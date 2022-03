Les Casques blancs de l'OTAN suivent Al-Qaïda en Ukraine (Off Guardian)

Les Casques blancs de l'OTAN suivent Al-Qaïda en Ukraine Article originel : NATO White Helmets follow al-Qaeda to Ukraine Par Vanessa Beeley* Off Guardian 10.03.22

Ainsi, les États membres de l'OTAN transforment une fois de plus une nation souveraine en un champ de bataille en utilisant des mercenaires et des fanatiques pour défendre leur programme - bloquer et assiéger la Russie sur le flanc ouest et assurer l'expansion de l'OTAN à l'est en dépit des accords de Minsk.

Environ 300 de ces terroristes sont des ressortissants syriens des campagnes d'Idlib et d'Alep, 150 sont des ressortissants belges, français, chinois (ouïgours), marocains, tunisiens, tchétchènes et britanniques.

Les combattants ont apparemment reçu l'assurance que leurs familles seraient autorisées à poursuivre leur route et à s'installer en Ukraine. Il convient de noter que l'influence sioniste en Ukraine occidentale et en particulier à Kiev consiste en un vaste réseau de projets militaires, de renseignements et idéologique s.

Cela signifie-t-il qu'ils recevaient un revenu plus qu'acceptable en Syrie ? Il est bien connu qu'Al-Qaïda et ses affiliés profitent financièrement de la sale guerre contre la Syrie.

Des sources à Idlib ont ajouté que ces combattants étrangers sont des vétérans de la guerre contre la Syrie menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, financée par le Qatar, la Turquie et l'Arabie saoudite.

des combattants de haut rang du groupe terroriste Hayat Tahrir-Al-Sham (version rebaptisée de Jabhat Al Nusra alias Al-Qaïda) ont tenu un certain nombre de réunions avec des dirigeants du groupe du Parti islamique du Turkestan et des groupes Ansar Al Tawhid et Hurras Al Din, et sont convenus d'autoriser un certain nombre de leurs combattants à entrer en Ukraine via la Turquie".

On March 16 the leader of HTS (Al-Qaeda in #Syria ) Abu Jaber thanked the #WhiteHelmets & called them the "hidden soldiers of the revolution" pic.twitter.com/1ac8M8xb5d

Toute la Russie "bombarde les hôpitaux, les écoles, les infrastructures civiles" est un slogan déroulé, comme toujours sans le contexte important qu'Al-Qaïda inc. occupe les écoles et les hôpitaux. Ces bâtiments sont convertis en quartiers généraux militaires , en usines et en entrepôts de munitions, en tribunaux de la charia, en prisons, en chambres de torture et en centres de détention, comme j'en ai été personnellement témoin à Alep, dans la Ghouta orientale et dans le sud d'Idlib - veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à Odysee pour obtenir de multiples témoignages civils enregistrés.

Rogin reprend à son compte les récits des médias étatsuniens et britanniques sur la participation de la Russie à la guerre en Syrie contre les forces terroristes parrainées, encouragées et armées par la coalition occidentale dirigée par les États-Unis.

WHITE HELMETS STEAL & LOOT HOUSES, TERRORIST LEADERS AMONG THEM I interviewed Ahmad Aldayh in May 2017, in his shop in East Aleppo. He had been held prisoner by Jabhat al Shamiya brigade [affiliated with Nusra Front / LES CASQUES BLANCS VOLENT ET PILLENT LES MAISONS, LES CHEFS TERRORISTES PARMI EUX. J'ai interviewé Ahmad Aldayh en mai 2017, dans sa boutique à Alep-Est. Il avait été retenu prisonnier par la brigade Jabhat al Shamiya [affiliée au Front Nusra].

La "force entièrement volontaire", où chaque "volontaire" est payé 150 dollars par mois pour les membres les plus juniors (rappelons que le salaire d'un soldat de l'armée arabe syrienne est de 20 dollars), affirme avoir sauvé plus de 100 000 civils, une affirmation rendue ridicule par son propre manque de documentation. Il est intéressant de noter que Rogin utilise le terme "force" qui représente plus précisément les membres armés des groupes de Casques Blancs ayant des liens étroits avec Al Qaeda.

