Le Monde prend-il parti pour les autorités ukrainiennes et couvre-t-il les néonazis du bataillon d'Azov en Ukraine ?

Le Monde, comme bon nombre de médias atlantistes, reprend souvent mots pour mots le discours et les déclarations des autorités ukrainiennes. Ils ont pris parti pour l'agressé et on ne veut pas les blâmer sauf que l'exercice et la déontologie journalistiques voudraient qu'il y ait une once de critique de ces mêmes autorités pour ne pas être contaminé par la propagande d'un camp en temps de guerre.



Pour exemple, Le Monde ainsi qu'une grande majorité de médias français atlantistes avaient repris la fausse information ukrainienne de l'île aux serpents selon laquelle les soldats ukrainiens seraient morts en martyr face aux bombardements russes en leur criant "allez vous faire foutre" pour défendre leur île le 24.02.22. Il s'agissait d'une pure intox dénoncée par les médias pro-russes en son temps. Dès le 25.02.22, nous avions fait oeuvre de vérification des sources d'information et mis en perspective la propagande russe ou information russe et la propagande atlantiste ou information, c'est selon.

L'article du Monde s'intitulait Offensive russe sur l’île des Serpents… et ses gisements de gaz.



Cet article en date du 26.02.22 bien que critique évoquait comme un fait le bombardement de 13 soldats ukrainiens par l'armée russe sur l'Île des Serpents qui contrôle l'accès à des gisements de gaz : "Le 24 février, un navire de l’armée russe a bombardé ce petit confetti de 17 hectares, laissant à terre treize soldats ukrainiens pulvérisés par les bombes, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce n’était pas le fait d’une armée qui tire sur tout ce qui bouge, mais un calcul très précis. Celui qui contrôle cette île minuscule met la main sur les énormes gisements de gaz cachés dans les tréfonds de la mer Noire."

Pourtant, dès le 26.02.22, les autorités ukrainiennes ont commencé à revenir sur leurs dires: Voir la déclaration des service national des gardes-frontières ukrainiens (SBGSU) en date du 26.02.22

(Traduction française à la fin de cet article : cliquez ici).

Il a fallu attendre le 2.03.22 pour que Le Monde publie un démenti : "En deux temps, samedi tout d’abord, puis lundi, les autorités ukrainiennes ont changé de version, indiquant que « les défenseurs » de l’île aux Serpents pourraient être en vie et captifs des forces russes, affirmation que Le Monde n’est pas parvenu à se faire confirmer à cette heure."



Pourtant l'info était disponible dès le 25.02.22 en consultant les médias pro-russes ou russes et le 26.02.22 en consultant la déclaration des gardes-frontières ukrainiens. Comme ces médias ont été censurés par l'UE en la date du 27.02.22, il n'est sans doute pas facile pour les journalistes de s'informer sur ce sujet mais pour l'île aux Serpents, les informations étaient disponible avant que l'UE bannisse les médias russes et disponible via la déclaration des gardes-frontières ukrainiens non censurées ultérieurement.





Voici un nouvel exemple du travail de copier-coller du Monde sur les autorités ukrainiennes. Cette fois-ci à propos de Mariupol. Dans leur "live" du 19.03.22 sur la guerre en Ukraine, que nous suivons allègrement et dont nous rapportons certaines infos ainsi que celles d'autres médias atlantistes, pro-russes ou autres pour donner une vision plus complète et réel du conflit en nous intéressant aux différents points de vue, Le Monde rapporte que l'usine d'Azovstov a été détruite.



- 20.03.22 05h05 Azovstal, une des plus grandes usines sidérurgiques d’Europe endommagée à Marioupol. La députée ukrainienne Lesia Vasylenko a publié sur Twitter une vidéo de l’usine métallurgique Azovstal en flamme après un bombardement qui l’a fortement endommagée samedi. « Une des plus grandes usines métallurgiques d’Europe est détruite. Les pertes économiques pour l’Ukraine sont immenses », s’est-elle lamenté.

