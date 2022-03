Ne croyez pas la fausse autopsie des médias, la "pandémie" n'était PAS une erreur (Off Guardian)

Ne croyez pas la fausse autopsie des médias, la "pandémie" n'était PAS une erreur Article originel : Don’t believe the media’s fake post-mortem, the “pandemic” was NOT a mistake Kit Knightly Off Guardian, 7.03.22

Alors que les médias grand public mettent fin au récit de la pandémie et passent en mode guerre, il reste encore du temps pour une dernière autopsie - l'autopsie médiatique de la pandémie elle-même.

Et, dans un bel élan d'ironie poétique, l'autopsie de la Covid sera inexacte et adaptée à une conclusion courue d'avance.

Cette semaine, le groupe britannique SAGE a interrompu ses réunions mensuelles régulières, tout en admettant que ses prédictions étaient "en désaccord avec la réalité".

Les médias discutent des "mauvaises données" qui ont été utilisées pour construire les modèles de l'Imperial College qui ont appelé à un confinement.

Un article du Telegraph cite le professeur Mark Woolhouse, qui affirme dans son récent livre que "les confinements ont eu étonnamment peu d'effet" et que "quiconque a soutenu le confinement sur la base du chiffre d'un demi-million a été trompé", mais il rejette la faute sur l'incompétence, jamais sur la malveillance.

Tout cela fait encore partie de l'histoire. Le nombrilisme post-événement. Nous l'avons déjà vu auparavant.

Ils ont dit que le 11 septembre était le résultat d'un "manque d'imagination".

La guerre en Irak était soi-disant le résultat de "mauvais renseignements".

Deux mensonges flagrants et prouvables. Une arrière-garde protectrice pour le récit de l'establishment.

L'agonie sur les "erreurs" et la promesse de "faire mieux la prochaine fois" font toujours partie du théâtre, renforçant l'histoire fausse contre une réalité plus brutale - "Covid", comme on nous l'a vendu, n'a jamais vraiment existé.

La pandémie n'était pas organique. Les confinements n'étaient pas le résultat de la panique.

Nous avons tous pris connaissance des faits. Les données ont été truquées, les tests étaient inutiles, les statistiques artificiellement gonflées, et de nombreux décès ont été intentionnellement causés par une négligence médicale institutionnalisée. Les hôpitaux ont reçu des primes de financement en guise de paiement.

Rien de tout cela n'avait à voir avec de mauvaises données, ou des modèles pessimistes. Ils l'ont fait exprès, tout ça.

Chaque vie perdue, chaque entreprise détruite, chaque centime gaspillé, chaque enfant traumatisé. Chaque moment d'anxiété et de peur - chacun d'entre eux - était entièrement intentionnel.

Ils ont ruiné des vies, des pays et l'économie mondiale dans le cadre d'une politique délibérée s'appuyant sur un vaste réseau de mensonges, et le dernier acte de la tromperie sera de prétendre qu'il s'agissait d'une "erreur".

Pendant ce temps, le même programme qui se cachait derrière cette "erreur" - pauvreté de masse, pénuries alimentaires et énergétiques, censure et contrôle social - se rapproche de plus en plus sous une nouvelle forme : la guerre.

C'est toujours la même chose, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce dont ils prétendent se soucier, ce qu'ils veulent réellement ne change jamais.

La "Covid" a coûté quelque chose à chacun d'entre nous - sécurité, argent, confiance, santé, amis, famille - mais elle nous a aussi donné quelque chose - un coup d'œil derrière le rideau. Dans son ambition, l'establishment a exposé son vrai visage.

Ils pensent que s'ils cessent de parler de la "grande réinitialisation", de la "nouvelle normalité" ou de "reconstruire en mieux" pendant quelques mois, nous oublierons. Mais nous n'oublierons pas.

Ils nous ont dit, clairement, qui ils étaient et ce qu'ils voulaient, et maintenant ils vont prétendre qu'ils ne le pensaient pas.

Ne le croyez pas. Pas une seule seconde.