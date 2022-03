Le Jt de la chaîne d'Etat France 2 de 13h présente la recette pour fabriquer des coktails molotov en interviewant des combattants civils ukrainiens

Occupée à soutenir dans le cadre de l'OTAN médiatique, avec de nombreux autres organes de presse, les valeureux combattants civils ukrainiens, la rédaction de la chaîne d'Etat France 2 n'a pu s'empêcher dans un mini-reportage du Jt de 13h de ce mardi 1.03.22 d'interviewer des combattants civils ukrainiens qui ont donné la recette du coktail molotov pour tenter d'arrêter les chars russes.



Un premier reportage faisait l'apologie de ces courageux résistants ukrainiens qui préparent les cocktails molotov :

Guerre en Ukraine : à Dnipro, les civils préparent des cocktails Molotov pour se protéger

La résistance s'organise en Ukraine, où chaque jour, des milliers de cocktails Molotov sont fabriqués par des femmes et des hommes non-soldats....

"Nous sommes ici dans un endroit stupéfiant. Ces dizaines de volontaires fabriquent ici tous les jours des centaines de cocktails Molotov artisanaux. 1 500 sont fabriqués par jour", explique Maryse Burgot, envoyée spéciale à Dnipro en Ukraine. "Nous sommes dans une école et c’est la directrice qui organise tout cela. Il existe cinq endroits dans la ville où sont fabriqués tous les jours ces cocktails Molotov. Ils sont lancés sur les chars russes", précise-t-elle...

Puis encore un deuxième dans la même veine où on évoque encore la confection de coktail molotov

Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à une attaque imminente

Le cortège de chars russe se rapproche dangeureusement de la capitale ukrainienne. Cependant, les habitants sont plutôt confiants et sont prêts à... Mourir pour l'Ukraine "Nous ne sommes pas dans le Donbass. La ville n’est pas préparée à un tel assaut. Ils n’auraient jamais pensé que la guerre viendrait jusqu’ici. Derrière il y a tous ces volontaires qui avec un fusil d’assaut, avec des roquettes ou des cocktails Molotov, sont prêts à en découdre avec les Russes. Ce matin encore des Ukrainiens me disaient qu’ils resteraient et défendraient la ville jusqu’au bout et qu’ils étaient prêts à mourir pour l’Ukraine", conclut Dorothée Olliéric...



Un troisième évoquant la résistance civile de ces Ukrainiens qui creusent des tranchées face à l'avancée russe sur Kiev: Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à une attaque imminente Le cortège de chars russe se rapproche dangeureusement de la capitale ukrainienne. Cependant, les habitants sont plutôt confiants et sont prêts à...



Et pour finir en apothéose avec un autre qui donne la recette pour préparer un coktail molotov au travers de l'interview d'un combattant civil ukrainien (nous avons censuré les propos en les remplaçant par des pointilés, que l'on peut trouver dans leur entièreté sur le site de France 2 avec le mini-reportage en question car nous ne voulions pas que l'on nous considère comme complice d'acte de guerre ou de terrorisme. En effet, on ne sait pas très bien qui va reprendre ces informations pratiques) :

Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à affronter les Russes Alors qu'une attaque peut survenir à tout moment, les habitants de la capitale ukrainienne s'organisent pour recevoir les troupes russes...

...Un peu plus loin, un habitant explique comment fabriquer des cocktails Molotov : "Il faut une part ... et deux parts d’...". Malgré l’imposant dispositif russe, les hommes qui ne sont pas des soldats de métier se disent sûrs de leur force. Face à l’avancée russe, beaucoup de ces Ukrainiens disent ne pas avoir d’autre choix que de résister. Personne ne sait encore quand aura lieu l’offensive russe, mais la défense de Kiev est une priorité pour le pays.

Jusqu'où vont-ils aller ?



On avait connu aussi la période où la rédaction poussée par les gouvernements succesifs auxquels elle reste très liée de par son statut de service public,

avait sensibilisé l'opinion publique au sort des djihadistes d'Idlib et d'Alep face à l'avancée des méchants syriens du régime d'Assad soutenue par les forces russes sur ces villes devenues des bastions djihadistes à l'époque. Une certaine continuité ?