Pourtant Le Monde ne publie pas de contre-points pour éclairer le contexte de ce bombardement en ne révélant pas que cette usine sert de base aux néonazis ukrainiens du bataillon d'Azov qui s'y sont réfugiés. Ils ont toutefois évoqué antérieurement dans le même live à 21h31 les combats autour de l'usine d'Azovstal sams y préciser la présence du sinistre bataillon Azov :

Le Monde 19.03.22 21h31 Le point sur la situation samedi soir

L’armée russe est entrée samedi dans la ville de Marioupol , assiégée depuis presque trois semaines. De violents combats ont eu lieu toute la journée, notamment autour de l’usine sidérurgique Azovstal, et Kiev a admis avoir perdu l’accès à la mer d’Azov. « Des enfants, des personnes âgées sont en train de mourir. La ville est détruite, elle est rayée de la surface de la Terre » , a déclaré un officier de police de la ville, dans une vidéo adressée aux dirigeants occidentaux dans laquelle il implore leur aide.

Pour cela il faut se référer aux médias pro-russes notamment South Front ou Donbass Insider qui donnent des précisions qui éclairent le bombardement de cette usine sidérurgique :

- SF 19.03.22 Guerre en Ukraine - 23e jour : les forces russes sont en passe d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Le 18 mars, les forces conjointes de la Fédération de Russie et de la RPD et RPL ont obtenu quelques résultats tactiques dans des zones stratégiquement importantes. De violents combats de rue se poursuivent dans la ville de Marioupol. Les forces de la RPD continuent d'avancer, signalant des succès significatifs dans le district de Levoberezhny. L'administration locale du district est maintenant sous le contrôle de la RPD. L'aéroport de Mariupol, situé à la périphérie ouest de la ville, est passé sous le contrôle de la RPD. Les affrontements ont atteint l'usine Azovstal, où les bataillons nationalistes ont établi d'importantes fortifications. La zone industrielle d'Azovstal reste actuellement l'un des derniers véritables bastions des forces de Kiev à Mariupol. Des frappes aériennes massives ont touché l'usine aujourd'hui.

En reprenent souvent les déclarations des autorités ukrainiennes sans les mettre en perspective avec les déclarations russes, Le Monde donne-t-il une version tronquée de la situation en Ukraine au risque de couvrir les exactions des néo-nazis du bataillon d'Azov qui est accusé de prendre en otage des civils selon des médias pro-russes tels que Donbass Insider ou South Front ? Ainsi dans leur direct du 19.03.22 lorsqu'il est question de Mariupol, le bataillon d'Azov n'est quasiment pas mentionné. Entre 17h36 (19.03.22) et 05h01 (20.03.22), le bataillon d'Azov n'est pas cité une seule fois quand la situation à Mariupol est évoquée alors qu'il s'agit de la principale force défensive de la ville.

Autre exemple, Le Monde a dénoncé comme complotiste les allégations russes de laboratoire biologique ukrainien financé par les Etats-Unis. Il s'agit d'un article des décodeurs du Monde.

Le Monde 19.03.22

- Laboratoires américains en Ukraine : aux origines d’une théorie du complot Moscou accuse Washington de mener des programmes biologiques dangereux à ses frontières. Entre traités décontextualisés, paranoïa d’Etat et guerre d’intox, parcours d’une rumeur...

Pourtant de nombreuses informations sourcées vont dans ce sens notamment le travail remarquable de la journaliste d'investigation Dilyana Gaytandzhieva :

- [Vidéo] Les États-Unis admettent financer des laboratoires biologiques en Ukraine, interview de Dilyana Gaytandzhieva par Dan Cohen (MintPress News)

- [Vidéo] L'unité A1266 du Pentagone étudie des agents de bioterrorisme au Kazakhstan (Armswatch)

- [Vidéo] Projet G-2101 : le biolab du Pentagone a découvert des coronavirus de type MERS et SRAS chez les chauves-souris (Armswatch)

- Projet R01AI110964. Le NIH étatsunien a déboursé 3,7 millions de dollars pour la recherche sur les Coronavirus en Chine (Armswatch)



