Les conséquences imprévues de la réponse de l’Occident à l’invasion de la Russie (Daily Sceptic)

Les conséquences imprévues de la réponse de l’Occident à l’invasion de la Russie

Article originel : The Unintended Consequences of the West’s Response to Russia’s Invasion

Par Noah Carl

Daily Sceptic, 5.03.22

---

Note de SLT : un passage que nous relevons mis en caractère gras dans le texte : " Un autre problème est l’incohérence de la politique occidentale. Pourquoi soutenons-nous d’une main la campagne de bombardement saoudienne au Yémen, alors que de l’autre, nous cherchons à paralyser l’économie de la Russie? Il y a déjà des preuves que la couverture médiatique occidentale est perçue comme raciste – que nous nous soucions moins des décès au Moyen-Orient parce que les gens là-bas ne nous ressemblent pas."

Lire aussi : - Larmes pour l'Ukraine, sanctions pour la Russie, bâillements pour le Yémen, armes pour les Saoudiens : Le double standard grotesque de l'Occident (MintPress News)

En ce qui nous concerne, notre approche aurait été tout basiquement lors des négociations diplomatiques avant-guerre : de faire respecter les accords de Minsk en Ukraine, d'accepter de lutter contre les milices néo-nazies armées en Ukraine, de refuser ouvertement dans le cadre d'un accord de politique internationale l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et son accès à des armes nucléaires, de reconnaître les régions du Donbass comme russophones et indépendantes ce qui n'aurait fait que reconnaître une situation de fait. Qui sait si Poutine aurait alors envahi l'Ukraine ? Enfin, la décision de l'UE de censurer les médias russes a permis aux autorités russes après-coup de légitimer leurs radicalités contre les médias jugés subversifs. Une logique de camp et d'affrontement, voilà le monde dans lequel nous sommes entrés.

---

L'Occident a répondu à l'invasion de l'Ukraine par la Russie de trois manières principales : en déversant des armes en Ukraine pour renforcer la défense du pays ; en imposant de lourdes sanctions à la Russie pour paralyser son économie ; et en "annulant" essentiellement la Russie en fermant ses médias étrangers, en censurant ses exportations culturelles et en interdisant à ses athlètes de participer aux compétitions internationales. L'espoir semble être que l'une des trois choses suivantes se produise : les Russes seront vaincus ou forcés de se retirer ; Poutine sera renversé par un coup d'État ou un soulèvement populaire ; ou il sera amené à la table des négociations et contraint d'accepter des conditions très défavorables à la Russie. Si cette stratégie peut fonctionner, je n'ai pas encore lu de défense convaincante de celle-ci. En fait, cette stratégie pourrait avoir un certain nombre d'effets négatifs de second ordre - c'est-à-dire des conséquences involontaires - qui n'ont pas été correctement étudiés. Comme plusieurs personnes l'ont fait remarquer, la réponse de l'Occident semble avoir été improvisée au milieu d'une tempête d'indignation sur les médias sociaux, au lieu d'être soigneusement conçue après avoir envisagé toutes les éventualités possibles. Un commentateur de Substack a fait remarquer : Tout comme la COVID-19 est la première pandémie de l'ère de Twitter, l'invasion de l'Ukraine est, dans un certain sens, la première guerre de l'ère de Twitter. Au fur et à mesure qu'elle se déroule, nous observons de nombreux parallèles troublants avec les événements du début de 2020. Les gens normalisent rapidement des idées autrefois marginales, comme une zone d'exclusion aérienne imposée par l'OTAN, un conflit direct entre les États-Unis et la Russie, un changement de régime à Moscou et même, chose incroyable, l'utilisation d'armes nucléaires. Tout comme avec la Covid, nous assistons à l'abandon rapide de politiques occidentales de longue date. Les volte-face du jour au lendemain sur les dépenses de défense de l'Allemagne et sur SWIFT sont comme le renversement des politiques de santé publique conventionnelles sur le masquage, le confinement, etc.

Abordons chacun des aspects de la réponse occidentale à tour de rôle. Verser les armes en Ukraine pourrait précipiter une défaite russe. Mais cela pourrait tout aussi bien prolonger le conflit, entraînant beaucoup plus de morts ukrainiens. La guerre civile syrienne dure depuis plus de dix ans et a fait plus de 400000 morts, en partie grâce à l’armement extérieur des groupes rebelles.



S’il y a de bonnes chances que les Ukrainiens puissent gagner, il est logique de leur fournir des armes. Mais s’ils sont peu susceptibles de l’emporter, pourquoi voudrions-nous prolonger le conflit?



