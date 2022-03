Larmes pour l'Ukraine, sanctions pour la Russie, bâillements pour le Yémen, armes pour les Saoudiens : Le double standard grotesque de l'Occident (MintPress News)

Larmes pour l'Ukraine, sanctions pour la Russie, bâillements pour le Yémen, armes pour les Saoudiens : Le double standard grotesque de l'Occident

Par Ahmed AbdulKareem*

MintPress News, 1.03.22

La rapidité des représailles occidentales à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait sourciller les Yéménites qui ont enduré une campagne de bombardements incessante et un blocus aérien, terrestre et maritime meurtrier pendant 2 520 jours consécutifs.

AJJAH, YEMEN - "Nous sommes brutalement bombardés tous les jours. Alors pourquoi le monde occidental ne se soucie-t-il pas de nous comme il le fait pour l'Ukraine ?!!... Est-ce parce que nous n'avons pas les cheveux blonds et les yeux bleus comme les Ukrainiens ?" Ahmed Tamri, un Yéménite père de quatre enfants, s'est interrogé, les sourcils froncés, sur l'effusion de soutien international et la couverture médiatique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'absence d'une telle réaction pour la guerre au Yémen.

Au cours du week-end, un membre de la famille de Tamri a été tué et neuf de ses proches ont été blessés lorsque leur maison familiale a été visée par une frappe aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite dans la région éloignée d'al-Saqf, dans le gouvernorat de Hajjah. Tamri affirme qu'al-Saqf a été soumis à une brutale campagne de bombardements saoudiens au cours des sept dernières années - plus que ce que toute l'Ukraine a enduré depuis qu'elle a été envahie par la Russie. Malgré l'horrible campagne de bombardements contre les civils yéménites, les violations des droits de l'homme et les crimes de guerre perpétrés par l'Arabie saoudite sont loin d'avoir bénéficié de la même couverture et de la même sympathie que celles que les grands médias occidentaux ont légitimement accordées à l'Ukraine. "Ils versent des larmes pour les Ukrainiens, et ignorent nos tragédies... Quelle hypocrisie et quel racisme !". a déclaré Tamri à MintPress News.



Les Yéménites posent des questions évidentes Alors que l'invasion russe de l'Ukraine entre dans son sixième jour, une vague de soutien aux Ukrainiens continue d'être observée dans le monde occidental. Des sanctions sévères contre la Russie ont été imposées par les États-Unis, l'Europe, l'Australie et l'Occident en général, dans un contexte de discussions d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. La rapidité des représailles occidentales - qui comprennent l'interdiction de la Russie du réseau bancaire international SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) et des appels à traiter les Russes comme des parias internationaux dans les domaines du sport, de la culture et même de la science - a fait sourciller les Yéménites qui ont enduré une campagne de bombardements incessante et un blocus aérien, terrestre et maritime meurtrier pendant 2 520 jours consécutifs. Depuis jeudi, date à laquelle les forces russes ont commencé leur vaste offensive en Ukraine, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis, a lancé plus de frappes aériennes au Yémen que la Russie en Ukraine. À Hajjah, une province entourée d'une artillerie saoudienne lourde, les avions de guerre de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont lancé plus de 150 frappes aériennes sur les villes de Haradh, Heiraan, Abbs et Mustab, tuant des dizaines de civils, dont un père de six enfants tué ce week-end par un drone saoudien qui a visé sa voiture alors qu'elle circulait entre Shafar et le marché de Khamis Al-Wahat. Depuis le début de l'incursion de la Russie en Ukraine, des dizaines de civils, dont un certain nombre de migrants africains, ont été tués et des centaines blessés par l'artillerie et les frappes aériennes saoudiennes dans la province de Saada, très peuplée, au Yémen, déclarée zone militaire par l'Arabie saoudite au début de sa campagne militaire en mars 2015.

Les corps des civils d'une frappe aérienne saoudienne qui a tué au moins 87 personnes à la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, le 22 janvier 2022. Hani Mohammed | AP

Alors que les caméras et les manifestations de solidarité ont apporté une sympathie bien nécessaire aux civils ukrainiens, à Sanaa, au Yémen - qui a effectivement été transformée en une grande prison pour les plus de quatre millions de résidents et de réfugiés de la ville, grâce à un blocus saoudien paralysant - les avions de guerre ont bombardé un certain nombre de zones densément peuplées, y compris l'aéroport. En outre, 160 frappes aériennes ont été lancées sur les provinces de Marib, al-Jawf, al-Baydha, Taiz, Najran et Hodeida, principal point d'entrée des marchandises commerciales et de l'aide dans un pays confronté à la pire famine d'origine humaine du XXIe siècle.

