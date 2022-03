Off Investigation questionne une rémunération de Macron dans des "trusts" à l'étranger quand il était à la banque Rotschild pour le deal Pfizer/Nestlé en 2012

OFF Investigation est un média d'enquête indépendant constitué autour de Jean-Baptiste Rivoire, ex-rédacteur en chef adjoint de l'émission « Spécial investigation » sur Canal +, et journaliste.

Si c’est avéré alors l’affaire Macron Rothschild devient une « affaire Cahuzac » puissance 10 pire encore que le #McKinseyGate https://t.co/dYTQl0vsAu pic.twitter.com/XVYcEVRhIV — ☨🇫🇷 Charles Prats APM ⚖️ (@CharlesPrats) March 26, 2022

Les liens de Macron, l'homme du vaccin obligatoire, avec Pfizer et Nestlé,

...Début 2012, le géant pharmaceutique étatsunien Pfizer a mis en vente sa division de nutrition infantile. Nestlé est candidat, tout comme l'étatsunien Mead Johnson et le français Danone. Le groupe suisse se tourne vers Rothschild & Cie pour gérer la transaction. Un succès pour Macron : Nestlé n'avait jamais été un client de Rothschild. Lazard, concurrent direct de Rothschild, suit Danone, le dauphin. Cependant, Macron a un contact direct avec le PDG de Nestlé, Brabeck, et le rencontre souvent directement. En avril, Danone soumet à Pfizer une demande plus riche que les autres et est sur le point de gagner. C'est alors que Macron convainc Nestlé d'augmenter son offre, convainquant également le conseil d'administration suisse. Au final, le géant suisse gagne en offrant à Pfizer la riche somme de 11,9 milliards de dollars, et Macron reçoit un prix d'un million d'euros. Mais même Pfizer ne se plaint pas du travail de Macron, car il ramène à la maison un chiffre qu'il n'aurait jamais pensé collecter et il aura sûrement été très reconnaissant envers le jeune homme qui, probablement pas chez lui, commence à penser sérieusement à la politique juste après ce deal...

Les années Rothschild d'Emmanuel Macron font de lui une cible électorale facile

Lorsqu'en 2008, Emmanuel Macron a annoncé à ses amis qu'il rejoignait la prestigieuse banque d'investissement Rothschild, le fonctionnaire de 30 ans qu'il était alors a été averti que cela pourrait faire échouer une future carrière en politique.



Macron, le «banquier de Nestlé», à l’Elysée?

SWI 4.05.2017 Macron ne s’est attardé à aucun de ces postes. Son mandat le plus long (moins de quatre ans), le futur candidat l’a effectué au service de la banque Rothschild & Cie à Paris. C’est là qu’il va constituer un joli magot et se faire une réputation de banquier avisé, qui lui jouera des tours pendant la campagne électorale. Son «coup» le plus fameux est résumé, sur Wikipédia et les réseaux sociaux, en quelques mots: «Il a négocié pour Nestlé le rachat de la filiale nutrition de Pfizer, ce qui lui permet de devenir millionnaire»...Lire la suite

Macron, le négociateur le plus mal payé de la planète

