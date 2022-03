Les États-Unis et l'OTAN sont en proie à un désir de mort démoniaque et le monde entier est menacé (Off Guardian)

Les États-Unis et l'OTAN sont en proie à un désir de mort démoniaque et le monde entier est menacé.

Article originel : US/NATO is in the Grip of a Daemonic Death-Wish & the Entire World is Threatened

Par Edward Curtin

Off Guardian, 1.03.22

Je ne veux pas paraître hyperbolique, mais je commence à conclure que les fous du nucléaire qui dirigent la nouvelle guerre froide que les États-Unis et l'OTAN ont déclenchée il y a plusieurs décennies ont envie de déclencher une guerre nucléaire avec la Russie. Leur hypocrisie et leur soif nihiliste de mort et de destruction sont si extrêmes qu'elles me laissent perplexe. Ils accusent la Russie d'avoir déclenché une nouvelle guerre froide alors qu'ils l'ont fait il y a des décennies et qu'ils n'ont cessé de repousser les limites depuis lors. Maintenant, ils font semblant d'être choqués que la Russie, après de nombreuses années de patience, ait riposté en Ukraine. En 2017, Oliver Stone a publié ses entretiens en quatre parties avec le président russe Vladimir Poutine. Les interviews de Poutine ont été réalisées entre 2015, l'année qui a suivi le coup d'État des États-Unis en Ukraine, qui a installé des nazis au pouvoir dans ce pays limitrophe de la Russie, et 2017. Stone a bien sûr été critiqué pour avoir osé poser respectueusement des questions et reçu des réponses du dirigeant russe que les médias étatsuniens ont toujours présenté, comme tous les croquemitaines mythiques, comme le nouvel Hitler désireux de conquérir le monde, alors que ce sont les États-Unis, et non la Russie, qui possèdent plus de 750 bases militaires dans le monde et qui ont attaqué l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie - la liste est sans fin. Dans ses interviews de Poutine, Oliver Stone, un homme de vérité et d'honneur, laisse les téléspectateurs entrevoir le vrai Vladimir Poutine et les sujets qui le concernent en tant que dirigeant de la Russie. En 2018, j'ai écrit à propos de ces interviews :

...il [Poutine] présente des points factuels qui devraient sonner haut et fort pour quiconque connaît les faits. que les États-Unis ont besoin d'un ennemi extérieur ("Je le sais, je le sens").

Les États-Unis ont fomenté le coup d'État en Ukraine, à la frontière de la Russie.

les États-Unis ont encerclé la Russie avec des troupes et des bases des États-Unis et de l'OTAN armées de missiles antibalistiques qui peuvent, comme Poutine le dit à juste titre à Stone, être convertis en quelques heures en missiles nucléaires offensifs réguliers visant la Russie. Il s'agit d'une déclaration factuelle et véridique qui devrait susciter l'horreur de toute personne impartiale. Si la Russie disposait de tels missiles encerclant les États-Unis depuis Cuba, le Mexique et le Canada, quel Etatsunien trouverait cela tolérable ? Que diraient CNN et le New York Times ? Pourtant, ces mêmes personnes sont incapables de voir la légitimité de la position de la Russie, et ont recours à des injures et à une rhétorique illogique. La Russie est entourée de troupes et de missiles des États-Unis et de l'OTAN et pourtant, c'est elle qui est l'agresseur.

Au cours des années qui ont suivi ces entretiens, les États-Unis et l'OTAN n'ont cessé de resserrer l'étau autour de la Russie, notamment en alimentant les attaques ukrainiennes dans le Donbass, tuant des milliers de personnes, tout en plaidant l'innocence et en n'attendant aucune réponse. Maintenant, la réponse est arrivée. Bien que je ne dispose pas d'informations privilégiées, j'ai le sentiment que l'empire occidental prévoit/initie des contre-mesures bien plus extrêmes que les sanctions économiques très médiatisées. S'il est vrai, comme l'ont souligné de nombreux commentateurs tels que Ray McGovern et Pepe Escobar, qu'un changement de paradigme est en cours et que les tyrans autrefois dominants des États-Unis et de l'OTAN doivent désormais faire face à l'alliance sino-russe qui a inauguré un changement spectaculaire, il n'en reste pas moins que, comme au cours des dernières décennies, les soi-disant dirigeants des États-Unis sont une bande de crétins animés par des démons inextinguibles.