En fait, il semble que le régime saoudien profite de la distraction des médias pour intensifier ses attaques contre un certain nombre de cibles sensibles le long de la frontière yéméno-saoudienne et renforcer son emprise sur le gouvernorat d'Al-Mahra. Les Émirats arabes unis, l'autre grande monarchie pétrolière soutenue par l'Occident qui occupe le Yémen, font également du foin, en accélérant leur projet de modifier la démographie sur la précieuse île de Socotra en déplaçant les habitants locaux en faveur de colons plus conformes aux politiques des Émirats. Et tandis que les États-Unis préparent des livraisons massives d'armes et d'aide militaire aux "combattants de la liberté" ukrainiens qui se défendent contre une invasion russe, les "rebelles" yéménites ont abattu un drone MQ9-1 de fabrication étatsunienne piloté par les EAU à al-Jawf et deux Boeing Insitu ScanEagles de fabrication étatsunienne à Marib et Hajjah.

Alors que les pays qui ont passé les dernières décennies à construire des murs au sens propre et au sens figuré pour empêcher l'entrée de réfugiés noirs et bruns désespérés fuyant la violence et l'invasion étrangère sur leurs propres terres ouvrent leurs bras, leurs maisons et leurs cœurs aux réfugiés ukrainiens en fuite, l'Arabie saoudite a lâché une force de mercenaires yéménites sur leur terre natale avec la promesse d'une carte verte saoudienne et la sécurité pour leurs familles s'ils se retournent contre leurs compatriotes. Ironiquement nommée "Happy Yemen Forces", l'unité a été finalisée fin 2021, selon des documents militaires ayant fait l'objet de fuites, avec pour mandat de sécuriser la frontière de l'Arabie saoudite avec le Yémen et d'assurer la sécurité saoudienne en échange d'une carte verte et de l'accès aux services sociaux saoudiens qui l'accompagnent.

Si nous devons comparer En termes de coût en vies humaines, la tragédie du Yémen a été bien plus meurtrière que celle de l'Ukraine, où 325 Ukrainiens, dont 14 enfants, ont tragiquement perdu la vie selon les autorités ukrainiennes. Il est vrai que la guerre au Yémen fait rage sans relâche depuis plus de six ans, mais comparativement, les chiffres sont étonnants. Depuis 2015, le nombre de morts est estimé à 400 000 personnes, dont 3 900 enfants. Ces décès ont inclus des attaques contre des civils si flagrantes qu'elles ont certes suscité une attention médiatique éphémère mais, inévitablement, aucune sanction, peu de condamnation internationale, pas même une cessation de l'aide et du soutien militaires aux auteurs de ces attaques. Des écoles bombardées, des funérailles, des salles de mariage, des camps de réfugiés, et même un bus scolaire rempli d'enfants pris pour cible par l'armement étatsunien le plus avancé qui soit n'ont pas suffi à susciter la réaction que l'Ukraine a recueillie en moins d'une semaine. Depuis 2015, les avions de guerre de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont pilonné le Yémen avec plus de 266 000 frappes aériennes, selon la salle des opérations de l'armée yéménite, qui enregistre les frappes aériennes contre des cibles civiles et militaires. Soixante-dix pour cent de ces frappes ont touché des cibles civiles. La fumée, les décombres et les flammes que l'on voit aujourd'hui en Ukraine sont le statu quo au Yémen depuis des années, les médias occidentaux jugeant souvent que les images diffusées par les chaînes de télévision locales yéménites, où l'on voit des parents retirer des morceaux de leurs enfants des décombres de leurs maisons ou de leurs écoles, sont trop explicites pour être diffusées.

Yémen Photo d'archive

Une infirmière tient une fillette souffrant de malnutrition à l'hôpital al-Sabeen de Sanaa, au Yémen, le 27 octobre 2020. Khaled Abdullah | Reuters

