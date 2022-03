Les bombardiers de Poutine pourraient dévaster l’Ukraine mais il se retient. Voici pourquoi (Newsweek)

Aussi destructrice que soit la guerre en Ukraine, la Russie cause moins de dégâts et tue moins de civils qu’elle ne le pourrait, affirment les experts américains du renseignement.

La conduite de la Russie dans cette guerre brutale est différente de l’opinion largement acceptée selon laquelle Vladimir Poutine a l’intention de démolir l’Ukraine et d’infliger un maximum de dommages aux civils - et elle révèle le jeu d’équilibre stratégique du dirigeant russe. Si la Russie était plus intentionnellement destructrice, les appels à l’intervention des États-Unis et de l’OTAN seraient plus forts. Et si la Russie était prête à tout, Poutine pourrait se retrouver sans échappatoire. Son objectif est plutôt de prendre suffisamment de territoire sur le terrain pour avoir quelque chose à négocier, tout en mettant le gouvernement ukrainien dans une position où il devra négocier.

Selon les experts, comprendre le raisonnement qui sous-tend les attaques limitées de la Russie pourrait aider à tracer un chemin vers la paix.

Près d’un mois après l’invasion de la Russie, des dizaines de villes ukrainiennes sont tombées, et la lutte pour les plus grandes villes du pays se poursuit. Selon les spécialistes des droits de l’homme des Nations unies, quelque 900 civils ont péri dans les combats (les services de renseignement américains estiment que ce nombre est au moins cinq fois supérieur aux estimations des Nations unies). Environ 6,5 millions d’Ukrainiens ont également été déplacés à l’intérieur du pays (15 % de la population totale), la moitié d’entre eux quittant le pays pour trouver un endroit sûr.

"La destruction est massive", déclare à Newsweek un analyste principal travaillant à la Defense Intelligence Agency (DIA), "surtout si on la compare à ce que les Européens et les Américains ont l’habitude de voir".

Mais, selon l’analyste, les dégâts associés à une guerre terrestre contestée impliquant des adversaires pairs ne doivent pas aveugler les gens sur ce qui se passe réellement. (L’analyste a requis l’anonymat afin de pouvoir parler de sujets classifiés.) "Le cœur de Kiev a à peine été touché. Et presque toutes les frappes à longue portée ont visé des cibles militaires."

Dans la capitale, la plus observable à l’ouest, les autorités de la ville de Kiev affirment que quelque 55 bâtiments ont été endommagés et que 222 personnes sont mortes depuis le 24 février. Il s’agit d’une ville de 2,8 millions d’habitants.

"Nous devons comprendre le comportement réel de la Russie", déclare un officier de l’armée de l’air à la retraite, avocat de formation, qui a participé à l’approbation des cibles des combats américains en Irak et en Afghanistan. L’officier travaille actuellement en tant qu’analyste auprès d’un grand entrepreneur militaire qui conseille le Pentagone et a obtenu l’anonymat afin de pouvoir parler franchement.

"Si nous nous convainquons simplement que la Russie bombarde sans discernement, ou [qu’] elle ne parvient pas à infliger plus de dégâts parce que son personnel n’est pas à la hauteur ou parce qu’elle est techniquement inepte, alors nous ne voyons pas le vrai conflit."

De l’avis de l’analyste, bien que la guerre ait entraîné des destructions sans précédent dans le sud et l’est, l’armée russe fait preuve de retenue dans ses attaques à longue portée.

Depuis le week-end dernier, en 24 jours de conflit, la Russie a effectué quelque 1 400 sorties de frappe et livré près de 1 000 missiles (à titre de comparaison, les États-Unis ont effectué plus de sorties et livré plus d’armes le premier jour de la guerre d’Irak en 2003). La grande majorité des frappes aériennes ont lieu au-dessus du champ de bataille, les avions russes fournissant un "appui aérien rapproché" aux forces terrestres. Le reste - moins de 20 %, selon les experts américains - vise des aérodromes militaires, des casernes et des dépôts de soutien.