Une réponse possible est de dissuader le prochain dirigeant autocratique de lancer une invasion similaire. Mais dans quelle mesure la fourniture d’armes est-elle dissuasive, surtout si la Russie finit par gagner? Maintenant, entrer en guerre du côté de l’Ukraine – cela aurait un effet dissuasif, mais c’est quelque chose que l’Occident n’est pas disposé à faire (pour des raisons évidentes).



Pourquoi ne pas imposer de lourdes sanctions à la Russie pour paralyser son économie? Cela pourrait provoquer un coup d’État de palais ou un soulèvement populaire, conduisant à la chute de Poutine. Mais alors ? Celui qui l’a remplacé pourrait être aussi belliqueux qu’il l’est – ou plus encore – le président de la Russie est peu susceptible d’être supplanté par un démocrate à l’esprit libéral.



Et il y a un résultat potentiellement bien pire que le renversement et le remplacement de Poutine. Son éviction pourrait laisser un vide de pouvoir, avec différentes factions se démenant pour prendre le contrôle de l’appareil d’État. Alors que le calme pourrait bientôt être rétabli, et si ce n’était pas le cas ? Nous ne voulons pas l’anarchie ou la guerre civile dans le pays armé de milliers d’armes nucléaires.



Une autre possibilité est que des sanctions écrasantes amènent Poutine à la table des négociations, où il accepte des conditions très défavorables à la Russie. Et cela pourrait fonctionner – un jour. Mais plutôt que de simplement céder, Poutine pourrait riposter avec ses propres sanctions. Et cela pourrait être très dommageable. Une leçon d’économie est que les deux parties sont perdantes d’une guerre commerciale.



Vous pourriez dire qu’il vaut la peine de stopper l’invasion de Poutine. Mais que se passe-t-il si les sanctions n’arrêtent pas l’invasion de Poutine? Alors nous avons simplement écrasé l’économie de la Russie, et dans une moindre mesure ceux de l’Occident, sans gain matériel. (Pendant ce temps, l’économie de la Chine continuera de croître à un rythme soutenu.)



De plus, les sanctions imposées à la Russie pourraient avoir des conséquences imprévues à long terme. Une mesure sans précédent que nous avons prise est de geler les actifs étrangers détenus par la banque centrale russe, tout en coupant l’accès au système de paiement SWIFT. Il ne fait aucun doute que cela nuit à la Russie à court terme, et probablement aussi à moyen terme.



Mais comment cela influera-t-il sur les décisions des autres pays d’investir dans l’avenir? Ne se méfieront-ils pas davantage de mettre de l’argent dans l’Ouest, sachant que leurs avoirs pourraient être gelés à tout moment? Il est vrai que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. Mais ces effets en aval ne devraient pas être écartés.



Un autre problème est l’incohérence de la politique occidentale. Pourquoi soutenons-nous d’une main la campagne de bombardement saoudienne au Yémen, alors que de l’autre, nous cherchons à paralyser l’économie de la Russie? Il y a déjà des preuves que la couverture médiatique occidentale est perçue comme raciste – que nous nous soucions moins des décès au Moyen-Orient parce que les gens là-bas ne nous ressemblent pas.



Enfin, en doublant les politiques qui nous ont amenés ici au départ, nous ne faisons que pousser la Russie dans les bras de la Chine. Vous pourriez dire que c’est un prix que nous devons payer pour punir l’agression de la Russie, et vous avez peut-être raison. Mais rappelez-vous que la Russie est une puissance en déclin, alors que la Chine est le seul « concurrent pair » de l’Occident.

Que devrions-nous faire à la place ? Bien que je ne prétende pas avoir toutes les réponses, une chose que nous aurions pu essayer est d’offrir des concessions conditionnelles au début de la guerre.



Dès que les chars de Poutine ont traversé la frontière, pourquoi n’avons-nous pas suggéré d’exclure l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et de reconnaître les trois régions séparatistes, à condition que la Russie retire immédiatement ses forces. Alors nous récompenserions l’agression de la Russie », répond-on. Et je suppose que c’est vrai.



Mais si le choix est entre « récompenser l’agression de la Russie » et regarder beaucoup de gens se faire massacrer dans une guerre, peut-être que le premier est le moindre mal – d’autant plus que le résultat géopolitique ultime pourrait être le même dans les deux cas (c’est-à-dire que la Russie contrôle certaines parties de l’Ukraine).



Il est possible que ce plan ait été mort à l’arrivée. Poutine aurait pu simplement nous repousser et poursuivre son invasion. Mais le fait qu’on n’en ait même pas tenu compte n’inspire pas confiance à nos dirigeants, qui semblent plus soucieux d’avoir l’air « dur » que d’empêcher l’effusion de sang.



À tout le moins, ils pourraient expliquer ce que vise leur politique actuelle, et pourquoi les divers risques que j’ai soulignés peuvent être ignorés en toute sécurité.