Des milliers d'installations vitales pour l'économie du Yémen, comme des usines, des installations de stockage de nourriture, des bateaux de pêche, des marchés alimentaires et des camions-citernes, ont été bombardées par la coalition saoudienne soutenue par l'Occident. Des infrastructures essentielles - notamment des aéroports, des ports maritimes, des stations électriques, des réservoirs d'eau, des routes et des ponts, ainsi que d'innombrables écoles, champs agricoles et lieux de culte - ont été détruites ou endommagées. Le blocus saoudien et les frappes aériennes sur les hôpitaux ont paralysé le système de santé du Yémen, le rendant incapable de répondre aux besoins de santé publique les plus élémentaires et laissant les 300 établissements qui subsistent dans tout le pays à peine opérationnels alors que la COVID-19 se répand comme une traînée de poudre. Alors que les flots de condamnation de l'invasion russe se poursuivent, les gouvernements occidentaux ont envoyé des paquets d'aide massifs à l'Ukraine et les campagnes sur les médias sociaux comblent les lacunes - tandis qu'au Yémen, les Nations unies ont annoncé que d'ici mars, elles réduiraient probablement l'aide à 8 millions de personnes dans un pays qu'elles appellent le foyer de la pire crise humanitaire au monde. L'insécurité alimentaire des ménages yéménites dépasse les 80 %. Près d'un tiers de la population n'a pas assez de nourriture pour satisfaire ses besoins nutritionnels de base. Les enfants souffrant d'insuffisance pondérale ou d'un retard de croissance sont devenus monnaie courante et le pire est encore à venir, car l'invasion russe a entraîné une hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires et le financement humanitaire se tarit, selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Choisir l'invasion à condamner En mars 2015, plus de 17 pays dirigés par la monarchie pétrolière d'Arabie saoudite ont lancé une invasion militaire du Yémen, un État souverain et membre des Nations unies. Ostensiblement, la guerre a été lancée pour rétablir le président Abdrabbuh Mansur Hadi au pouvoir après qu'il ait été évincé à la suite de protestations populaires dans le cadre du printemps arabe. Le 26 mars de cette année-là, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, soutenue militairement et diplomatiquement par les États-Unis, a lancé une campagne de bombardements qui a tué, mutilé et détruit sans discrimination pendant sept ans. Non seulement l'Arabie saoudite, qui est sans doute la dictature la plus répressive au monde, a forcé Hadi à reprendre le pouvoir sous prétexte de protéger la démocratie, mais elle a également occupé d'énormes pans du sud du Yémen, d'al-Mahara au détroit de Bab al-Mandab. Les journalistes, les activistes et les politiciens yéménites se demandent pourquoi les gouvernements occidentaux - en particulier l'administration Biden - condamnent la Russie pour avoir envahi l'Ukraine sous le prétexte de la sécurité nationale tout en défendant le "droit légitime" du régime saoudien d'envahir le Yémen sous le même prétexte. Malgré les horribles violations des droits de l'homme perpétrées par l'Arabie saoudite au Yémen, les nations occidentales, et les États-Unis en particulier, ont non seulement fourni des armes létales, de la formation, de l'entretien, des renseignements et une couverture politique et diplomatique à la monarchie, mais ont également imposé des restrictions médiatiques à la couverture des violations des droits de l'homme commises par le régime saoudien au Yémen, en faisant pression sur les entreprises de technologie et de médias sociaux pour qu'elles déplacent et interdisent carrément les militants et les médias yéménites qui critiquent la guerre.

Sanctions au Yémen

Des Yéménites participent à une manifestation contre la décision des États-Unis de désigner les Houthis comme une organisation terroriste étrangère, à Sanaa, le 25 janvier 2021. Hani Mohammed | AP Alors que les grands médias occidentaux couvrent de façon élogieuse les Ukrainiens qui résistent à leurs envahisseurs et occupants étrangers - les dirigeants occidentaux applaudissant la fermeté et la résistance des Ukrainiens et leur envoyant de l'aide, des armes et un soutien moral - ils qualifient de terroristes les Yéménites qui prennent les armes et les ciblent avec des bombes intelligentes de fabrication étatsunienne et des attaques de drones. Les Yéménites qui prennent les armes contre les forces d'invasion saoudiennes et émiraties sont sanctionnés et rejetés comme des mandataires de l'Iran par les institutions médiatiques libérales qui prétendent s'opposer à la guerre. Lundi, le Conseil de sécurité des Nations unies a étendu un embargo sur les armes et une interdiction de voyager aux forces yéménites. La résolution condamne fermement ce qu'elle appelle les attaques transfrontalières des "Houthis", un terme péjoratif utilisé pour désigner Ansar Allalh, la plus grande force qui conteste l'invasion et l'occupation saoudiennes. Elle a ensuite condamné les "attaques contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis", faisant référence aux attaques de missiles et de drones d'Ansar Allah contre les aéroports et les installations de stockage de pétrole de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Commentant la résolution - qui est intervenue alors que les Émirats arabes unis refusaient de condamner publiquement la Russie pour son invasion de l'Ukraine, espérant ainsi obtenir le soutien de la Russie pour sa propre invasion du Yémen - le chef d'Ansar Allah, Mohammed al-Houthi, a formulé une demande simple : que le ciblage délibéré des civils au Yémen par l'Arabie saoudite conduise à une interdiction des armes saoudiennes. Essentiellement, al-Houthi a demandé la levée de la politique des deux poids deux mesures, une demande apparemment impossible dans le climat politique actuel.

* Ahmed AbdulKareem est un journaliste yéménite basé à Sanaa. Il couvre la guerre au Yémen pour MintPress News ainsi que pour les médias locaux yéménites.