Une partie de ces frappes a endommagé et détruit des structures civiles et tué et blessé des civils innocents, mais le niveau de mort et de destruction est faible par rapport à la capacité de la Russie.

"Je sais qu’il est difficile ... d’avaler que le carnage et la destruction pourraient être bien pires qu’ils ne le sont", déclare l’analyste de la DIA. "Mais c’est ce que les faits montrent. Cela me suggère, au moins, que Poutine n’attaque pas intentionnellement les civils, qu’il est peut-être conscient qu’il doit limiter les dégâts afin de laisser une porte de sortie pour les négociations."

[...]

L’ampleur de l’attaque - du nord au sud, de l’est à l’ouest - a amené de nombreux observateurs à comparer le bombardement initial à un modèle observé dans les guerres américaines en Afghanistan et en Irak, où de grandes salves concentrées sur les défenses aériennes et les aérodromes avaient pour but d’établir la supériorité aérienne, une frappe de choc qui ouvrirait ensuite le ciel pour des bombardements ultérieurs à volonté. En ce qui concerne l’Ukraine, de nombreux observateurs ont non seulement "inversé" les objectifs russes pour qu’ils correspondent aux pratiques américaines, mais ils ont également fait des observations prématurées (et incorrectes) sur le fait que la Russie combattait un tel conflit.

Selon ce récit, avant même que les forces terrestres russes n’atteignent Kiev et d’autres villes, les forces aériennes et les missiles auraient tellement endommagé l’Ukraine - y compris ses communications et autres infrastructures nécessaires pour que les défenses continuent de fonctionner - qu’elles auraient assuré la victoire sur le terrain.

La Russie n’a atteint aucun de ces objectifs. Bien que les grandes lignes de sa première nuit de frappes aient suggéré une campagne de supériorité aérienne et une destruction intense et ciblée de l’armée ukrainienne, après un mois de guerre, le ciblage continu raconte une histoire différente. La Russie n’a pas encore complètement éliminé l’armée de l’air ukrainienne, ni établi sa supériorité aérienne. Les aérodromes éloignés du champ de bataille sont pour la plupart encore opérationnels et certains (dans les grandes villes) n’ont pas été bombardés du tout. Le réseau des communications dans le pays continue de fonctionner intact. Il n’y a pas eu d’attaque russe méthodique sur les voies de transport ou les ponts pour entraver les défenses terrestres ou les approvisionnements ukrainiens. Bien que des centrales électriques aient été touchées, elles se trouvent toutes en territoire contesté ou à proximité d’installations et de déploiements militaires. Aucune n’a été ciblée intentionnellement.

En fait, il n’y a pas eu de campagne de bombardement méthodique visant à obtenir un quelconque résultat systémique de nature stratégique. Les frappes aériennes et de missiles, qui semblaient initialement donner une idée de la situation, ont presque exclusivement servi à soutenir directement les forces terrestres.

"Pensez à l’armée de l’air russe comme à de l’artillerie volante", déclare l’officier supérieur de l’armée de l’air américaine à la retraite, qui a communiqué avec Newsweek par courriel. "Il ne s’agit pas d’une arme indépendante. Elle n’a entrepris aucune campagne aérienne stratégique à laquelle les observateurs américains pourraient être habitués par les 30 dernières années de conflit américain."

[...]

La Russie n’a pas bombardé les emplacements stationnaires de défense aérienne protégeant les villes. Les analystes américains affirment que les généraux de Poutine étaient particulièrement réticents à attaquer des cibles urbaines à Kiev.

Par conséquent, quels que soient les plans du Kremlin - que la Russie ait réellement cherché à obtenir la supériorité aérienne ou qu’elle ait eu l’intention de limiter les dégâts à Kiev - il ne fait aucun doute que Poutine a dû réviser le plan d’attaque à long terme.

