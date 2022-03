Nombre record de cas et de décès dus au SRAS-CoV-2 : 93 % des cas de COVID-19 en Nouvelle-Zélande ont été vaccinés (TrialSite News)

Les scientifiques ont établi que l'omicron échappe plus facilement aux anticorps induits par le vaccin, ce qui explique bien sûr pourquoi les autorités sanitaires encouragent désormais les doses de rappel, pour recharger cette immunité induite par le vaccin. Mais les chiffres de la Nouvelle-Zélande méritent d'être examinés de plus près.

La Nouvelle-Zélande a eu recours à Pfizer-BioNTech (majorité des doses), mais aussi à Johnson et Johnson (Janssen), Oxford/AstraZeneca et Novavax.

Le récent article de Thomas Lumley dans le New Zealand Herald souligne que 94 % de la population néo-zélandaise âgée de 12 ans et plus a été entièrement vaccinée (2 ou plus) et c'est pourquoi tant de personnes vaccinées sont malades. 93 % des 118 000 cas confirmés de la COVID-19 impliquant des personnes âgées de 12 ans et plus étaient entièrement vaccinés. Pourtant, le journaliste a déclaré : "Mais des proportions aussi grossières de cas ne sont pas un si bon indicateur de l'efficacité du vaccin."

La majorité des Kiwis infectés par le COVID-19 sont désormais vaccinés, mais selon un récent article paru dans les médias locaux néo-zélandais, il n'y a pas lieu de s'alarmer car la majorité des personnes sont vaccinées et ces chiffres ne font que refléter cette réalité. Mais un examen des données récentes par TrialSite soulève de profondes questions. Pourquoi le nombre de cas et de décès liés au SRAS-CoV-2 a-t-il atteint un niveau record alors que la population est majoritairement vaccinée ? Alors que la protection conférée par les vaccins contre la COVID-19 diminue, le rappel peut offrir une protection supplémentaire puissante. Pourtant, la population néo-zélandaise est l'une des plus stimulées au monde.

Nombre record de cas et de décès dus au SRAS-CoV-2 : 93 % des cas de COVID-19 en Nouvelle-Zélande ont été vaccinés. Article originel : Record SARS-CoV-2 Cases & Deaths: 93% of COVID-19 Cases in New Zealand Fully Vaxxed Trial Site News, 26.03.22

Cas de COVID-19 en Nouvelle-Zélande

Dans une tendance similaire à celle observée en Corée du Sud, signalée récemment par TrialSite, l'un des pays de la planète les plus fortement vaccinés contre la COVID-19 connaît aujourd'hui des poussées record d'infections, d'hospitalisations et de décès. Cela n'était pas censé se produire, et la cible favorite des médias grand public, à savoir les quelques personnes non vaccinées qui subsistent dans ce pays d'un peu moins de 5,1 millions d'habitants, détourne l'attention d'une discussion plus sérieuse et plus critique sur les produits vaccinaux actuels et les souches hautement infectieuses qui circulent actuellement dans le monde.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, les cas en Nouvelle-Zélande ont absolument explosé à un moment où la population recevant une troisième dose de rappel est maintenant de plus de 51%, l'une des populations les plus stimulées de la planète. Encore une fois, 93% des personnes infectées sont entièrement vaccinées.