Le génocide bien réel qui se poursuit depuis huit ans dans le Donbass a été "effacé" tout comme les agences de l'hégémonie occidentale et les médias alignés ont fait disparaître les atrocités commises contre le peuple syrien par les groupes terroristes en Syrie et les pogroms de nettoyage ethnique menés par ces soi-disant " rebelles modérés ".

En fait, Khan a imposé une fausse équivalence à ce qui a clairement été une tentative de nettoyage ethnique de l'opposition à l'influence de l'OTAN en Ukraine et le soutien de l'OTAN aux éléments d'extrême droite et néo-nazis dans les forces de sécurité et les institutions politiques ukrainiennes.

Karim Khan , qui a été élu procureur de la CPI en 2021, est un avocat britannique et conseiller de la reine. Selon le Guardian, le "prédécesseur de Khan en tant que procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé en 2020 qu'il y avait suffisamment de preuves du conflit dans l'est de l'Ukraine et en Crimée pour lancer une enquête, mais les juges de la CPI n'ont pas donné leur approbation". Khan a examiné le dossier et a conclu que :

La CPI a-t-elle engagé des poursuites contre la destruction des infrastructures civiles syriennes par les alliés britanniques et étatsuniens, l'occupation étatsunienne des champs de pétrole syriens, l'incendie des champs de blé et d'orge syriens , la privation d'eau de millions de civils dans le nord-ouest de la Syrie et les sanctions économiques unilatérales paralysantes ?

James Le Mesurier might also have been worried that despite the White Helmets' headline claim of over 115,000 lives saved they had documented only 625 to end Oct '19, of which only 88 are supported by plausible video evidence, of which only 9 are named of which 3 have surnames.

Raed Saleh, désormais connu comme le "président" des Casques blancs et ayant lui-même des liens avec des terroristes, a fait la déclaration suivante dans une interview avec Rogin :

"Nous sommes ici pour aider nos frères et sœurs ukrainiens de toutes les manières possibles", m'a dit Raed Al Saleh, le chef des Casques blancs, dans une interview. L'objectif de Poutine est de briser la volonté de la population civile, a-t-il dit, et il n'y a pas de limites à la sauvagerie de ses troupes. "Les militaires russes n'ont aucun principe. Ils ne respectent aucun droit de l'homme. Ils n'ont aucune norme ou éthique", a déclaré Saleh. "Les Ukrainiens sont confrontés à la machine à tuer la plus féroce, la plus contraire à l'éthique et la plus criminelle qui existe dans le monde aujourd'hui, à laquelle nous sommes confrontés depuis sept ans."



"Il n'y a pas de limites à la sauvagerie des troupes [russes]", dit Saleh à Rogin. Pour un compte rendu plus réservé et plus précis de la campagne militaire russe en Syrie, je recommande "Operation Alep" de Tim Ripley, collaborateur du Sunday Times et journaliste spécialisé dans la défense.

Bien qu'ils soient prétendument chargés de documenter les crimes de guerre en Syrie, les Casques blancs n'ont pas une seule trace des atrocités et des crimes commis par les groupes armés terroristes, notamment l'Etat islamique (EI) et le Front Al Nosra (Al-Qaïda). Ils sont intégrés à ces groupes terroristes et n'ont pourtant pas été témoins d'un seul crime de guerre ?

Ces atrocités comprennent le ciblage régulier d'enfants, d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures civiles dans la ville chrétienne syrienne d'Al Sqeilbiyyeh, au nord de Hama.

Lors de ces attaques, les Casques blancs ont partagé un quartier général souterrain avec Al-Qaïda à Qalaat Al Madiq, à moins d'un kilomètre de la ville chrétienne qui a été menacée d'extinction pendant sept ans avant la libération des zones environnantes par l'Armée arabe syrienne et les forces russes au début de 2019.

Les Casques blancs seraient en train de préparer une série de vidéos pour apprendre aux civils ukrainiens à manipuler les roquettes non explosées, à évacuer un bâtiment attaqué.

Je suppose qu'il s'agira d'une compilation habile de leurs meilleures opérations, peut-être tirée de la promo oscarisée qui a été produite en Turquie, et non en Syrie ? Les Casques blancs sont même "prêts à envoyer du personnel".

Peut-être se baseront-ils dans les hôpitaux de campagne financés par les sionistes qui se développent en Ukraine.