Au cours des quatre dernières semaines, les missiles tirés sur Kiev ont été rares. Les médias ukrainiens ont rapporté un peu plus d’une douzaine d’incidents impliquant des missiles de croisière et balistiques russes interceptés au-dessus de la ville et de sa proche banlieue depuis le 24 février. Et tous, selon les experts américains, étaient clairement dirigés vers des cibles militaires légitimes.

[...]

Selon l’analyste de la DIA (...) : "Pour une raison quelconque, il est clair que les Russes ont été réticents à frapper à l’intérieur de la mégapole de Kiev.

"Oui, ils ne sont peut-être pas à la hauteur de la tâche des États-Unis [en matière de ciblage dynamique] ou de l’établissement de la supériorité aérienne [...]. Mais il s’agit de l’armée de l’air russe, subordonnée aux forces terrestres. Et cette guerre est différente : elle se déroule au sol, où tout ce qui est stratégique et que la Russie pourrait détruire devant ses forces - ponts, communications, aérodromes, etc. - devient également inutilisable pour elles à mesure qu’elles avancent. "

Depuis le tout début des frappes aériennes, les deux analystes américains s’accordent à dire que certaines des attaques aériennes et de missiles limitées ont également eu une certaine logique interne. Prenez, par exemple, l’aérodrome d’Hostomel, au nord-ouest de Kiev. Il n’a pas été directement attaqué parce que la Russie l’utilisait initialement pour faire atterrir des parachutistes, dans l’espoir de progresser vers la capitale. Au lieu de cela, l’aérodrome et la campagne environnante ont été le théâtre d’une bataille majeure, les forces ukrainiennes ayant monté une défense acharnée.

Dans le sud, l’aéroport de Kherson n’a pas non plus été attaqué. La raison en est devenue claire : la Russie utilise désormais ce même aérodrome pour mettre en place ses propres forces.

À Kiev, un seul des principaux aéroports a été touché, celui de Boryspil. Les médias ont rapporté que l’"aéroport international" avait été touché, mais ce double aérodrome civil-militaire abrite également la 15e escadre de transport de l’armée de l’air ukrainienne, y compris le jet présidentiel Tu-134 qui aurait pu être utilisé par le président ukrainien Zelensky s’il avait choisi d’évacuer. L’autre grand aéroport civil de Kiev, Zhulyany, n’a jamais été attaqué. Les deux aéroports civils de Kharkiv (deuxième ville d’Ukraine) n’ont pas non plus été attaqués.

[...]

Les frappes à l’intérieur des grandes villes (Kiev, Kharkiv et Odessa) ont non seulement été limitées, mais l’officier retraité de l’armée de l’air américaine fait remarquer que même lorsque l’aviation à long rayon d’action - les bombardiers russes Tu-95 "Bear" livrant des missiles de croisière et hypersoniques - a effectué des frappes dans l’ouest de l’Ukraine, loin du champ de bataille, elle a visé des cibles militaires.

Et il y a eu une logique stratégique, du moins du point de vue de la Russie.

"Ils ont émis des signaux", explique l’officier à la retraite. "Les aérodromes occidentaux [de Lutsk, L’viv et Ivano-Frankivsk] ont été frappés parce qu’ils étaient les tremplins les plus probables pour les avions de combat donnés en provenance de Pologne et des pays d’Europe de l’Est. Lorsque ces cibles ont été préparées", ajoute-t-il, "il a également été question d’une zone d’exclusion aérienne occidentale où ces aérodromes [occidentaux] auraient pu être essentiels.

Et le terrain d’entraînement des gardiens de la paix [à Yaroviv] a été frappé parce que c’était l’endroit où la "légion internationale" devait s’entraîner", ajoute l’officier. "Moscou l’a même annoncé".

La Russie, ajoute l’analyste de la DIA, a également pris soin de ne pas provoquer d’escalade sur le territoire biélorusse ou russe, ni de provoquer l’OTAN. Bien qu’elles soient menées depuis la Biélorussie, les opérations terrestres et aériennes russes se sont principalement limitées à la partie sud-est du pays. Et les attaques menées dans l’ouest de l’Ukraine ont pris soin d’éviter l’espace aérien de l’OTAN. Par exemple, la base aérienne ukrainienne de Lutsk, qui abrite la 204e escadre d’aviation et se trouve à seulement 70 miles au sud du Belarus, a été attaquée le 13 mars par des bombardiers à longue portée. Les missiles ont été lancés depuis le sud, au-dessus de la mer Noire.

