Mélenchon dénonce le deux poids deux mesures de la politique française en Ukraine et au Yémen

Ce mercredi 9.03.22, lors d'un meeting de campagne rapporté par le Soir info de CNews, à 21h05, le candidat de l'Union populaire à la présidentielle, Mélenchon, s'est offusqué de l'inefficacité et de l'absurdité des sanctions économiques contre la Russie dans le conflit en Ukraine tout en dénonçant une politique du deux poids deux mesures notamment à propos du Yémen :



"...Pourquoi n'y-t-il eu jamais la moindre sanction contre le pétrole saoudien quand les Saoudiens ont attaqué le Yémen et pas une fois, cela dure depuis un an et demi, euh deux ans. Et l'ONU parle de la plus grande catastrophe humaine contemporaine...."



Mélenchon ne connaît sans doute pas bien ses classiques, faute probablement d'absence d'infos dans les médias généralistes sur la guerre au Yémen ou bien en raison de son peu d'intérêt réel pour le sujet, car la guerre au Yémen menée par l'Arabie soudiite et les EAU a commencé il y a 7 ans en 2015 et effectivement la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne loin d'imposer des sanctions comme en Ukraine soutiennent économiquement et militairement les agresseurs saoudiens et émiratis comme ils le font avec l'agressé ukrainien. Et comme le dit bien Mélenchon, il s'agit de la plus grande catastrophe humanitaire et nous rajouterions d'un génocide à ciel ouvert contre le peuple yéménite passé sous silence par des médias complices et de parti-pris pour ne pas dire racistes.



