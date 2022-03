Les astronautes de la NASA et les cosmonautes de Roscosmos continuent de travailler ensemble sur l'ISS selon la NASA (IFX)

Les astronautes de la NASA et les cosmonautes de Roscosmos continuent de travailler ensemble sur l'ISS - NASA Article originel : NASA astronauts, Roscosmos cosmonauts continue to work together on ISS - NASA IFX, 14.03.22

Les astronautes de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis et de l'Agence spatiale européenne (ESA) ainsi que les cosmonautes de Roscosmos continuent de travailler ensemble sur la Station spatiale internationale (ISS), il n'y a pas de tension entre eux, a déclaré le responsable du programme ISS de la NASA, Joel Montalbano, lors d'un point de presse de l'agence spatiale étatsunienne.

"Quand vous êtes dans l'espace, il n'y a pas de frontières. Vous ne voyez pas les frontières des pays ou des états. Donc, les équipes continuent à travailler ensemble. Sont-elles au courant de ce qui se passe sur Terre ? Absolument. Mais les équipes sont professionnelles, les astronautes et les cosmonautes sont parmi les groupes les plus professionnels que vous puissiez voir. Ils continuent à bien fonctionner, ils continuent à fonctionner au-dessus de tout ce travail et il n'y a vraiment aucune tension au sein de l'équipe. Ils ont été formés pour faire un travail et ils sont là-haut à faire leur travail", a déclaré Montalbano lors d'un point de presse.

Selon Montalbano, des discussions sur des vols croisés entre la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis et Roscosmos sont en cours, et des astronautes étatsuniens se rendront prochainement en Russie pour s'entraîner à bord d'une fusée porteuse Soyouz.

"En ce moment, nous prévoyons toujours de travailler sur l'échange d'équipage. Et donc, nous avons toujours prévu un entraînement pour les cosmonautes qui viendront à Houston Hawthorne et notre équipe qui ira à Star City pour s'entraîner sur le Soyouz", a-t-il déclaré.