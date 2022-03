Les alliés des États-Unis et de l'OTAN arment des unités néonazies en Ukraine alors que les élites de la politique étrangère aspirent à une insurrection de type afghane (The Grayzone)

Les alliés des États-Unis et de l'OTAN arment des unités néonazies en Ukraine alors que les élites de la politique étrangère aspirent à une insurrection de type afghan. Article originel : US and NATO Allies Arm Neo-Nazi Units in Ukraine as Foreign Policy Elites Yearn for Afghan-style Insurgency Par Alexander Rubinstein The Grayzone, 20.03.22

KIEV, UKRAINE (THE GRAYZONE) - Suite aux demandes urgentes d'armes du gouvernement ukrainien, au moins 32 pays ont annoncé leur intention d'expédier des milliards de dollars d'armes en Ukraine pour les utiliser contre les forces russes en Ukraine. Des preuves photographiques montrent que ces armes ont déjà fini entre les mains de paramilitaires néo-nazis - des unités qui ont déjà reçu une formation et des armes des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN.



Soulignant la nature imprudente de ces livraisons d'armes sans précédent, le pays anciennement neutre qu'est la Norvège a averti que son gouvernement ne peut "garantir que les armes [qu'il envoie en Ukraine] ne tomberont pas entre de mauvaises mains."

Alors que les médias d'entreprise et les forums Reddit diffusent une vision rose des performances de l'armée ukrainienne, quelque 20 000 combattants étrangers originaires de 52 pays ont signé pour rejoindre la nouvelle "Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine". Nombre d'entre eux fuient à présent la frontière polonaise, terrorisés par les lourdes pertes subies.

Tout cela s'ajoute à l'aide militaire de 3,8 milliards de dollars accordée par les États-Unis à l'Ukraine, à la formation de 55 000 soldats ukrainiens par le Canada et le Royaume-Uni et à un programme de longue date de la CIA visant à cultiver une insurrection anti-russe.

Alors que les responsables occidentaux réclament une guerre longue et sanglante contre la Russie tout en se dérobant aux efforts de négociation, des voix progressistes anti-guerre au Congrès, comme le représentant Ro Khanna, qui s'est autrefois élevé contre le parrainage du néonazisme en Ukraine par les États-Unis, encouragent désormais les transferts massifs d'armes vers Kiev.

Lors de son discours largement diffusé et soigneusement scénarisé devant le Congrès le 16 mars, le président ukrainien Vlodymyr Zelensky's a remercié les États-Unis pour leur "soutien massif" en termes "d'armes et de munitions, de formation, de finances".

Il a ensuite supplié le Congrès de créer une zone d'exclusion aérienne, ce que même les hauts responsables de la Maison Blanche ont reconnu comme un appel à la guerre conventionnelle contre la Russie.

Si une zone d'exclusion aérienne n'est pas envisagée pour l'instant, les dirigeants de l'OTAN espèrent une guerre d'usure prolongée, quelles qu'en soient les conséquences. Et les marchands d'armes s'en donnent à cœur joie, les actions des principaux entrepreneurs de la défense, Lockheed Martin et Northrup Grumman, ayant bondi de 20 % au cours de la première semaine du conflit.

Comme l'a déclaré à The Grayzone l'ancien conseiller spécial du secrétaire à la défense, le colonel Douglas Macgregor, "il semble de plus en plus que les Ukrainiens soient presque accessoires dans l'opération, dans le sens où ils sont là pour s'empaler sur l'armée russe et mourir en grand nombre, car le véritable objectif de toute cette affaire est la destruction de l'État russe et de Vladimir Poutine."

Préparer le public à une guerre sans fin, faire du lobbying pour une insurrection

David Ignatius, chroniqueur au Washington Post et voix fiable de l'appareil de renseignement étatsunien, a noté qu'avant même l'invasion russe en Ukraine, "les États-Unis et les alliés de l'OTAN [étaient] prêts à fournir des armes et des formations pour une longue bataille de résistance."...

