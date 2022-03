Les dirigeants saoudiens et émiratis refusent les appels de Biden pendant la crise ukrainienne. Les monarchies du golfe Persique ont fait savoir qu'elles ne contribueraient pas à atténuer la flambée des prix du pétrole si Washington ne les soutenait pas dans leur guerre au Yémen

Les dirigeants saoudiens et émiratis refusent les appels avec Biden pendant la crise ukrainienne Article originel : Saudi, Emirati Leaders Decline Calls With Biden During Ukraine Crisis Par Dion Nissenbaum, Stephen Kalin et David S. Cloud Wall Street Journal, 8.03.22

Les monarchies du golfe Persique ont fait savoir qu'elles ne contribueraient pas à atténuer la flambée des prix du pétrole si Washington ne les soutenait pas au Yémen et ailleurs.





La Maison-Blanche a tenté sans succès d'organiser des appels entre le président Biden et les dirigeants de facto de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, alors que les États-Unis s'efforçaient d'obtenir un soutien international pour l'Ukraine et de contenir une flambée des prix du pétrole, ont déclaré des responsables du Moyen-Orient et des États-Unis.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le cheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan des Émirats arabes unis ont tous deux décliné les demandes étatsuniennes de parler à M. Biden au cours des dernières semaines, ont indiqué les responsables, alors que les responsables saoudiens et émiratis sont devenus plus virulents ces dernières semaines dans leurs critiques de la politique étatsunienne dans le Golfe.

"On s'attendait à un appel téléphonique, mais il n'a pas eu lieu", a déclaré un responsable étatsunien au sujet de la discussion prévue entre le prince saoudien Mohammed et Biden. "Cela faisait partie de l'ouverture du robinet [du pétrole saoudien]".



Biden s'est effectivement entretenu avec le père du prince Mohammed, le roi Salman, âgé de 86 ans, le 9 février, et les deux hommes ont réaffirmé le partenariat de longue date entre leurs pays. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré que l'appel entre Biden et le cheikh Mohammed serait reprogrammé.

Les Saoudiens ont fait savoir que leurs relations avec Washington s'étaient détériorées sous l'administration Biden et qu'ils souhaitaient davantage de soutien pour leur intervention dans la guerre civile au Yémen, de l'aide pour leur propre programme nucléaire civil alors que celui de l'Iran progresse, et une immunité juridique pour le prince Mohammed aux États-Unis, selon des responsables saoudiens. Le prince héritier fait face à de multiples poursuites judiciaires aux États-Unis, notamment pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018....