Comme le dit McGovern : Pourtant, des indications troublantes émanant de la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nuland, d'Antony Blinken et de Jake Sullivan montrent que les "pigeons" de l'administration (copyright leader nord-coréen Kim Jong Un) dans le marais de Washington n'ont toujours pas compris. Je crains qu'ils ne comprennent pas et ne comprendront jamais. C'est ce qui m'effraie. Même s'il semble contre-intuitif et totalement irrationnel que ces gens envisagent d'utiliser une arme nucléaire dans la situation actuelle, je n'en suis pas si sûr.

Ils ont manifestement poussé la Russie à n'avoir d'autre choix que d'attaquer l'Ukraine, et maintenant qu'ils ont atteint cet objectif, il me semble qu'ils vont faire monter les enchères. La diplomatie n'est pas leur voie, la violence l'est. Pepe Escobar vient d'écrire : Voilà ce qui se passe quand une bande de hyènes, de chacals et de petits rongeurs en haillons donne un coup à l'Ours : un nouvel ordre géopolitique naît à une vitesse vertigineuse. D'une réunion dramatique du Conseil de sécurité russe à une leçon d'histoire de l'ONU donnée par le président russe Vladimir Poutine et à la naissance subséquente des bébés jumeaux* - les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk - jusqu'à l'appel lancé par les républiques séparatistes à Poutine pour qu'il intervienne militairement afin d'expulser du Donbass les forces ukrainiennes de bombardement et de pilonnage soutenues par l'OTAN, ce fut un processus sans faille, exécuté à la vitesse de la lumière. La goutte d'eau (nucléaire) qui a (presque) fait déborder le vase de l'ours - et l'a forcé à bondir - a été le comédien/président ukrainien Volodymy Zelensky, de retour de la conférence de Munich sur la sécurité, marquée par la russophobie, où il a été acclamé comme un messie, qui a déclaré que le mémorandum de Budapest de 1994 devait être révisé et que l'Ukraine devait être dotée d'armes nucléaires**. *Note de SLT : Traduction en français de l'article : La naissance des bébés jumeaux : le revirement stratégique de la Russie rend l'OTANistan fou (SCF) **Note de SLT : Lire à ce sujet : Le président Zelensky suggère que l'Ukraine pourrait se doter d'armes nucléaires pour contrer la Russie, Poutine répond (Daily Wire)

Comme d'habitude, son analyse est correcte, mais il se peut qu'elle ne saisisse pas la nature indicible de la folie qui anime les desperados. Si les responsables de la politique étrangère étatsunienne estiment qu'un nouvel ordre géopolitique est en train de naître "à une vitesse vertigineuse" à la suite de l'entrée de la Russie en Ukraine, ils sont capables d'actes extrêmes. Et ils ont tous les grands médias occidentaux derrière eux, qui aboient leur propagande non-stop. Nous nous dirigeons inexorablement vers une guerre mondiale qui deviendra nucléaire si un mouvement international ne se met pas rapidement en place pour l'arrêter. La plupart des gens déplorent l'idée d'une telle guerre pour mettre fin à toutes les guerres, mais refusent d'analyser les facteurs qui y conduisent. Cela semble tellement inimaginable, mais cela se passe étape par étape, et de nombreuses étapes ont déjà été franchies et d'autres le seront bientôt. C'est tellement évident que la plupart ne peuvent pas le voir, ou ne veulent pas le voir. Les grands médias d'entreprise font clairement partie de la poursuite de l'opération Mockingbird de la CIA, et ceux qui comptent encore sur eux pour connaître la vérité sont hors d'atteinte. Nous devons utiliser tous les moyens alternatifs pour tirer la sonnette d'alarme et nous assurer que le cauchemar ultime ne se produise jamais. L'hyperbole est peut-être le seul moyen d'y parvenir, car elle est peut-être plus proche de la vérité que nous ne voulons le croire.