Cela ne veut pas dire que la Russie n’est pas responsable de son invasion, ni que les destructions, les morts, les blessés et les bouleversements civils ne sont pas dus à son agression. Les preuves sur le champ de bataille, où il y a eu une lutte acharnée pour le territoire - à Kharkiv, dans les villes de la ligne de front contestée comme Mariupol, Mikolaiiv et Sumy à l’est, et à Tchernihiv au nord-est de Kiev - indiquent que les décès de civils ont été beaucoup plus nombreux là où les forces terrestres opèrent.

Même si la majorité des frappes aériennes russes ont eu lieu dans ces zones, l’augmentation du nombre de victimes civiles est due à l’utilisation d’artillerie et de lance-roquettes multiples, et non aux frappes aériennes ou de missiles à longue portée russes.

"Les gens parlent de Grozny [en Tchétchénie] et d’Alep [en Syrie], et du rasage des villes ukrainiennes", explique à Newsweek un second officier supérieur de l’US Air Force à la retraite. "Mais même dans le cas des villes du sud, où l’artillerie et les roquettes sont à portée des centres habités, les frappes semblent essayer de cibler les unités militaires ukrainiennes, dont beaucoup opèrent par nécessité depuis l’intérieur des zones urbaines."

L’officier a requis l’anonymat car il est informé en privé sur la guerre par le Pentagone et n’est pas autorisé à parler aux médias.

Lui et les autres analystes qui ont parlé à Newsweek soutiennent non seulement que la destruction n’est qu’une petite fraction de ce qui est possible, mais aussi qu’ils voient une lueur d’espoir dans une analyse factuelle de ce que la Russie a fait.

"J’étais initialement perplexe quant à la raison pour laquelle davantage de missiles à longue portée n’ont pas été envoyés sur Kiev et d’autres grandes villes comme Odessa, et aussi pourquoi l’aviation à longue portée n’a pas été plus utilisée dans les attaques stratégiques", déclare le deuxième officier supérieur. "Mais ensuite, j’ai dû changer pour voir la guerre à travers les yeux de [Vladimir] Poutine".

"Pris le pantalon baissé, peut-être que Poutine a effectivement changé de stratégie après avoir réalisé que l’Ukraine n’allait pas être une promenade de santé et que Kiev ne pouvait être conquise. Peut-être a-t-il décidé de se concentrer uniquement sur la prise de territoires le long de la périphérie et de relier ses consolidations dans le sud, afin d’être en mesure de détenir suffisamment de territoires pour arracher des concessions à l’Ukraine et à l’ouest - des garanties de sécurité ou une certaine zone démilitarisée."

Le deuxième officier supérieur dit que Poutine continue évidemment à faire pression sur Kiev, mais que la Russie n’a pas déplacé beaucoup de ses propres forces et a continué à reculer les bombardements dans la ville proprement dite.

"En cela, il laisse peut-être la place à un règlement politique", dit l’officier.

[...]

Les images déchirantes permettent aux médias de se concentrer sur les dégâts causés par la guerre aux bâtiments et aux vies. Mais proportionnellement à l’intensité des combats (ou à la capacité de la Russie), les choses pourraient en effet être bien pires.

"Je sais que les informations ne cessent de répéter que Poutine vise les civils, mais rien ne prouve que la Russie le fait intentionnellement", déclare l’analyste de la DIA. "En fait, je dirais que la Russie pourrait tuer des milliers de civils en plus si elle le voulait".

[...]

William M. Arkin

Traduction "jamais vu un évènement autant couvert par les médias avec le sentiment d’en savoir si peu." par Viktor Dedaj avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles