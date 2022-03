Les services de renseignement turcs ont rencontré le chef de HTS Al-Julani pour s'accorder sur le transfert de militants syriens vers l'Ukraine (SF)

Les services de renseignement turcs ont rencontré le chef de HTS Al-Julani pour s'accorder sur le transfert de militants syriens vers l'Ukraine

Article originel : Turkish Intelligence Met With HTS Leader Al-Julani To Agree On Transfer Of Syrian Militants To Ukraine

SF, 8.03.22

Note de SLT : les forces atlantistes accusent la Russie de transférer des combattants syriens pro-Assad en Ukraine tandis que les forces russes et pro-russes accusent les djihadistes syriens d'Al Qaïda et de l'EI d'être recrutés par l'Ukraine et l''OTAN pour combattre les Russes en Ukraines. Les deux allégations sont sans doutes vraies. Mais il est vrai que l'alliance entre néo-nazis du bataillon d'Azov et du Secteur droit avec les islamistes d'Al Qaïda fait un curieux mélange que seul l'OTAN pouvait réaliser compte tenu de ses actions antérieures en Syrie, en Libye, au Yémen et maintenant en Ukraine.

Écrit par Khaled Iskef Hier soir, une réunion a eu lieu entre des officiers de renseignement turcs et le chef de l'organisation "Front Al-Nusra", qui est classée sur la liste du terrorisme international, "Abu Muhammad al-Jolani", dans laquelle ils ont parlé de l'accélération du processus de transfert des militants pour combattre en "Ukraine". Le conseiller du Centre de réconciliation syro-russe, le professeur Fadi Ismail, a expliqué que la réunion s'est tenue près du passage de "Deir Ballout", qui sépare les campagnes d'Alep et d'Idlib, et a été suivie par des officiers des services de renseignement turcs, au cours de laquelle "Al-Julani" a demandé d'accélérer le processus de transfert, en particulier en ce qui concerne les militants de l'"Armée nationale" en particulier, qui sont situés dans les zones du nord d'Alep, et qui ont de graves différences avec le "Front al-Nusra". Il a également déclaré que l'objectif de la demande d'al-Julani d'accélérer le transfert de l'"Armée nationale" vers l'Ukraine, se résume aux efforts d'"Al-Nusra" et de la Turquie pour se débarrasser des militants indésirables dans le nord d'Alep, et affaiblir l'influence et la force de l'Armée nationale, et ainsi faciliter pour "Al-Nusra" le contrôle des zones de la campagne nord d'Alep et leur annexion à leurs zones d'influence à Idlib. Il y a quelques jours, les forces turques ont commencé à recruter les militants des factions qu'elles soutiennent pour les envoyer combattre en Ukraine contre les forces russes, lorsque les autorités turques ont donné l'ordre aux chefs de factions de préparer des listes de noms de militants qui seront transférés dans le premier lot et d'ouvrir l'enregistrement pour ceux qui souhaitent combattre en Ukraine. Comme dans le cas du conflit libyen et de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les services de renseignement turcs ont proposé des tentations financières pour attirer les militants, leur promettant des salaires mensuels allant jusqu'à /6000/ mille dollars. Ainsi, les bureaux, qui ont été ouverts par plusieurs factions, ont commencé à recevoir les militants à un moment où Ankara n'a pas encore informé les dirigeants des factions de l'heure du début du transfert des lots de militants.