a déjà collaboré avec l'OTAN dans un certain nombre de conflits.

"Dans le cadre du PPP, l'armée Suisse coopère avec l'OTAN, notamment au Kosovo (Swisscoy) dans le cadre de la KFOR (Mission de l'OTAN au Kosovo) mais également entre mars 2003 et février 2008 en Afghanistan. Dans le cadre du PPP, l'armée Suisse s'est alignée sur les structures organisationnelles de l'OTAN. Cette adaptation, appelée «interopérabilité» permet à l'armée ..."

Mais d'ici à l'intégrer, il y a une marge.