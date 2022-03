Newsletter n°428

Flash info J27. Témoignages sur des crimes de guerre d'Azov à Mariupol/ 2 bombes "superpuissantes" sur Marioupol/Près de 9861 soldats russes tués selon Komsomolskaya Pravda/ 3.5 millions de réfugiés et 925 civils tués/ Zelensky interdit 11 partis d'opposition, laisse les partis néonazis et provoque l'indignation en Israël/ Les US vont envoyer des armes de défense anti-aérienne selon le WSJ