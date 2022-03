Les combattants étrangers ukrainiens se moquent du Boogaloo Boy étatsunien qui s'est enfui lorsqu'il a réalisé qu'il allait devoir combattre les Russes à Kiev avec le kit qu'on lui avait donné et s'est plaint d'avoir été attiré dans un "piège" (Daily Mail)

Les combattants étrangers ukrainiens se moquent du Boogaloo Boy étatsunien qui s'est enfui lorsqu'il a réalisé qu'il allait devoir combattre les Russes à Kiev avec le kit qu'on lui avait donné et s'est plaint d'avoir été attiré dans un "piège".

Article originel : Ukraine's foreign fighters ridicule American Boogaloo Boy who RAN AWAY when he realised he'd actually have to fight Russians in Kyiv with the kit he was given and complained he'd been lured into 'trap'

Daily Mail, 18.03.22