La fondation Luminate et l'organisation Reset ont créé un groupe de veille numérique qui s'apprête à dévoiler son existence. Son but : traquer la désinformation et les discours de haine circulant autour du scrutin de la présidentielle, à un moment où l'agence française dédiée à lutter contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, connaît des débuts difficiles...

