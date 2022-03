Newsletter n°426

FlashinfoJ13. La Russie propose un cessez-le-feu temporaire demain/ Pologne prête à transférer des avions de guerre en Ukraine via les US/ Selon les USA, 2000 à 4000 soldats russes seraient morts/ Embargo US sur les importations de gaz et pétrole russes/ Plus de 20 personnes tuées dans un bombardement à Soumy/ Contrôle du quartier d'Osaviakhim à Mariupol par la RPD/ Près de 2 millions de réfugiés