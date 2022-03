Les transferts d'armes sans précédent des États-Unis et de l'OTAN vers l'Ukraine pourraient prolonger la guerre (The Intercept)

Les transferts d'armes sans précédent des États-Unis et de l'OTAN vers l'Ukraine pourraient prolonger la guerre Article originel : U.S. and NATO’s Unprecedented Weapons Transfers to Ukraine Could Prolong the War Par Jeremy Scahill The Intercept, 10.03.22

Les nations occidentales doivent se demander si la ligne de conduite actuelle est plus ou moins susceptible de contribuer à mettre fin à l'horrible violence imposée à la population civile de l'Ukraine.



Les États-Unis, premier vendeur d'armes au monde, sont à la tête d'un effort des pays de l'OTAN visant à augmenter considérablement le flux d'armes vers le gouvernement assiégé de Kiev. Alors que l'administration Biden s'est opposée aux appels en faveur d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, ce qui pourrait entraîner une guerre chaude ouverte entre les principales puissances nucléaires, les transferts d'armes représentent une escalade significative de l'implication occidentale.

Malgré les efforts considérables déployés ces dernières semaines par les gouvernements de l'OTAN et de nombreux grands médias pour minimiser ou exciser le rôle pertinent joué par les puissances occidentales au cours des années qui ont précédé l'invasion brutale de la Russie, l'Ukraine fait l'objet d'une guerre par procuration soutenue entre Moscou et Washington depuis une décennie. À moins que l'issue souhaitée ne soit une guerre totale entre la Russie et le bloc États-Unis-OTAN, les nations occidentales - en particulier les États-Unis - doivent se demander si la ligne de conduite actuelle est plus ou moins susceptible de faciliter la fin de l'horrible violence imposée à la population civile ukrainienne.

Tout au long de ses deux mandats, l'administration Obama a résisté à l'idée de fournir une assistance meurtrière à l'Ukraine, craignant qu'un tel geste de la part des États-Unis ne provoque le président russe Vladimir Poutine. Même après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le président Barack Obama a maintenu cette position, bien que son administration ait fourni une série d'autres formes d'aide non létale à l'Ukraine dans le domaine militaire et du renseignement, y compris des formations. Cette posture a changé sous le président Donald Trump, et Washington a commencé un flux relativement modeste de livraisons d'armes. En dépit de la tentative de Trump de cajoler l'Ukraine pour qu'elle s'implique dans sa bataille électorale avec Joe Biden, le soutien militaire américain à Kiev n'a cessé d'augmenter.

Avant même l'invasion de la Russie, l'administration Biden avait entamé un processus d'augmentation de l'aide létale. Au cours de sa première année de mandat, Biden a approuvé une aide militaire à l'Ukraine supérieure - quelque 650 millions de dollars - à celle que les États-Unis avaient jamais fournie. Le 26 février, à la suite de l'invasion de Poutine, les garde-fous ont été levés : un paquet d'armes supplémentaire "sans précédent" de 350 millions de dollars a été adopté. Il existe désormais un large soutien bipartite à Washington en faveur d'un effort immédiat et agressif de 13,5 milliards de dollars pour expédier des armes américaines et d'autres formes d'assistance, y compris l'aide humanitaire, à l'Ukraine. Le paquet couvrira également le coût des déploiements supplémentaires de ressources militaires et de troupes américaines dans la région. Historiquement, les livraisons d'armes à l'Ukraine ont pris des mois pour être mises en œuvre. Maintenant, elles se font en quelques jours...